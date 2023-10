Daugelis makaronus verda neteisingai: nekartokite šių klaidų

Visi mėgsta gerus makaronų patiekalus. Jie ne tik sotūs ir labai skanūs, bet ir lengvai paruošiami, todėl nereikia valandų valandas praleisti virtuvėje.

Nors jei manote, kad šio patiekalo ruošimo procesą puikiai įvaldėte, kai kurie italų maisto ekspertai atskleidė dažniausiai pasitaikančias klaidas, kurias daro visi. Pasak interneto svetainės taste.com.au maisto ekspertų, kai kurios gaminimo klaidos yra tokios kaip nuplaunamas skonis arba naudojami netinkami makaronai.

Nėra prasmės gaminti makaronus, jei nepavyksta išgauti tinkamo skonio, todėl svarbu į padažą įdėti reikiamą kiekį prieskonių ir daržovių bei jokiu būdu iš makaronų neatimti jų skonio, rašo mirror.co.uk.

Po virimo nereikia skalauti

Specialistai pataria, kad po virimo makaronų nereikėtų skalauti, nes taip nuplaunamas krakmolas, kuris padeda padažui prilipti prie makaronų. Tai reiškia, kad nuplausite svarbų skonį. Kita klaida – į makaronus įpilti per daug aliejaus, nes, pasak ekspertų, nupylus vandenį ant jų lieka aliejinga plėvelė, kuri taip pat neleidžia padažams prie jų prilipti.

Padažas daugeliui žmonių dažnai būna sudėtinga dalis, nes jis gali būti per skystas arba per tirštas. Nors daugelis iš mūsų renkasi daug padažo, italai mieliau makaronus padažu gausiai aplieja, o ne tik juos paskanina. Taip pat labai svarbu suderinti padažą su makaronų formomis, be to, jokiu būdu nepervirkite makaronų.

Pernelyg dažnai pasitaiko, kad gamindami šį gardų patiekalą netyčia pagaminsite per daug ir dalis jo gali būti išmesta. Porcijų kontrolė yra didelė problema, ypač gaminant makaronus, tačiau, laimei, į pagalbą atskubėjo ekspertė ir paaiškino, kaip nepersistengti.

Londono restorano „Pasta Evangelists“ vyriausioji virėja Roberta d‘Elia pasidalijo svarbiausiais patarimais, kaip gaminti makaronus, įskaitant ir tai, kiek tiksliai patiekti vienam asmeniui.

„Kad makaronai būtų išvirti tobulai, puode turi būti pakankamai vietos, kad makaronai galėtų judėti vandenyje, – sakė iš iš Apulijos regiono pietų Italijoje kilusi Roberta. – Į vieną litrą verdančio vandens įdėkite 100 g makaronų ir taip jie puikiai išvirs, o jūs pajusite al dente skonį.“ Taigi, jei gamintumėte dviem žmonėms, reikėtų 200 g makaronų ir dviejų litrų vandens.