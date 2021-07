Dėvint kaukę rasoja akiniai? Pamokė, kaip to išvengti

Tikėkimės, kad šie patarimai padės išspręsti šią problemą.

Kaip dėvite apsauginę kaukę?

Prieš pasidalindami patarimais, kaip išvengti akinių rasojimo dėvint kaukę, pirma aptarkime tinkamus kaukių dėvėjimo būdus. Prieš užsidėdami kaukę, visada gerai nusiplaukite ir nusausinkite rankas, kad neperneštumėte bakterijų.

Paimkite kaukę už elastinės juostelės ir užkiškite ją už ausų. Kaukę reguliuokite kilpomis, o ne rankomis. Panašiai ir nusiimkite kaukę, naudodami elastines kilpeles, tačiau neliesdami pačios kaukės. Kai nedėvite kaukės, ją laikykite sandariame inde, kad liktų sterili ir virusų bei bakterijų neperneštų ant kitų daiktų.

Kaip išvengti akinių aprasojimo

Kai kvėpuojame, šiltas oras išeina per apsauginės kaukės viršų ir dėl to akiniai rasoja. Tenka nuolat valyti akinius, tačiau to tikrai įmanoma išvengti, rašo healthyandpretty.com.

Indų ploviklis

Indų ploviklis yra puiki priemonė nuo akinių rasojimo. Paprasčiausiai užlašinkite šio skysčio ant akinių stiklų ir gerai patrinkite abi puses. Taip pat galite panardinti akinius į karštą muiluotą vandenį.

Skutimosi kremas

Skutimosi kremas taip pat yra puiki priemonė nuo akinių rasojimo. Papurkškite jo ant abiejų stiklo pusių ir patrinkite specialiu akinių valymui skirtu audeklu. Palaikykite kelias minutes ir nuplaukite akinius po šiltu vandeniu.

Dėvėkite kitokią apsauginę kaukę

Jei neveikia paminėtieji būdai, galbūt netinkama kaukė. Jei ji deramai nepriglunda prie nosies, įsigykite kaukę su metaline juostele, kuri padės jai geriau priglusti prie veido, o iškvepiamas oras nesiverš pro nesandarius kaukės tarpus.

Tinkamai dėvėkite kaukę

Prireikia nemažai laiko įprasti teisingai dėvėti kaukę. Kaukė turi gerai priglusti prie veido ir pilnai dengti nosį.

Kiek įmanoma rečiau lieskite akinius

Mes nesąmoningai labai dažnai rankomis liečiame veidą, taip pat ir akinius. Taip daro dauguma akinius nešiojančių žmonių! Kaskart juos palietus, šiltas oras patenka ant stiklų ir šie aprasoja. Taigi, pabandykite kiek įmanoma rečiau rankomis liesti akinius.