Čia lietuvių augintinių kūnai virsta pelenais: atskleidė, kiek tai kainuoja

Tauragės rajone įsikūręs Augintinių krematoriumas savo veiklą vykdo jau šešerius metus. Krematoriumo direktorė Toma Žebelienė pasakoja, kad veiklos pradžioje jie sulaukdavo vos kelių užsakymų kremuoti naminius gyvūnus, o šiuo metu, praėjus keliems veiklos metams, kremavimų skaičius tik didėja.

„Džiaugiamės tuo, kad žmonės sužino apie tokį atsisveikinimo būdą“, – priduria ji.

Pasak augintinių krematoriumo direktorės, įstaigoje yra galimi kremuoti visi naminiai gyvūnėliai. „Esame kremavę jūrų kiaulytes, žiurkėnus, papūgėles, vėžliukus, kates, šunis. Kremuojame tik naminius gyvūnėlius, tad paklausus, ar galime kremuoti arkliuką ar ponį, atsakome, kad ne“, – paaiškina.

Augintinių krematoriumo aplinka (11 nuotr.) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) +7 Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Augintinių krematoriumas (nuotr. asm. archyvo) Toma Žebelienė (nuotr. asm. archyvo)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Augintinių krematoriumo aplinka

Kaip gyvūnai patenka į krematoriumą?

Šeimos nariais tapę naminiai gyvūnai į augintinių krematoriumą patenka trimis būdais. Nugaišus ar užmigdžius augintinį, jeigu šis buvo veterinarijos klinikoje, augintinių krematoriumo darbuotojai jį gali patys paimti iš klinikos, kremuoti ir sugrąžinti atgal urnoje. Neretai šeimininkai susisiekia su veterinarijos klinika, kuri pati ir kreipiasi į krematoriumą dėl paslaugos atlikimo.

„Esame sudarę maršrutus, kada iš klinikų, kurios yra mūsų partneriai, paimame gyvūnėlius. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Kauno kryptimi vykstame kiekvieną savaitę pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį, o Klaipėdos, Šiaulių ar Mažeikių – antradieniais. Tuomet, kremavus gyvūnėlį ir grąžinus jį į kliniką, savininkas sulaukia skambučio ir atvyksta pasiimti jau urnelės“, – pasakoja Toma Žebelienė.

Antruoju būdu patys krematoriumo darbuotojai gali gyvūnėlį paimti iš augintinio savininko namų, jeigu šis tiesiogiai susisiekė su įmone. Atvykus paimti gyvūno, jis taip pat yra nuvežamas į krematoriumą, kur yra kremuojamas ir vėliau pristatomas urnoje atgal į namus.

„Na ir trečiasis būdas – tiesiogiai susiekus su krematoriumu, kuomet savininkas pats atveža augintinį į krematoriumą pagal susitarimą, dalyvauja kremavimo procese ir namo išvyksta jau atsisveikinęs su gyvūnu“, – dalinasi dar vienu būdu, kaip galima pristatyti augintinį į krematoriumą direktorė.

Atsisveikinimas su gyvūnu

Pasiteiravus, ar yra galimybė augintinio šeimininkams su gyvūnu atsisveikinti krematoriume dar prieš įvykstant kremavimo procedūrai, T. Žebelienė sako, kad tokia paslauga teikiama, tačiau tokiu atveju klientams reikia suderinti konkrečią dieną ir laiką, kada bus galima tai padaryti.

„Būna, kad žmonės patys atsiveža gyvūnėlį arba mes jau būname jį paėmę iš veterinarijos klinikos, tačiau, kadangi šiuo metu krematoriume yra eilės, kol gyvūnas bus kremuotas tenka palaukti, todėl nurodome klientams atvykti jiems skirtu laiku, kad šie galėtų dar pamatyti savo mylimą šeimos narį, tinkamai su juo atsisveikintų.

Krematoriume tam yra padaryta atskira patalpa, kurioje galima tai padaryti. Vėliau šeimininkai gali sudalyvauti kremavimo procese, įsitikinti, kad augintinis yra kremuojamas individualiai ir luktelėti, kol šiems bus grąžinta urna“, – dalinasi pašnekovė.

Be to, atsisveikinimas su mylimu augintiniu gali būti ir itin jautri akimirka. Kad gyvūnėlio atminimas būtų įprasmintas, augintinių krematoriume yra atsiminimų medis, kuriame kiekvienas asmuo gali parašyti savo įsimintiniausią prisiminimą, nutikusį su mylimu šeimos nariu:

„Tą klientai padaro ne tik atvykę tiesiogiai į krematoriumą. Kiti būna parašo prisiminimus elektroniniais laiškais, žinutėmis, o tuomet mes viską perrašome į atsiminimų medį ir nufotografavę nusiunčiame jiems nuotrauką.

Be to, krematoriume teikiama ir vaizdo įrašų paslaugą – krematoriumo darbas yra įrašomas 24 valandas per parą, tad būna neretai žmonės paprašo vaizdo medžiagos, kurioje mato ir įsitikina, kad jų augintinis buvo kremuotas vienas ir urnelėje yra tik jo pelenai.“

Augintinių kremavimo kainos

Pasiteiravus, kokios yra augintinių kremavimo paslaugos kainos, T. Žebelienė sako, kad viskas priklauso nuo gyvūno svorio. Į kremavimo paslaugos kainą yra įskaičiuota ir standartinė urna, tačiau pagal pageidavimą už papildomą kainą klientai gali išsirinkti ir metalines, keramikines ar medžio urnas.

„Kremavimo paslaugos su standartine urnele kainų amplitudė svyruoja atitinkamai pagal gyvūno svorį nuo 100 iki 240 eurų“, – sako direktorė.

Pasiteiravus, ar dažnai klientai lieka nustebę, kad tokia atsisveikinimo paslauga su augintiniu Lietuvoje yra galima, Toma sako, kad per šešerius veiklos metus teko matyti įvairiausių nuostabų. Vis dėlto, pasak moters, dauguma klientų yra dėkingi už tokią galimybę ir neretai krematoriumo darbuotojus apdovanoja gražiais dėkingumo žodžiais:

„Sulaukiame žmonių, kurie dėkoja už tai, kad Lietuvoje yra toks etiškas, humaniškas ir estetiškas būdas atsisveikinti su savo mylimais augintiniais, kad tokia paslauga apskritai egzistuoja. Tokių žodžių sulaukiame ir tiesiogiai, ir laiškais, ir žinutėmis, ir skambučiais.

Beje, net ir kai gyvūnėlis dar yra gyvas, tenka sulaukti besidominčių asmenų, kurie pasiteirauja, kaip viskas vyksta, susirenka jiems rūpimą informaciją.“