Gamtos ženklus suprantanti Janina jau žino, kokie orai laukia: atskleidė, koks bus ruduo

Kaip moteris pasakojo naujienų portalui tv3.lt, ir vasara, ir ruduo turėtų užsitęsti – žadėtojo lietaus Žolinės savaitgalį taip ir nesulaukėme.

„Ir vakar, ir šiandien diena tikrai nuostabios, tikrai dar galim pasidžiaugti ta gražia vasara. Ši savaitė tikrai dar bus graži, aišku, palis keletą dienų, bet paskui ir vėl švies saulė.

Žolinė graži buvo, prasitęs ta vasara, paskui ruduo prasitęs, nes, iš tikrųjų, kaip ir vakar, ir šiandien turėjo lyti, bet, kaip matot, lietaus nėra“, – pasakojo Janina.

Rugsėjo pradžioje lepins vasariški orai

Dzūkė sako, kad iki rugsėjo 10-12 dienos dar turėtume sulaukti vasariškų orų, o antroji rugpjūčio pusė jau turėtų būti malonesnė, ne taip dažnai aplankyti lietus ir dažniau spinduliais lepinti saulė:

„Iki rugsėjo 10-12, tikslios dienos dar nežinau, dar bus geri, vasariški orai. Dar bus to lietaus, bet kadangi buvo gražus oras per Žolinę, manyčiau, lietaus bus mažiau negu buvo rugpjūčio pradžioj. Turėtų taip pasidalinti į geresnį orą. Iš tikrųjų, ir šiandien turėjo lyti lietus, ir savaitgalį, bet to lietaus kaip ir nesimato.“

Ir rudens pradžia dar džiugins šiltais orais, o rugsėjis gali ir nustebinti – gražių dienų gali pasitaikyti net daugiau nei rugpjūtį.

„Ruduo turėtų išsilaikyti gana gražus, palyginus net ir su rugpjūčiu. Kartais pasidalins gal daugiau į gražesnes dienas. Jei rugpjūtis per pusę, tiek lietaus, tiek saulės, ypač pirma dalis rugsėjo turėtų mums teikti daug džiaugsmo dar. Aišku, rytai trumpesni, vakarai trumpesni, automatiškai rūkas daug ką dadeda“, – pasakojo pašnekovė.

Naktys bus vėsesnės

Sulaukus rugsėjo vidurio, maždaug nuo 15 pirmojo rudens mėnesio dienos, žemę vis dažniau skalaus lietus ir jo bus vis daugiau, tačiau, greičiausiai, orai nebus itin niūrūs.

„Paskui, gal nuo rugsėjo 15 dienos, prasidės didesni lietūs, rudeniški, bet laikysis dar gana geri orai. Dar rugsėjis turėtų išsilaikyti normaliai. Aišku, palis, bus šaltesnės naktys šiek tiek nuo rugsėjo 10-12 dienos, bet viskas normalu“, – apie orus pasakojo Janina.

Nors naktys rugsėjui įpusėjant bus vis vėsesnės, didesnių šalnų dar nesulauksime – gali būti, kad vienur ar kitur šalna pasirodys, tačiau didelės žalos turėtų nepridaryti:

„Dar šalnų nebus, gal tik kokia nežymi. Galbūt bus tokių šalnelių, bet kad jos būtų didelės – ne. Net kažin, ar gėlynai nušals.“

Janina jau įžvelgia ir tai, kokia žiema laukia – sako, kad bus šalčių, tačiau neaišku, kada ir kiek, kaip jie išsidėstys. Kaip pati pasakoja, stebėdama išskrendančius paukščius ir krentančius medžių lapus sužinos vis daugiau, kokie orai laukia ateityje.