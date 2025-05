Gydytojas išdavė celiulito priešnuodį: rezultatą pamatysite akimirksniu

Pažvelgę į veidrodį, daugelis pastebi ant šlaunų ar pilvo atsiradusius mažus odos nelygumus. Tai vadinamasis „apelsino žievelės“ efektas, geriau žinomas kaip celiulitas. Šis reiškinys dažniausiai siejamas su estetinėmis problemomis, tačiau iš tikrųjų jis yra susijęs su organizme vykstančiais procesais.

„Celiulitas, apelsiną primenantis odos paviršius, yra pasikeitusios struktūros riebalinio audinio sankaupos po oda. Vyrams dažniausiai riebalinis audinys kaupiasi visceraliniuose audiniuose – vidaus organuose.

REKLAMA

REKLAMA

Moterims riebalinis audinys kaupiasi daugiausia paodyje. Todėl sutrikus paodžio bei jungiamojo audinio medžiagų apykaitai prasideda struktūriniai pokyčiai, sukeliantys nelygumus po oda – celiulitą“, – aiškina J. Krutko.

REKLAMA

Kodėl atsiranda celiulitas?

Celiulito susidarymą lemia du pagrindiniai veiksniai. Dažniausiai kalbama apie per didelį riebalų kiekį, tačiau specialistas sako, kad iš tikrųjų viskas kur kas sudėtingiau:

„Vienas iš veiksnių yra medžiagų apykaitos sutrikimas organizme, kuomet organizmas nesugeba pilnai sudeginti riebalų. Antrasis veiksnys yra lėtinis uždegiminis procesas, kuris suardo tinkamą riebalinio ir jungiamojo audinio, esančio po oda, struktūrą.“

REKLAMA

REKLAMA

Jei organizmas tinkamai neskaido riebalų, šie pradeda kauptis, o kartu su jais kaupiasi ir toksinai.

„Pavyzdžiui, kai sutrinka kepenų, kasos ar hormoninė organizmo veikla, riebalai yra netinkamai metabolizuojami, išsiskiria toksinai, sukeliamas uždegimas ir atsiranda celiulitas“, – pasakoja ekspertas.

Be to, hormonų disbalansas taip pat gali prisidėti prie celiulito formavimosi. Tai ypač aktualu moterims, kai jų hormono estrogeno lygis yra aukštas, mažas fizinis aktyvumas ir per didelis kalorijų suvartojimas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tokiu atveju kūnas labiau linkęs kaupti riebalus po oda. Tačiau svarbu suprasti, kad ne tik estrogenas veikia celiulitą. Įtakos turi ir kitos liaukos, pavyzdžiui, kepenys. Jei jos nesugeba tinkamai reguliuoti „blogųjų“ ir „gerųjų“ lipidų santykio, riebalai kaupiasi po oda. Skydliaukė ir hipofizė taip pat dalyvauja šiame procese.“

REKLAMA

Todėl, kineziterapeutas pataria atlikti papildomus testosterono ir kortizolio tyrimus.

„Nes šių hormonų disbalansas gali sutrikdyti audinių struktūrą ir kraujotaką. Jei pastebite hormonų disbalanso požymių, rekomenduojama kreiptis į endokrinologą“, – tikina specialistas.

Yra gajus mitas, kad celiulitas būdingas tik antsvorį turinčioms moterims. Tačiau, pasak kineziterapeuto, tai nėra tiesa – celiulitas gali pasitaikyti ir vyrams, net ir tiems, kurie turi aukštą fizinį pasirengimą.

REKLAMA

Pavyzdžiui, J. Krutko pamini faktą, kad didelis steroidų vartojimas gali sukelti hormonų pokyčius vyrų organizme, dėl kurių gali atsirasti ginekomastija (vyrų krūtų padidėjimas) arba net celiulitas. Taip pat klaidinga manyti, kad celiulitas išnyks vien nuo masažų ar kremų:

„Nors masažai ir tam tikri kremai gali padėti gerinti kraujotaką, drėkinti odą ir mažinti laikinas odos nelygumų apraiškas, tiksliai kovoti su celiulitu galima tik su tinkama mityba ir nuosekliu fiziniu aktyvumu. Celiulito šalinimas reikalauja integruoto požiūrio: subalansuotos mitybos, reguliarios treniruotės ir gyvenimo būdo pokyčių.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai dar ne viskas – pasak eksperto, svarbu ir tai, kiek riebalų yra organizme apskritai:

„Riebalai yra medžiaga organizmui, nes jie padeda gamintis ląstelėms, yra svarbus energijos šaltinis, apsaugo nuo fizinių ir temperatūros veiksnių, taip pat dalyvauja įsisavinant vitaminus, tokius kaip A, D, E.

Tačiau kuomet riebalų kiekis organizme tampa per didelis, tai yra rizikos veiksnys atsirasti ne tik celiulitui, tačiau ir rimtoms sveikatos būklėms, pavyzdžiui, aterosklerozei – kraujagyslių užsikimšimui.“

REKLAMA

Dėl šios priežasties verta atidžiau stebėti savo sveikatą ir atlikti kraujo tyrimus. Anot J. Krutko, cholesterolio kiekis kraujyje parodo riebalų disbalansą, o CRB atskleidžia galimą uždegimą (C‑reaktyvusis baltymas yra klasikinis uždegiminių reakcijų ūmios fazės baltymas, gaminamas kepenyse ir aptinkamas kraujyje, kai tik kūne atsiranda infekcija).

REKLAMA

Kas turi įtakos ir gali padėti?

Aktyvus gyvenimo būdas ir subalansuota mityba – vieni svarbiausių kovos su celiulitu ginklų. Specialistas, paklaustas, kokią įtaką celiulitui turi gyvenimo būdas ir fizinis aktyvumas, atsako, jog labai didelę.

„Kai judame, gerėja kraujotaka ir medžiagų apykaita ne tik raumenyse, bet ir odoje. Fizinio krūvio metu prakaituojant išsiplečia kapiliarai, o tai pagreitina riebalų skaidymą ir jų pavertimą energija“, – tikina J. Krutko.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau vien tik judėjimo neužtenka. Mityba taip pat atlieka esminį vaidmenį: „Perdirbti angliavandeniai bei per didelis cukraus kiekis skatina uždegiminius procesus ir silpnina kolageno gamybą. O kolagenas yra labai svarbus odos tvirtumui.“

Nors celiulito visiškai pašalinti negalima, tam tikri kineziterapijos metodai gali padėti sumažinti jo matomumą, ypač ankstyvose stadijose.

REKLAMA

„Pavyzdžiui, jei žmogus turi silpnus sėdmenų ar pilvo raumenis, oda šiose vietose gali tapti mažiau stangri, todėl svarbu stiprinti giluminius raumenis. Kineziterapeutas pirmojo vizito metu įvertins raumenų jėgą, ištvermę ir tonusą, o tada, parinkęs tinkamą strategiją, stebės kasdienius rezultatus.

Tai ne tik leis objektyviai įvertinti progresą, bet ir paskatins žmogų aktyviau siekti maksimalių rezultatų, didinant motyvaciją ir iniciatyvą“, – teigia kineziterapeutas.

REKLAMA

Pirmajame etape šalinant celiulitą didelį vaidmenį turės jėgos ir aerobiniai pratimai, kadangi raumenys yra „ alkaniausi“ mūsų kūno komponentai, reikalaujantys daugiausia energijos, todėl jie skatina riebalų deginimą, gerina kraujotaką ir stiprina jungiamąjį audinį, mažindami celiulito matomumą. Antrajame etape, sustiprėjus raumenims kineziterapeutai į pagalbą pasitelkia ir kitas priemones, tokias kaip EMS (elektromiostimuliacija) ir ETS (elektrinė terapija), kurios padeda stimuliuoti raumenis ir pagerinti jų tonusą. Tinkamai parinkti pratimai, kartu su atitinkamu pakartojimų skaičiumi, leis stebėti raumenų nuovargį ir skatins raumenis dirbti net ir tada, kai jie yra pavargę, taip padedant mažinti celiulitą ir formuoti gražesnes kūno linijas. Trečiajame etape, pasiekus aukštesnį fizinio pasiruošimo lygį, intensyvios intervalinės treniruotės (HIIT) tampa ypač efektyvios, nes jos padeda greičiau deginti riebalus, gerina širdies ir kraujagyslių sistemą bei stiprina raumenis, taip dar labiau mažinant celiulitą ir formuojant kūno linijas.

Tinkama mityba gali tapti tikru išsigelbėjimu: „Mityba – vienas svarbiausių faktorių, kuris tiesiogiai veikia mūsų kūną ir odą. Norint kovoti su celiulitu ir pagerinti odos būklę, būtina vengti uždegimą skatinančių produktų, tokių kaip rafinuotas cukrus ar per daug druskos, nes jie tik dar labiau apsunkina situaciją.“

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat kineziterapeutas rekomenduoja kolageno turinčius produktus – jie ne tik pagerins odos elastingumą, bet ir padės atstatyti raumenis. Jis pataria į savo racioną įtraukti kiaušinių baltymus, kviečių gemalus, pieno produktus, kopūstus ir šparagus – jie puikiai palaikys jūsų odos struktūrą ir sveikatą.

Be to, verta rinktis ir produktus, kurie skatina odos elastingumą.

„Vitaminas A, kitaip vadinamas retinoliu, yra tikras odos draugas. Jį galite rasti žuvų taukuose, svieste, kiaušinio trynyje – tai maistinės medžiagos, kurios padės atgaivinti jūsų odą ir kovoti su senėjimo požymiais.

Ir dar vienas esminis dalykas – vanduo. Jei per dieną išgeriate kelis puodelius kavos, būtina užtikrinti pakankamą vandens kiekį. Dehidratacija gali pabloginti odos elastingumą, todėl turite pasirūpinti, kad oda gautų reikiamą drėgmę. Geriant pakankamai vandens ne tik pagerinsite odos išvaizdą, bet ir padėsite organizmui efektyviau pašalinti toksinus“, – tvirtina J. Krutko.

Ar celiulitą galima visiškai pašalinti?

Prevencija visada yra lengvesnė nei gydymas. Anot kineziterapeuto, kai jau atsiranda celiulitas, kovoti su juo tampa sudėtingiau. Tačiau daug lengviau užkirsti kelią celiulito atsiradimui nei jį pašalinti. Jis sako, kad svarbiausia – palaikyti odos ir paodžio struktūrą:

REKLAMA

„Vienas iš efektyvių būdų – fascijų masažas. Jungiamasis audinys, arba fascijos, yra didžiausias „organas“ mūsų kūne, taip pat ir oda. Jis padeda suaktyvinti kraujotaką, atpalaiduoti raumenis ir audinius bei pagerinti limfos drenažą.

Gerinant jungiamojo audinio funkcijas, šis masažas veikia giluminius audinių sluoksnius, padedant pašalinti užkietėjusias riebalines sankaupas ir stimuliuoti elastino gamybą, kuris atsakingas už odos elastingumą.“

Kai kurie liaudies metodai, kaip kavos tirščių masažas ar obuolių sidro actas, gali turėti trumpalaikį efektą, tačiau jie nėra ilgalaikis sprendimas.

„Pavyzdžiui, kavos tirščiai, naudojami masažams, gali pagerinti kraujotaką ir iššalinti negyvas odos ląsteles, tačiau jų poveikis celiulitui yra labai laikinas. Taip pat, nors obuolių sidro actas ir alyvuogių aliejus gali maitinti odą, jie nepašalins celiulito.

Tačiau tikrai naudingi metodai yra kontrastiniai dušai arba maudymasis šaltame vandenyje – šie metodai padeda gerinti kraujotaką, stiprina odą ir skatina limfos drenažą. Be to, svarbu subalansuota mityba ir fizinis aktyvumas, kad ilgainiui pasiektume geresnių rezultatų“, – pasakoja specialistas.

Be fizinio aktyvumo ir mitybos, yra įvairių procedūrų, kurios gali sumažinti celiulito požymius. J. Krutko išskiria penkias procedūras:

REKLAMA

Anticeliulitinis masažas – tai procedūra, kurios metu pirmiausia atliekamas rankinis masažas, siekiant pagerinti kraujotaką ir limfos drenažą. Po to naudojama speciali vakuuminė taurė, kuri dar labiau suaktyvina kraujotaką ir padeda mažinti riebalų sankaupas. Galiausiai atliekami kūno įvyniojimai, kurie padeda sušvelninti odą, drėkinti ją ir sustiprinti anticeliulitinių priemonių poveikį. Ši procedūra dažnai atliekama kursais, siekiant pasiekti geriausių rezultatų. EMS terapija (elektrostimuliacija) padeda aktyvuoti raumenis ir gerina kraujotaką, todėl riebalai deginami efektyviau. Tai galima atlikti ir namuose su specialiais prietaisais, tačiau svarbu žinoti, kaip juos teisingai naudoti. Ultragarsinė terapija ir kavitacija veikia panašiai, sukeldamos mikrovibracijas audiniuose, kurios pagerina kraujotaką, limfos drenažą ir mažina riebalų sankaupas. Ultragarso prietaisus taip pat galima naudoti namuose, tačiau pasitarti su specialistu dėl teisingo naudojimo visada rekomenduojama. LPG masažas ir INDIBA terapija veikia giliau, stimuliuodami jungiamąjį audinį ir pagerindami odos elastingumą, tačiau šias procedūras geriausia atlikti klinikose, kad būtų užtikrintas jų efektyvumas. REKLAMA Be to, pirtis ir saunos taip pat gali būti naudingos, nes pagerina kraujotaką ir padeda išvalyti organizmą nuo toksinų. Rekomenduojama lankytis pirtyje 1-2 kartus per savaitę, o turkiška pirtis su švelnesne temperatūra taip pat gali būti puikus pasirinkimas. Tačiau svarbu neperlenkti lazdos, ypač naudojant povandenines sroves, kad nesukeltumėte dirginimo.

Nepaisant visų priemonių, svarbu suprasti, kad celiulito visiškai atsikratyti gali nepavykti, sako specialistas:

„Celiulito visiškas pašalinimas dažnai yra sudėtingas procesas ir labai priklauso nuo individualių organizmo savybių. Svarbu, kad kovą su celiulitu prižiūrėtų kvalifikuotas terapeutas, dirbantis šioje srityje, kad būtų pasirinktas tinkamas metodas.

Dažnai tai apima ir kineziterapiją, ir reguliarias treniruotes. Nors terapinės procedūros gali sumažinti celiulito požymius, geriausi rezultatai pasiekiami derinant jas su tinkama mityba, fizine veikla ir nuosekliu darbu su specialistais.“

Kaip pabrėžia J. Krutko, stebuklingų metodų nėra – svarbiausia ilgalaikės pastangos ir tinkamas požiūris.

„Deja, daugelis žmonių nori greitų, pasyvių sprendimų, kaip masažai ar kremai, tačiau tik aktyvus įsitraukimas į procesą ir ilgalaikė pastanga duos realią naudą. Geriausi rezultatai pasiekiami, kai malonumas ir nauda susijungia į harmoningą procesą“, – komentuoja ekspertas.