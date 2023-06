Eisite į vestuves? Štai, kiek dėti į vokelį, kad nebūtų gėda

Neretai prieš vykstant į vestuves, gavę pakvietimą jau numanome, kokios dovanos gali tikėtis jaunieji. Dažnai tai būna nurodyta ant paties kvietimo, o kartais paprašoma nedovanoti tam tikrų dovanų, pavyzdžiui, gėlių, loterijos bilietų.

Kone dažniausiai į vestuves svečiai vyksta nešini vokeliais, tačiau ir šiuo atveju neretai kyla problema, kiek yra mandagu įdėti pinigų?

Taigi, kiek pinigų reikėtų skirti vestuvių dovanai? Štai, ką būtina žinoti.

Kokios yra ribos?

Nors maksimalios sumos, kurią reikėtų dovanoti jauniesiems vestuvių proga, nėra, tačiau specialistai rekomenduoja nedovanoti vokelio, kurio viduje yra mažiau nei 50 eurų. Ši taisyklė, pasak jų, galioja visų tipų vestuvėms, nesvarbu, ar tai būtų vienos dienos, kuklios vestuvės, ar dviejų dienų, su daug svečių.

Be to, verta žinoti, kad dovana vokelyje neturėtų būti susijusi su vestuvių išlaidų kompensavimu. Anot „Tendr“, dauguma svečių vidutiniškai į vokelį deda nuo 70 iki 200 eurų. Taip pat viskas priklauso dar ir nuo to, ar į vestuves keliausite vienas, ar poroje.

Vykstant į vestuves taip pat reikėtų įvertinti ir savo galimybes pagal finansinę padėtį. Įdomu ir tai, kad neretai svečiai atsižvelgia į sumos dydį pagal tai, kokie yra jų santykiai su jaunųjų pora.

Jei į vestuves keliaujate vienas

Keliaujant į vestuves be poros, specialistai rekomenduoja nuo savęs jauniesiems padovanoti 50-70 eurų. Tokias sumas dažniausiai svečiai dovanoja eidami į bendradarbio, draugo ar pažįstamo vestuves.

Šeimos nariams ar ypač artimiems draugams neretai žmonės skiria didesnių sumas dovanas. Vykstant pasveikinti artimųjų vienam į vestuves, neretai suma svyruoja nuo 70 iki 100 eurų, rašoma weddingwire.com.

Jei į vestuves keliaujate poroje

Jei buvote pakviesti į vestuves su pora, tuomet atsižvelgus į siūlomą etiketą, nuo poros vokelyje padovanoti rekomenduojama 150 eurų.

Vėlgi, čia taip pat reikėtų pagalvoti apie jūsų ryšį su jaunaisiais. Artimesniems draugams ir šeimos nariams galite padovanoti ir 200 arba daugiau eurų, žinoma, jei galite sau tai leisti.

Vidutiniškai poros skiria apie 100-150 eurų dovanai vokelyje.