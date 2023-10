Filmavimo metu moteriai pranešė, kad jos vyrą nužudė: reakcija sujaudino tūkstančius

Shaylee Atary ir jos mažametė dukrelė Shaya buvo priverstos bėgti ir slėptis 27 valandas, kai įsiveržusios pajėgos bandė patekti į jų namus. Gyvenvietėje vyko kruvinos žudynės, kurių metu nužudyta 40 vaikų, išžudytos šeimos.

Moteris duodama interviu televizijai aiškino, kad jos vyras Yahawas Winneris dingo per išpuolį, įvykdytą šeštadienio rytą.

Filmuotoje medžiagoje matyti, kaip ji ant rankų sūpuoja savo vos mėnesio dukrelę, moteris pasakojo, kad jos vyras, dirbantis režisieriumi, gali būti sužeistas arba pagrobtas.

Tačiau ji staiga nustojo kalbėti, kai jos motina, kalbėjusi telefonu su Izraelio gynybos pajėgomis, krito ant žemės.

Shaylee kelis kartus sušuko „mama, mama“, tačiau jos mama toliau tylėjo, tik gulėjo ant žemės rankomis susiėmusi už galvos, rašo mirror.co.uk.

Tada kiti šeimos nariai paėmė iš Shaylee rankų kūdikį, moteris nuskubėjo prie mamos ir pradėjo nevaldomai verkti. Paskui ji pasakė, kad ką tik gavo patvirtinimą, kad buvo rastas jos vyro kūnas.

