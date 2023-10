Budraitytė skubiai įspėja 5 ženklus: saugokitės šią savaitę

Jautresni mėnuliop pilnačiai šią savaitę gali būti aktyvesni ir elgtis ne itin išmintingai, tad tarnyboms darbo netrūks.

Šiuo periodu galite pajusti ir didesnę nei įprastai įtampą, nes emocinis fonas bus įtemptas.

Įspėja 5 Zodiako ženklus

Dėl to V. Budraitytė įspėja net penkis Zodiako ženklus. Jos teigimu, atsargesni turės būti Ožiaragiai, Mergelės, Jaučiai, Žuvys ir Skorpionai.

Šių ženklų atstovams rekomenduojama apsvarstyti kiekvieną savo veiksmą. Taip pat nevertėtų pradėti naujų darbų, nes rezultatas gali būti visai ne toks, kokio tikėjotės.

Tačiau gera žinia ta, kad pilnaties laikotarpiu nebus didelių netikėtumų, kraštutinumų, be to, puikiai seksis moksleiviams – jiems viskas eisis lyg per sviestą.

Kuo džiaugtis turės ir dirbantys su aukštosiomis technologijomis, pavyzdžiui, besiskunatys chemijos, fizikos srityse. Jiems karjeroje nusimato puikus laikas.

Paklausta, ką vertėtų nuveikti per šį pilnaties periodą, astrologė pataria nepabijoti pasimaudyti, mat dėl palankios Neptūno padėties vanduo bus labai naudingas.

„Maudydamiesi taip pat pasigrūdinsite ir pastiprinsite sveikata“, – priduria astrologė V. Budraitytė.