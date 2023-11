Gastroenterologai niekada nevalgo šių produktų: įspėja visus

Ne veltui sakoma, kad labai svarbus saikas. Dauguma gydytojų ir mitybos specialistų primena, kad visiškas mėgstamų, ne itin sveikų maisto produktų išbraukimas iš raciono gali atsiliepti priešingai, nes save varžydami jų suvalgysite daug daugiau, nei suvalgytumėte įprastai.

Tačiau yra tam tikrų maisto produktų, kurių gydytojai gastroenterologai, besispecializuojantys žarnyno ir virškinamojo trakto sveikatos srityje, vengia ir visiškai nevalgo, rašo huffpost.com.

Nė vienas iš šių produktų nepadarys jokios žalos, jei kartais jų suvalgysite nedideliais kiekiai, tačiau yra tam tikrų maisto produktų, kuriuos gastroenterologai valgo itin retai arba visai nevalgo – štai, kokie jie.

Baltyminiai batonėliai

Daugelis galvoja, kad baltyminiai batonėliai yra sveiki, tačiau gastroenterologė dr. Harmony Allison sako, kad niekada nevalgo iš perdirbtų produktų pagamintų baltyminių batonėlių, nes jie gali sukelti pilvo pūtimą ir dujų kaupimąsi.

„Niekada nevalgau baltyminių batonėlių. Jie paprastai būna labai perdirbti ir juose būna daug priedų, kurie neturi naudos, o jų kenksmingumas nežinomas.

Tiek pat baltymų galite gauti iš puodelio pieno, riešutų sviesto, riešutų ar moliūgų sėklų“, – sakė ji.

Kepsniai

Tai nebus smagi žinia kepsnių mėgėjams, tačiau gastroenterologai nėra jų gerbėjai. Gastroenterologė dr. Reezwana Chowdhury paaiškino, kodėl:

„Aš vengiu raudonos mėsos, ypač kepsnių ir mėsainių. Raudona mėsa ir perdirbta mėsa didina storosios žarnos vėžio ir storosios žarnų polipų atsiradimo riziką.

Šiuose produktuose gausu sočiųjų riebalų, tačiau jei ketinate juos vartoti, labai svarbus suvartojamas kiekis: didesnė storosios žarnos vėžio rizika kyla tiems, kurie per dieną suvartoja daugiau nei 100 g.“

Dešrelės ir kita perdirbta mėsa

Nedaugelis žmonių atsisako kelių gabalėlių šoninės ar dešrelių, tačiau dr. Rabia De Latour, gastroenterologė, vengia tokių perdirbtų mėsos gaminių.

„Raudona ir perdirbta mėsa kelia didesnę riziką susirgti storosios žarnos vėžiu. Duomenys rodo, kad raudonos ir perdirbtos mėsos vartojimas keturis ar daugiau kartų per savaitę padidina šio vėžio riziką net 20 proc.“, – įspėjo ji.

Gruzdinta žuvis arba vištiena

Žuvies piršteliai ir vištienos kepsneliai galbūt ir yra skanūs, tačiau jie nėra naudingi jūsų žarnyno sveikatai.

„Tyrimai parodė, kad aliejus, kuriame gruzdinami produktai, gali neigiamai paveikti žarnyno mikrobiomą, o tai gali paskatinti aterosklerozę – riebalų ir kitų medžiagų kaupimąsi ant arterijų sienelių“, – aiškino mikrobiomos tyrinėtojas, dr. Mahmoudas Ghannoumas.

Ilgainiui šios sankaupos gali sukelti tokias pasekmes kaip infarktas ir insultas, todėl šių produktų geriau atsisakyti arba jų vartojimą visiškai apriboti.

Saldūs gazuoti gėrimai

Jei reguliariai vartojate gazuotus gėrimus su cukrumi, atėjo metas atsisakyti šių gėrimų ir pakeisti juos sveikatai naudingesniais gėrimais.

„Nors šie gėrimai yra labai populiarūs, jie susiję su lėtinių ligų, pavyzdžiui, diabeto ir širdies ligų, vystymusi.

Be to, jie dažnai siejami su nemaloniais virškinamojo trakto simptomais – pilvo pūtimu, raugėjimu ir refliuksu, ypač, kai yra ne tik gazuoti, bet ir prisotinti kofeino“, – teigė gastroenterologas dr. Simonas C. Matthewsas.