Gerbėjas paslapčia nufilmavo Kate Middleton: štai, kaip ji atrodo

Visi karališkosios šeimos gerbėjai išsakė tą patį, pamatę Velso kunigaikštienę Kate, besimėgaujančią išvyka su princu Williamu, – jų manymu, princesė žengia dar vieną žingsnį sveikimo link.

Tai įvyko po to, kai filmuotoje medžiagoje matyti, kaip šeštadienį Cambridge šeima, išvykę iš savo namų Adelaidės kotedže (Adelaide Cottage), vaikštinėjo prie Vindzoro ūkio parduotuvės.

Trumpoje nuotraukoje Velso princesė buvo greta savo vyro – jie nusprendė pasivaikštinėti giedrame ora. Gyventojai plūsta į parduotuvę, kurią sumanė įkurti miręs Edinburgo kunigaikštis, norėdami nusipirkti vietinių prekių ir karališkųjų valdų produktų, rašo mirror.co.uk.

O Cambridges šalininkai tikina, kad princesė rimtai žiūri į savo laisvalaikį, nes „akivaizdu, kad po operacijos praėjus 8 savaitėms ji gerai atsigauna“. Gerbėjai plūdo į „Twitter“, kad išreikštų savo palengvėjimą, matydami Kate atrodančią „laimingą ir atsipalaidavusią“.

Vienas žmogus sakė: „Kate, kuri yra labai laiminga, labai džiaugėsi, kad ji gali pasveikinti savo šeimą: „J. K. princesė atrodo gerai ir laiminga“.

Kitas asmuo rašė: „Ji laiminga, sveika ir gyva“. Trečias naudotojas komentavo: „Kate yra labai graži: Kitas asmuo rašė: „Ji atrodo graži ir laiminga“

Po išvykos į ūkį Kate ir vyras William sekmadienio rytą praleido stebėdami, kaip princas George, princesė Charlotte ir princas Louis dalyvauja sporto varžybose, rašo „The Sun“.

Kiti vartotojai pabrėžė, kad trijų vaikų mama atrodo žvaliai ir „nuostabiai“, nepaisant to, kad šių metų sausio 16 d. jai buvo atlikta pilvo operacija. „Ji atrodo puikiai. Laikas judėti į priekį“, – pridūrė kitas. Šios pastabos pasirodė po to, kai karališkoji šeima sulaukė dėmesio po to, kai buvo suabejota dėl Kate sveikatos būklės skaidrumo.

Rūmai teigia, kad operacija su vėžiu nesusijusi

Princesės būklės detalės nebuvo atskleistos, tačiau Kensingtono rūmai anksčiau teigė, kad ji nesusijusi su vėžiu ir kad Kate pageidavo, jog jos asmeninė medicininė informacija liktų privati.

Spekuliacijų internete padaugėjo po to, kai Motinos dienos Kate ir jos vaikų nuotraukoje buvo pastebėti pažeidimai, dėl kurių princesė prisipažino „redagavusi“ nuotrauką ir atsiprašė už sukeltą „sumaištį“. Būsimoji karalienė po operacijos viešumoje buvo nufotografuota du kartus.

Kovo 4 d. paskelbtoje nuotraukoje ji buvo keleivė ant priekinės sėdynės savo motinos Carole Middleton vairuojamame automobilyje Vindzoro apylinkėse. Praėjusį pirmadienį ji taip pat buvo pastebėta sėdinti šalia William vairuotojo vairuojamame automobilyje, kai jis dalyvavo Tautų Sandraugos dienos pamaldose Londone, ir buvo nuvežta į privatų susitikimą.

Savaitgalį buvo pranešta, kad ji gali kalbėti apie savo sveikatą per viešus pasirodymus, kurie, kaip tikimasi, bus atnaujinti tik po Velykų. Laikraštis „The Sunday Times“ pranešė, kad šaltinis sakė: „Jie yra atviriausi, kai bendrauja su visuomenės atstovais, ir aš matau pasaulį, kuriame princesė gali kalbėti apie savo sveikimą, kai dalyvauja renginiuose. Jei ji ketintų tai daryti, tai darytų būtent taip“.

William ir Kate vaikai lanko Lambruko mokyklą Berkšyre, kuri vasaros semestrą pradės balandžio 17 d. Tikimasi, kad po šios datos būsimoji karalienė atnaujins oficialius įsipareigojimus.