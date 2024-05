Be drabužių prieš vyrą atsistojusi moteris apsipylė ašaromis: tokių žodžių nesitikėjo

Moteris pasidalijo savo išgyvenimais po to, kai atskleidė, kaip jos vyras juokėsi, pirmą kartą per daugelį metų pamatęs jos nuogą kūną. 28-erių metų mergina kovoja su savo kūno įvaizdžiu nuo tada, kai prieš trejus metus pagimdė kūdikį, ir nuo to laiko vyrui leido tik kartą pamatyti ją visiškai nuogą, rašo mirror.co.uk.

Ji pasidalijo savo išgyvenimais „Reddit“ tinklalapyje, sakydama: „Mano vyras jau kelerius metus nematė manęs visiškai nuogos šviesoje. Neperdedu ir nejuokauju. Visada buvau labai neužtikrinta dėl savo pilvo apimčių.

Esu žema ir turiu trumpą liemenį, todėl visada atrodė, kad turiu pilvą, net kai svėriau mažiau nei 52 kilogramus.

„Vis dar prisimenu, kaip mano buvęs vyras man sakė, kad tampu apkūni, o kai priaugau svorio iki 45 kilogramų, jis man pasakė: „Tau pradeda didėti pilvas“. Dabar, žvelgdama atgal, norėčiau būti 45 kilogramų, negaliu patikėti, kad anksčiau maniau, jog viskas, kas sveria daugiau nei 52 kilogramus, yra storas.“

Mylisi tamsoje, vilkėdama marškinėlius

Pogimdyvinė depresija (nuotr. 123rf.com)

Ji sako, kad kai jie intymiai santykiauja, ji visada pasilieka marškinėlius – ir visada prašo išjungti šviesą. Tačiau neseniai, kai ji buvo vonioje, į kambarį įėjo jos vyras, nes ji pamiršo užrakinti duris.

Ji pasakojo: „Aš jau buvau išlipusi iš vonios, o mano vyras įėjo ir nusijuokė. Aš pažvelgiau į jį, o jis iš karto pradėjo atsiprašinėti. Aš šaukiau, kad jis išeitų.

Vėliau tą vakarą jis bandė su manimi kalbėtis ir aiškino, kad prisipažįsta, jog neturėjo juoktis, bet jis jau kurį laiką manęs nematė ir buvo laimingas, o aš pasakiau, kad jis juokėsi, kai pamatė mane nuogą, ir jis prisipažino, kad dėl pilvo ir raukšlių atrodžiau „šiek tiek kvailai“.

„Aš tiesiog taip nusiminusi, kad negaliu nustoti apie tai galvoti. Man skauda jausmus, kad kažkas galėtų manyti, jog nuoga atrodau kvailai. Noriu, kad mano kūną sutvarkytų plastikos chirurgas. Aš nekenčiu savo kūno. Aš sveriu 72 kilogramus.“

Vienas naudotojas, komentuodamas jos įrašą, rašė: „Mano vyras mylėjo ir garbino mano kūną visais dydžiais per daugelį metų, taip pat turėdamas vaikų. Tai nėra normalu, ir man labai gaila“.

Kita vartotoja pridūrė: „Tavo vyras yra kvailys. Jis puikiai žino, ką tu apie tai manai, ir vis tiek taip pasielgė.“

Trečiasis naudotojas sakė: „Supratau, kad mano vyras buvo labai geras. Tavo vyras turėjo laiko pagalvoti apie tai, kaip dėl to jautiesi, o paskui ėmė vadinti tavo kūną „kvailu“. Be to, ar jis kada nors liepė tau nusivilkti marškinėlius, kai užsiimate seksu? Suprantu, kad tau gali būti nepatogu“.