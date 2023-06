Greičiau nei į lietuvišką pajūrį: kas tautiečius traukia į visada saulėtą atostogų kryptį – Bulgariją?

REKLAMA

Vienas trumpiausių skrydžių

Didžiausio kelionių organizatoriaus Baltijos šalyse „Novaturo“ atstovė užsienyje Lina Juškevičiūtė pastebi, jog pastaraisiais metais keliautojų amžius Bulgarijos kryptyje jaunėja. Poilsį saulėtoje Balkanų pusiasalio šalyje renkasi tiek jaunos poros ar šeimos su mažais vaikais, tiek senjorai, jau seniai pamėgę šią kryptį.

„Trumpas skrydis ir viena pigiausių Europos šalių, kur galima praleisti saulėtas atostogas – tai dvi pagrindinės priežastys, kodėl savo vasaros atostogoms verta rinktis Bulgariją. Patogus susisiekimas itin svarbus šeimoms su mažais vaikais: vos dvi valandos ir jūs jau Saulėtame krante, gurkšnojate gaiviuosius gėrimus ir mėgaujatės geru oru. Tokia kelionė ypač patogi ir vilniečiams, nes keliaudami į lietuvišką pajūrį automobilyje užtruksite ilgiau nei lėktuve. Be to, mūsų pajūryje ne visada garantuotas geras oras, o Bulgarijoje saulė šviečia vidutiniškai 2 223 valandas per metus“, – pasakoja L. Juškevičiūtė.

Net 400 kilometrų Juodosios jūros pakrantė nusėta nesibaigiančių smėlio paplūdimių, iš kurių dauguma turi Mėlynosios vėliavos sertifikatą, o pasidžiaugus pajūrio malonumais, galima pasigrožėti puikia Bulgarijos gamta – akį traukia žydintys saulėgrąžų ir levandų laukai. Kokybiškoms atostogoms saulėtoje Balkanų pusiasalio šalyje krypties atstovė pataria išsirinkti sau tinkamą viešbutį: „Čia galima rasti visą jų įvairovę: nuo prabangių „viskas įskaičiuota“ tipo viešbučių su privačiais paplūdimiais bei nuosava gydykla, norintiems nerūpestingų bei tingių atostogų prie jūros, iki ekonominio tipo viešbučių su pusryčiais, skirtų norintiems sutaupyti ir daugiau pakeliauti po šalį bei ją pažinti.“

Nuo džipų safarių iki Viduramžių miesto

Atostogaujant Balkanų pusiasalyje, verta nuvykti iki Bulgarijos pietryčių pakrantės miesto Burgaso – jis tik 30 kilometrų nutolęs nuo Saulėto kranto, tad kelionė autobusu truks vos 15

minučių. „Šeimos galės aplankyti didžiulį Jūros sodą, archeologines vietas, nueiti į ekskursijas muziejuose. Verta apsilankyti ir Burgaso prieplaukoje, kuri nuo Jūros sodo krašto į Juodąją jūrą tęsiasi beveik 300 metrų: tai labiausiai atpažįstamas Burgaso statinys dėl savo išskirtinės „T“ formos. Tiek vietiniai gyventojai, tiek poilsiautojai prieplaukoje mėgsta romantiškai pasivaikščioti ir pasigėrėti pakrantės vaizdu“, – teigia L. Juškevičiūtė.

Nesigailėsite aplankę ir vieną seniausių Europos miestų – Neseberą, kuris dar vadinamas muziejumi po atviru dangumi ir saugomas UNESCO. „Jame gausu istorinių bažnyčių ir pastatų, pamatysite įspūdingą tvirtovės sieną ir originalius XIX a. medinius namus. Būtinai apžiūrėkite stačiakampio formos medinį vėjo malūną, esantį šiaurinėje kelio, jungiančio Naująjį miestą su Senamiesčiu, pusėje: jis buvo pastatytas dar XIX a., bulgarų atgimimo laikotarpiu. Žvilgsnį patrauks ir Mikalojaus statula pietinėje kelio pusėje, arčiau įvažiavimo į senamiestį. Šventasis Mikalojus, jūreivių ir žvejų globėjas, yra ir Nesebero simbolis: statula iškilusi prie įvažiavimo į šį pajūrio miestelį. Nors Neseberą galima aplankyti ištisus metus, tačiau, kaip ir kituose Juodosios jūros pakrantės miestuose, dauguma restoranų, parduotuvių ir vietinių nakvynės vietų dirba tik vasarą“, – pasakoja krypties atstovė.

Ekspertė siūlo aplankyti ir ant trijų kalvų, tarp vingiuotos Jantros upės įsikūrusį Viduramžių miestą Veliko Tirnovą: „Jo senamiestis yra vienas iš pagrindinių Bulgarijos turistų traukos centrų: ant Jantros upės kanjono krašto stūkso daugybė tradicinių gyvenamųjų namų ir įspūdinga Careveco tvirtovė, kurioje kadaise stovėjo carų rūmai ir Bulgarijos stačiatikių bažnyčios būstinė. Miesto centras nėra labai didelis, todėl jį lengvai apeisite pėsčiomis.“

Tuo tarpu mėgstantys mažų miestelių romantiką, gali apsilankyti žvejų uoste Sozopolyje, kuris nuo Saulėtos pakrantės kurorto nutolęs apie 60 kilometrų. Senojoje jo dalyje apžiūrėsite žvejų valtis ir XIX a. medinius namus, senovinę daržinę, paverstą muziejumi, senas tvirtovės sienas ir bokštus. Na, o naujojoje miesto dalyje įsikūrę dauguma viešbučių – ten keliautojai ras ir pramogų.

Jau penktus metus dirbanti Bulgarijoje turizmo specialistė pastebi, jog pati mėgstamiausia keliautojų ekskursija – džipų safaris: „Jį mėgsta tiek jaunesni, tiek vyresni: tai ne tik puikus būdas išmėginti ekstremalias pramogas visureigiais, bet ir pamatyti daugiau gamtos. Žinoma, galime pasiūlyti išvykų ir į kitas šalis, pavyzdžiui, aplankyti didžiausią Turkijos miestą Stambulą bei kaimyninę Rumuniją ir Drakulos pilis.“

Gydomosios purvo vonios

Viena pagrindinių pramogų Bulgarijoje – natūraliai susidariusios purvo vonios. Kažkada čia buvo druskų kasyklos, o po jų liko gydomasis purvas, kuriuo sveikatintis žmonės atvažiuoja iš įvairių pasaulio šalių. Gydomojo purvo ir mineralinių vandenų procedūros itin populiarios, o viešbučių SPA centrai siūlo platų pasirinkimą: nuo paprasto atpalaiduojamojo masažo iki profesionalių gydytojų sudarytos individualios sveikatinimo programos.

„Netoli Burgaso miesto, prie Juodosios jūros krantų yra miestelis Pomorijė, garsėjantis sveikatingumo centrais ir dėl druskingo ežero molio, švelnaus jūros klimato ir vandens traukiantis keliautojus iš viso pasaulio. Vos už 2 km nuo jo plyti Pomorijė ežeras, senovėje vadintas „šventuoju“ – dabar tai gydomojo purvo ir šarmo „aukso kasykla“. Ežero dugną dengia juodas dumblas, kuriame gausu mineralinių medžiagų: nuo seno jis naudojamas gydymui, o šiandien čia galima pasimėgauti SPA procedūromis“, – teigia „Novaturo“ atstovė.

Gurmaniškos patirtys

Atostogos Bulgarijoje patieks ne tik įspūdingų vaizdų akims, bet ir išskirtinių skonių gomuriui. Tad vienas iš dalykų, kurių jokiu būdu negalima praleisti atostogaujant Bulgarijoje – išskirtinė šios šalies virtuvė.

„Bulgarija garsėja daržovėmis, kokybiškais pieno produktais ir švelnių prieskonių įvairove, o regiono vyndarystės tradicijos siekia daugiau nei du tūkstantmečius metų. Vasaros įkarštyje itin populiarios „Shopska salad”, gaminamos iš pomidorų, agurkų, saldžiųjų paprikų ir vietinio brinzos sūrio. Kitas populiarus bulgarų vasaros patiekalas – jogurto sriuba „Trator“, į kurią įeina agurkai, česnakai ir graikiniai riešutai. Na, o paplūdimio restoranai neįsivaizduojami be keptų šprotų kvapo. Šis traškus jūros gėrybių užkandis – nacionalinė manija, linksmai vadinama „tsatsa“: keptos žuvys patiekiamos su citrinos skiltele bei keptomis bulvėmis“, – netradicinius patiekalus rekomenduoja išbandyti L. Juškevičiūtė.