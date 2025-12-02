Geriau gyva ar dirbtinė eglė? Pasakė, kaip išsirinkti

„Kalėdų eglė tikrai nuteikia šventiškai. Ji suburia žmones, pripildo namus jaukumo ir kuria magišką šventinę nuotaiką.
Ar rinktis gyvą, ar vis dėlto dirbtinę, priklauso nuo jūsų gyvenimo būdo, turimos erdvės ir asmeninių poreikių, tačiau abu variantai turi savų privalumų“, – sako minėtos bendrovės Interjero dizaino skyriaus vadovė Morta Bučinskienė.
Gyvos eglės – nesenstanti klasika ir tradicijų kvapas
Lygindama dirbtines ir gyvas egles, interjero dizainerė išskiria kelis svarbius aspektus: „Gyvos eglės mėgstamos dėl išskirtinio kvapo, natūralaus grožio ir jau tradicija tapusio kasmetinio jų rinkimosi ritualo.
Šventėms praėjus, jas galima perdirbti ar kompostuoti, o jei eglė užauginta vietoje ir atsakingai, tai gali būti ir gana tvarus pasirinkimas.“
Vis dėlto ji pabrėžia, kad gyvoms eglėms reikia daugiau priežiūros: reguliariai laistyti, valyti byrančius spyglius, o po švenčių tinkamai atsisveikinti. Tai gali tapti šiokiu tokiu iššūkiu namams, kur veiklos ir taip netrūksta.
Dirbtinės eglės – praktiška alternatyva
Dirbtinės eglės – puikus pasirinkimas ieškantiems patogaus, ilgalaikio ir tvaraus sprendimo. „Įsigijus dirbtinę Kalėdų eglę, neteks nuolat rinkti nubyrėjusių spyglių, be to, tą pačią galėsite naudoti ne vienerius metus“, – sako M. Bučinskienė.
Renkantis dirbtinę eglę, ji siūlo atkreipti dėmesį į kelis dalykus:
- Dydis ir vieta. Įvertinkite, kiek vietos turite namuose. Dirbtinių eglių asortimentas itin platus – nuo visai mažų, dekoratyvinių eglučių iki įspūdingų, kelių metrų aukščio eglių. Jei perkate didesnį modelį, patikrinkite, ar jis išsiardo, kad vėliau būtų patogiau sandėliuoti.
- Medžiagos ir tvarumas. Jei ieškote patvaraus ir aplinkai draugiško pasirinkimo, atkreipkite dėmesį į medžiagas, iš kurių pagaminta eglė – rinkoje galima rasti iš perdirbtų medžiagų pagamintų kalėdinių eglių. Pasirinkę kokybišką dirbtinę eglę ir naudodami ją dešimt ar net dvidešimt metų, gerokai sumažinsite neigiamą poveikį aplinkai ir šventiškai bei stilingai papuošite namus be papildomų rūpesčių.
- Dekoratyviniai akcentai. Dirbtinės eglės dažnai parduodamos su dailiais vazonais, prie kurių galite papildomai priderinti specialius kilimėlius ar dirbtinius kailius ir taip suteikti namams dar daugiau šventiškumo.
Mažoms erdvėms reikia kūrybiškų sprendimų
Kai namuose labai trūksta vietos, tenka ieškoti išradingų idėjų. M. Bučinskienė siūlo sumanų sprendimą – prie sienos tvirtinamą kalėdinę eglutę.
„Jos lanksti konstrukcija leidžia eglę išskleisti horizontaliai tiek, kiek norisi, papuošti dekoracijomis, o po švenčių – tiesiog sulankstyti ir patogiai paslėpti.
Toks inovatyvus variantas leidžia sukurti šventinį akcentą, neaukojant vertingos erdvės, todėl puikiai tinka kompaktiškiems būstams, siauresniems kambariams ar mažiems miesto butams“, – pataria specialistė.
Nepamirškite tvirto pagrindo
Išsirinkus eglę, taip pat svarbu atkreipti dėmesį į jos stovą. Tvirtas stovas – būtinas saugumui, ypač namuose, kur yra mažų vaikų ar gyvūnų.
Be to, gerai subalansuotas stovas užtikrins, kad eglė nesvyruos ir nenukris – tai svarbu tiek gyvoms, tiek dirbtinėms eglėms. Gyvai eglei geriausia rinktis stovą su vandens talpa, kad ji ilgiau išliktų šviežia.
Interjero dizainerė pastebi, kad paskutiniais metais Kalėdų eglėms skirti kilimėliai tapo mėgstamu interjero akcentu – jie ne tik užbaigia šventinį įvaizdį, bet ir paslepia stovą bei apsaugo grindis.
„Funkcionalus, gražiai atrodantis kilimėlis po egle puikiai papildo šventinį dekorą. Pastebime, kad žmonės dažnai renkasi ryškių kalėdinių spalvų kilimėlius, kuriuos galima naudoti daugelį metų. Tai – ir tvaru, ir stilinga“, – sako M. Bučinskienė.
Kalėdos pagal jus
Dizainerė pabrėžia, kad pasirinkimą tarp gyvos ir dirbtinės eglės dažniausiai lemia asmeniniai prioritetai – vieniems svarbu išlaikyti tradicijas ieškant natūralios puošmenos, kiti vertina patogumą, kurį suteikia daugkartinė dirbtinė, treti ieško praktiško sprendimo pagal turimą erdvę ar gyvenimo būdą.
„Kad ir kokią eglę pasirinktumėte, svarbiausia – kad ji taptų jūsų. Rinkitės dekoracijas, kurios atspindi jūsų asmenybę, džiugina šeimą ir kuria tokią Kalėdų atmosferą, į kurią visada malonu sugrįžti“, – apibendrina M. Bučinskienė.
