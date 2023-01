Garsiojo Panevėžio ketvertuko mama prabilo apie sunkumus: su tuo susitvarkytų ne visi

Neseniai 40-mečio jubiliejų atšventusi Viktorija Paltanavičienė pasakoja, kad pastaraisiais metais visos šeimos šventės sukasi aplink vaikus.

O štai ir Naujuosius metus jie visi kartu sutiko savo namuose. „Šiemet vaikams labai patiko fejerverkai, išlaukė jų, kad galėtų stebėti“, – nusišypso mama.

Ketvertuką auginanti Viktorija pasidalino, kaip sekasi šiuo metu (12 nuotr.) Panevėžio ketvertukas – Patricija, Nojus, Rėjus ir Tajus (nuotr. asm. archyvo) Panevėžio ketvertukas – Patricija, Nojus, Rėjus ir Tajus (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Paltanavičienė ir jos vaikučiai (nuotr. asm. archyvo) +8 Viktorija Paltanavičienė ir Patricija (nuotr. asm. archyvo) Panevėžio ketvertukas – Patricija, Nojus, Rėjus ir Tajus (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Paltanavičienė ir jos vaikučiai (nuotr. asm. archyvo) Paltanavičių šeima (nuotr. asm. archyvo) Panevėžio ketvertukas – Patricija, Nojus, Rėjus ir Tajus (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Paltanavičienė ir jos vaikučiai (nuotr. asm. archyvo) Panevėžio ketvertukas – Patricija, Nojus, Rėjus ir Tajus (nuotr. asm. archyvo) Viktorija Paltanavičienė (nuotr. asm. archyvo) Panevėžio ketvertukas – Patricija, Nojus, Rėjus ir Tajus (nuotr. asm. archyvo)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ketvertuką auginanti Viktorija pasidalino, kaip sekasi šiuo metu

REKLAMA

Išsiderinusi rutina

Tačiau Viktorija atvira, po švenčių grįžti į rutiną – sudėtinga. Pasiteiravus, kaip vaikams sekasi lankyti darželį, ar nepuola už lango siaučiantys virusai, pašnekovė džiaugiasi, kad dažnu atveju ligų pavyksta išvengti.

„Su darželiu situacija tokia, jeigu visi vaikai išeina – tuomet pasisekė, gali suktis savais reikalais. Tačiau per pusantrų metų yra buvę daug situacijų, kuomet planuoji vieną, o atsikėlus matai, kad vienas susirgo. Bet ir tai tokie momentai yra dar geriausiu atveju, nes būna taip kad suserga ir visi keturi. O kai visi serga – mama teisės sirgti neturi“, – nusijuokia Viktorija.

REKLAMA

Kad pavyktų apsisaugoti nuo įvairiausių virusų ir ligų, ketvertuko mama nuo pat vaikų gimimo rūpinasi ne tik vaikų, bet ir savo sveikata. Ne ką mažiau svarbus gerai sveikatai ir energijai yra ir poilsis, tad radusi vieną kitą minutę Viktorija stengiasi ir pailsėti.

„Nuo pat vaikų gimimo vartoju papildus, rūpinuosi savo sveikata, nes suprantu, kad vaikų gyvenime esu svarbiausias žmogus. Nelaukiu, kol atsitiks kažkokios problemos, kad prireiktų griebtis vaistų, papildų. Ta pati taisyklė galioja ir vaikams – vitaminas D, vitaminas C ir multivitaminai.

REKLAMA

Tik vasaros metu nieko neduodu, nes ir taip susirenkame šių vitaminų. Rudenį, žiemą – visuomet, nes, jeigu tik paskęstame rutinoje, praleidžiame kažką, iškart pasirodo ligos. Ir dabar, kai sirgome visi koronavirusu, tai praktiškai vaikai vieni paskutiniųjų grupėje atkrito“, – pasakoja mama.

Atranda save skirtingose veiklose

V. Paltanavičienė pasakoja, norėdama kuo daugiau užimti vaikus ir lavinti jų asmenybes, vasarą ji buvo nusprendusi, kad į muzikos mokyklėlę ves Patriciją, tačiau netrukus teko susidurti su kilusiais sunkumais:

REKLAMA

REKLAMA

„Pervertinau savo galimybes – kiekvieną kartą vežant Patriciją į būrelį kildavo vienintelė problema, kas pasiliks su kitais vaikais?

Vėliau vaikai paaugo, atsirado ir jų amžiui veiklų darželyje. Berniukai eina į robotikos būrelį – esame labai patenkinti, kad viskas vyksta vietoje, ateina auklėtoja, pasiima vaikus, niekur nereikia jų vežti ar stresuoti. O ir pats būrelis turi daug pliusų.

Patricija dar anksčiau buvo lankiusi šokius, bet nesusidraugavus su auklėtoja, nusprendė nebeiti. Dabar ir vėl užsimena, kad nori šokti, bet žinote, turbūt dar per maža. Šiuo metu jai labai patinka piešti, susikaupusi ima pieštukus, spalvina.“

REKLAMA

Viktorija sako vaikus vedusi į darželį ir vasaros metu, kadangi tai, anot jos, naudinga jų ugdymui – darželyje užsiima įvairiausiomis veiklomis, smagiai leidžią laiką, daug ko sužino.

Be to, pasiteiravus, ar įvairios veiklos padeda įžvelgti vaikų atsiskleidimą tam tikrose srityse, mama sako progreso vertinimus daranti praėjus metams, kaip ir kiek vaikai patobulėjo, ko išmoko naujo ir kas jiems labiausiai patinka.

Vertina auklėtojų darbą

Visai neseniai Viktorijai teko ne tik nuvežti ar pasiimti vaikus iš darželio, tačiau ir pačiai kelioms valandoms pabūti jame. Kadangi ketvertukas eina į dvi skirtingas grupes, vienos grupės auklėtoja sugalvojo smagią edukaciją – diena su mama arba tėčiu.

REKLAMA

Jos metu tėveliams teko pasirūpinti veikla, kuria užsiims kartu su vaikučiais. Pabuvusi kelias valandas su visa grupe mažų vaikų, Viktorija dabar sako supratusi, koks atsakingas ir svarbus yra auklėtojų, mokytojų darbas:

„Su vaikais liejome gipso figūras, vėliau jas dažėme ir puošėme eglutę. Pabuvus vaikų pilnoje aplinkoje mano vienintelis klausimas auklėtojoms buvo, kiek šios ryte išgėrė raminamųjų. Iš tiesų, auklėti didelę grupę vaikų yra labai atsakingas ir sudėtingas darbas.

REKLAMA

REKLAMA

Negaliu klausyti, kai kiti tėvai ima auklėtojoms aiškinti, ką daryti ir ko ne, kodėl vienaip yra ir ne kitaip. Visuomet siūlau bent kelioms valandoms „pasimatuoti“ jų darbą. Be galo vertinu jas, nes šiomis dienomis jų pagalba su vaikais man yra pati didžiausia.“

Vaikų auklėjimui namuose, panevėžietė taip pat turi griežtą discipliną, režimą. V. Paltanavičienė pasakoja, kad nors namuose netrūksta ir šia tema knygų, tačiau ji jų neskaito. Pasak jos, kas tinka vieno vaiko auklėjimui, netiks dvynukams, trynukams, o tuo labiau – ketvertukams.

REKLAMA

„Mūsų vaikai yra visiškai skirtingų charakterių, pomėgių. Namuose jie yra tarsi šutvė (juokiasi). Darželyje po du jie yra išskirstyti ne šiaip sau. Visi jie yra labai protingi vaikai, jei tik pajaučia, kad gali užlipti ant galvos, tai ir užlips, todėl reikia neapsileisti, griežtai sutvarkyti kylantį chaosą. Kuomet šeimoje yra daug vaikų, disciplina tam tikra turi būti.“

Be to, Viktorija taip pat džiaugiasi, kad pagaliau išmoko su ketvertuku susitvarkyti ir viena, nebebijo kažkur nuvykti be vyro pagalbos: „Dievas davė dvi rankas – su viena gali pagriebti vieną vaiką, su kita – kitą, o jau trečią ir ketvirtą – sunkiai sugaudysi, tad būna tikrai nemažai reikalų.“

REKLAMA

Visgi, nepaisant kylančių sunkumų, ketvertuką auginanti mama sako, kad gimus vaikams ji užsiaugino tam tikrą „skūrą“ – išmoko būti tokia, kokia yra ir gyventi sau, neturint jokių kompleksų.

Pasiteiravus, ar kaip kiti tėvai, šeimoje jie praktikuoja vieno vaiko dienas, kuomet dėmesys yra skiriamas vienai atžalai, V. Paltanavičienė sako, kad tokių dienų jų šeimoje – reta. Tačiau vasaros metu tėvams pavykdavo su senelių pagalba pasidalinti po dviejų vaikų priežiūrą.

REKLAMA

REKLAMA

„Vasarą būdavo senelių savaitgaliai, kuomet du vaikus palikdavome jiems, o du pasiimdavome su savimi. Kadangi dabar jau ir su sveikata prastai, ir amžius spauda, to nebedarome. Tačiau iš tiesų labai pasijusdavo, kai likdavo du – vaikams būdavo visiškai laisvė, mažiau chaoso.

Būdavo ir taip, kad anksčiau vyras vykdamas į parduotuvę siūlydavo pasiimti vieną vaiką, bet juk jie nori visi. Tad kurį laiką veždavomės taipogi po du. Net ir kai vieno namuose nebūna, pasijaučia ramybė“, – teigia juokaudama mama.