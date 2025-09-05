Garsus TV žinių vedėjas atskleidė paskutinį sūnaus norą prieš mirtį: nesulaikė ašarų

Mike'as pasirodė laidoje siekdamas atkreipti dėmesį į savižudybių prevenciją po sūnaus Rosso mirties 2021 metais, rašoma mirror.co.uk.
Tragiška netektis
Rossas mirė būdamas 31 metų, po 10 metų trukusios kovos su psichinės sveikatos problemomis. Jis kreipėsi į šeimos gydytoją dėl sunkios depresijos ir buvo įtrauktas į šešių mėnesių laukimo sąrašą terapijai. Tačiau po dviejų savaičių Rossas mirė, palikdamas sužadėtinę ir trejų metų sūnų.
Kalbėdamas apie savo sūnų, Mike'as šluostėsi ašaras, pasidalindamas paskutine Rosso žinute:
„Prašau kovoti už psichinę sveikatą. Palaikymo tiesiog nėra.“
Laidoje Mike'as pridūrė: „Sakau žmonėms, kuriuos sutikau ir kurie nusižudė: „Norėčiau, kad nebūčiau jūsų sutikęs, bet džiaugiuosi, kad tai įvyko.“ Kitame pasaulyje nebūtume susitikę. Sutikau neįtikėtinų žmonių.“
Veiksmai po sūnaus laiško
Remdamasis Rosso laišku, Mike'as ėmėsi iniciatyvos, kurią pavadino „darbovietės įsipareigojimu“ – savižudybių prevencijos paslaugų teikimu darbovietėse, tiek didelėse, tiek mažose įmonėse.
„Tai tikrai įsibėgėjo ir malonu žinote, kad laiške, kurį Rossas man paliko, yra kažkas, ką galiu padaryti, kad išpildyčiau tai, kas iš esmės buvo jo paskutinis noras“, – sakė jis.
Žiūrovai sociialiniame tinkle „X“ (anksčiau „Twitter“) išreiškė savo palaikymą Mike'ui:
„Puikus darbas didinti informuotumą ir iškelti vyrų psichinę sveikatą į pirmą planą. Išgyvenau sunkius laikus ir dabar kas mėnesį dalyvauju privačiose konsultacijose ir terapijoje. Kalbėjimas apie tai be baimės labai padeda.“
Kitas vartotojas rašė: „Į tai labai skaudu žiūrėti.“
Žiūrovai palygino Mike'o pasakojimą su kitų tėvų patirtimis, pabrėždami, kaip svarbu suprasti situaciją iš skirtingų perspektyvų.
Iniciatyvos ir sąmoningumo svarba
Interviu metu Mike'as kalbėjo apie tris kitus tėvus, kurie taip pat neteko vaikų dėl savižudybių, ir kaip jie kartu pradėjo kampaniją „3 tėčiai eina“, siekdami žingsnis po žingsnio didinti informuotumą:
„Turiu omenyje, kad „3 tėčiai“ vėlgi taip pat veiksmingai pastūmėjo šią iniciatyvą. Praktinių veiksmų atlikimas buvo viltis, o mes norėjome padaryti ką nors naudingo.“
Mike'as pridūrė: „Sąmoningumas yra toks pat geras, kaip ir praktiniai pokyčiai, kurie po to seka.“
BBC „Breakfast“ laidų vedėja Rachel Burden palaikė Mike'ą: „Rossas nepaprastai didžiuotųsi tuo, ką darote, ir ačiū, kad pasidalinote jo istorija su mumis; mes tai vertiname.“
