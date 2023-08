Garsi mokytoja Veronika ragina tėvus nekartoti 1 klaidos: įsidėmėkite

Mokytoja Veronika teigia, kad šiandien jos veide – šypsena ir mažas jaudulys. Jau rytoj po vasaros atostogų ji susitiks su savo auklėjamais ketvirtos klasės mokiniais.

Šiemet jos auklėtiniams metai bus ypatingi – lauks standartizuoti testai bei paskutinis „skrydis“ kartu prieš išeinant į penktą klasę.

Veronika pasakoja, kad kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, ji savo mokinius pasitiks su siurprizais. Kasmet ji Rugsėjo 1-ajai parenka temą, su kuria auklėtiniai pradeda naujus mokslo metus.

„Kiekvienais metais noriu padaryti vaikams gražią, didelę šventę, kad jie būtų kupini emocijų ir atėję į klasę pamatytų ne tik tuščius stalus, bet ir tam tikrą temą. Šiemet ji bus „skrydis“, kadangi tai – paskutiniai mūsų metai kartu, tad tikiuosi, kad jis bus lengvas. Paruošiau įvairiausių dekoracijų, lėktuvėlių, tikiuosi, kad vaikams bus smagu sugrįžti į mokyklą“, – šypsosi.

Pašnekovė teigia, kad jos auklėtiniai kasmet žino, kad mokytoja juos nustebins vis nauja tema, tad net jau prieš mėnesį bendroje susirašinėjimo grupėje teiravosi, ar mokytoja jau išrinko temą bei paruošė klasę.

„Klausė, ar jau laukiu jų sugrįžtant, sakiau, kad taip, liko tik pasiruošti, todėl matosi jų pačių laukimas. Spėjau per kelis metus juos pripratinti, tad visada tikisi kažko smagaus.

Be to, pastebiu, kad jie patys į mokyklą nori mielai sugrįžti, tad vien dėl to jie visus metu laukia, patys siūlo temas. Aišku, aš visuomet stengiuosi išlaikyti intrigą ir atskleisti detales, kaip man sekėsi ruoštis tik tada, kai susitiksime“, – sako ji.

Žinoma, vaikų laukia ne tik linksmybės, tačiau ir pirmoji pamoka, su kuria šie pradeda mokslo metus. Mokytoja sako, kad per daug nenutoldama nuo šių metų temos, ji savo auklėtinius rudenį vešis ir į ekskursiją.

Turi 1 patarimą tėvams

Neretai dar vasaros pabaigoje tėvai kartu su vaikais skuba į prekybos centrus rinktis naujų kanceliarinių prekių, ruoštis rudeniui. Tad ar pati mokytoja nepastebi tėvų spaudimo dar rugpjūtį į rankas imti knygas ir pratybas?

Mokytoja Veronika sako, kad grįžimas į ritmą labiausiai pasijaučia ne su auklėjama klase, o su mokiniais, kuriems ji yra korepetitorė.

„Būna jaučiasi, kad jau rugpjūtį tėveliai prašo papildomų pamokų, ruošia savo vaikus rugsėjui, kad šie prisimintų dalykus, pasitemptų. Tikrai yra dalis tėvelių, kurie stengiasi, kad jų vaikai būtų prieš rugsėjį pasiruošę maksimaliai.

Nors iš dalies tai yra kaip ir naudinga, tačiau labai svarbu neperspausti vaikų. Tokie pasiruošimai nekenkia, jeigu vyksta 2 kartus per savaitę, o ne kiekvieną dieną. Pastaruoju atveju vaiką galima perspausti. Vietoje to geriau reikėtų vaikams leisti pasidžiaugti paskutinėmis vasaros dienomis“, – dalinasi savo pastebėjimais mokytoja.

Be to, ši Rugsėjo 1-osios šventė bus emocionali ir Veronikos auklėtinių tėveliams, kadangi tai yra paskutiniai metai, kuomet jų mažosios atžalos dar eina į pradinę klasę.

Tačiau visoms tėvų baimėms ir nerimui Veronika sako esanti pasiruošusi. „Šie metai bus tikras iššūkis, nes laukia ir standartizuoti testai, tad bandysiu tėvelius nuraminti, paaiškinti jiems, kas laukia vaikų, kad nereikia dėl nieko baimintis, nes tai yra tik paprastas testas.

Ir vaikams stengiuosi sakyti, kad tai yra tik paprastas darbas, kad jie nesibaimintų ir negalvotų, kad tai kažkoks labai baisus egzaminas. Ne, aš labai lengvai bandau tą jiems perteikti, kad viskas būtų kuo paprasčiau, be streso“, – sako V. Naumovaitė-Kazilionė.

Palinkėjimas tėveliams, mokytojams

Visiems savo auklėtiniams, net ir tiems, kurie lanko papildomas pamokėles, Veronika stengiasi paaiškinti, kad kiekvienas atsiskaitymas, kiekvienas darbas eina ir praeina.

Vis tik, anot mokytojos, yra labai svarbu mokslo metų pradžioje susiimti ir mokytis, nes atleidus vadžias vėliau gali būti labai sunku:

„Savo vaikams sakiau, kad trečia klasė yra sunkesnė už ketvirtą, nes ketvirtoje bus tik kartojimas to, ką išmokome pernai. Tai iš 24 auklėtinių 20 mane išgirdo, o 4 šiek tiek praklausė ir vasarą turėjo padirbėti daugiau. Visad vaikus motyvuoju tuo, kad 9 mėnesius susikaupiame, padirbame, o tuomet visą vasarą atostogaujame, ilsimės.“

Paklausta, ko galėtų palinkėti ir savo mokinių tėvams, ir kolegoms, Veronika sako, kad pirmiausiai tėveliams palinkės nebijoti ir eiti kalbėtis su mokytojais, ieškoti sprendimų ir kompromisų.

„Tėveliams reikia kuo daugiau kalbėti su mokytojais, imti čia ir dabar spręsti problemas, ieškoti sprendimų. Būna, kad tenka įvairiose grupėse pastebėti, kaip ima aptarinėti mokytojus. Žymiai paprasčiau ir lengviau yra tiesiai kreiptis į klasės auklėtoją, spręsti problemą. Nes ir mokytojai, ir tėvai turi kartu ieškoti kompromisų.

Na, o kolegoms palinkėsiu stiprybės ir daug kantrybės. Įkvėpkime, iškvėpkime ir dirbkime toliau su šypsenomis veide“, – juokiasi.