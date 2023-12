Dukra pamačiusi savo Kalėdų dovaną apsipylė ašaromis: mama prašo patarimo

Trijų mergaičių – dviejų 11-mečių ir 16-metės – mama kreipėsi į „Reddit“ vartotojus prašydama patarimo, ką daryti su dukra po to, kai jos susipyko dėl šventinės dovanos.

Ji rašė: „Mano buvusio vyro nebėra šalia, kad jas palepintų, kaip įprastai darydavo. Skyrybos baigtos lygiai prieš metus, nuo to laiko jis pasikeitė savo telefono numerį ir net nesivargina paskambinti dukroms.

Esu slaugytoja, dirbu daug valandų ir iš visų jėgų stengiuosi išlaikyti tris dukras. Kai paklausiau mergaičių, ko jos nori Kalėdoms, mano 11-metės pasakė, kad nori „Nintendo Switch“ su naujausiu „Pokemon“ žaidimu, o 16-metė – „iPad Pro“.

Pasakiau dukrai, kad bus labai sunku nupirkti jai „iPad Pro“, bet padarysiu viską, ką galiu. Tuo metu atrodė, kad ji mane suprato.“

Vieniša mama turėjo 450 eurų biudžetą dovanoms, todėl dukrai nupirko apie 150 eurų kainuojantį „Samsung“ planšetinį kompiuterį, o ne „Apple“, kuris kainuoja 720 eurų, rašo express.co.uk.

Prašo patarimo

„Atėjus Kalėdoms ir mergaitėms atidarius dovanas, dvynės džiaugėsi gavę „Switch“ ir du „Pokemon“ žaidimus. Vyresnioji supyko, kad tai nebuvo „iPad Pro“, kurio ji norėjo. Pasakiau jai, kad negaliu sau leisti pirkti 720 eurų kainuojančios planšetės, todėl vietoj jos jai padovanojau labai gero prekės ženklo planšetinį kompiuterį.

Ji pradėjo ant manęs šaukti ir vadinti mane blogiausia mama, sakyti, kaip jai trūksta tėčio. Pasakiau, kad jei ji taip pasiilgo tėčio, tegul jam paskambina, nors puikiai žino, kad jis pasikeitė numerį.

Pasakiau, kad ji turi suprasti – tėčio nebėra šalia, aš viena turiu rūpintis ja ir jos seserimis, o pinigų labai trūksta. Tai viskas, ką galėjau padaryti, o jei sulaukiu tokio išpuolio vien dėl to, kad stengiausi nupirkti jai reikalingą Kalėdų dovaną, grąžinsiu planšetę į parduotuvę.

Ji ir taip jau pakankamai didelė, gali susirasti darbą. Dukra apsipylė ašaromis ir nubėgo į savo kambarį. Nuo šio įvykio mes beveik nesikalbėjome. Kitą dieną grąžinau planšetinį kompiuterį į parduotuvę ir tuo viskas baigėsi.

Nepaisant to, kad mano vyresnioji dukra kaip lepūnėlė per Kalėdas, galvoju, kad turėjau būti supratingesnė jos situacijai, nes aš neseniai išsiskyriau su jos tėčiu ir jai bei jos seserims tai buvo sunku, ypač po to, kai tėtis dingo iš jų gyvenimų.“

Įrašas suskaldė vartotojus į dvi stovyklas. Vienas „Reddit“ vartotojas stojo ginti motiną ir sakė, kad dukra „nusipelnė tokios pamokos“. Jis rašė: „Ji neturėjo būti tokia grubi su savo motina, kai mato, kad jos motinai sunku. Dukra elgėsi gana šlykščiai, pasakydama tai, ir nusipelnė tokios pamokos.“

Kitas pridūrė: „Neužkibkite ant to masalo. Ji nepatenkinta, nes negavo „iPad Pro“, taškas. Jei būtų jį gavusi, tėčio nė nebūtų minėjusi. Ji yra išlepinta ir bandė pasinaudoti tėvu kaip ginklu.“

Tačiau kiti nepritarė motinos veiksmams, vienas komentatorius rašė: „Pasakiau, kad jei ji taip pasiilgo tėčio, tegul jam paskambina, nors puikiai žino, kad jis pasikeitė numerį“ – ką tai po velnių reiškia? Jūsų dukra dabar išgyvena sunkų periodą, o jūs ją dar labiau žeidžiate. Tai tiesiog kraupu.“

Kitas komentatorius rašė: „Išlepinta? Ne. Ji sielvartauja, nes ją paliko tėtis. Jai reikia užuojautos ir supratimo. Paaugliams būna protrūkių. Jie taip elgiasi. Toks poelgis iš jūsų pusės buvo tiesiog žiaurus.“