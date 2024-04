Dėl uždaromos ambulatorijos sukilę žmonės piktinasi seniūne – esą skundus liepė sumesti į pečių

Lietuvos pasienyje esančio miestelio seniūnaitis piktinasi – kaimai šalyje liko be mokyklų, be bankų, be bibliotekų, nyksta ir medicinos punktai. Vyras sako, kad iš paskutiniųjų kovos su vietos seniūne. Jis nori apginti miestelio ambulatoriją, kurią planuojama uždaryti. Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva.