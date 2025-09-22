Autobusą vairuojanti Lina žadą atima ne vienam: išdavė, kiek uždirba

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams Lina papasakojo, kaip susidomėjo turistinio autobuso vairavimu, atskleidė, su kokiu dėmesiu susiduria moterys vairuotojos, bei paatviravo apie tai, kiek galima užsidirbti dirbant tokį darbą.
Traktorių vairavo nuo mažumės
Kaip pasakojo energingumu ir entuziazmu pasižyminti pašnekovė, savo vaikystės dienas ji praleido kaime, šeimos ūkyje.
Ji teigė, kad tėvai ūkininkavo, tad visi lauko darbai nei jai, nei jos broliui nebuvo svetimi. Vienas iš jų – traktoriaus vairavimas.
„Kadangi gimiau ūkininkų šeimoje, manau, kad tas labiausiai paveikė mano potraukį didelei technikai. Tėtis mane ir mano brolį augino vienodai, niekada neskirstė darbų į vyriškus ar moteriškus, mes abudu su broliu vairavome visą techniką, kurią reikėjo“, – pasakojo Lina.
Ji prisipažino, kad turbūt toks ugdymas prisidėjo prie suvokimo, kad vairuoti didelę techniką gali ne tik vyrai, bet ir moterys.
„Aš visada augau galvodama, kad visi žmonės moka vairuoti, kad čia yra įgimtas dalykas pas visus žmones, dėl to labai savimi pasitikėjau šioje srityje“, – sakė pašnekovė.
Pirmasis darbas – kariuomenės technikos vairavimas
Linai užaugus ir palikus tėvų namus, ji įsidarbino Lietuvos kariuomenėje. Tuo metu ji ėmė regzti mintį apie tai, kad norėtų vairuoti karinę techniką.
Pašnekovė pasakojo, kad tuo metu su šia mintimi ji nukeliavo pas savo vadą. Šis ją suprato ir pateikė savo atsakymą.
„Atsimenu, kad aš tada priėjau prie jo ir pasakiau: „Tamsta vade, aš noriu būti vairuotoja.“ Visa laimė, kad jis manimi patikėjo, nes visi aplinkui rėkė: „O Dieve, tik ne boba už vairo!“
Visgi, mano vadas pritarė ir pasakė, kad nuo rytojaus tapsiu vairuotoja. Nuo to laiko visuomet vairavau“, – vado palaikymu džiaugėsi Lina.
Vėliau pašnekovė išėjo iš darbo kariuomenėje, išvyko savosios laimės ieškoti į Norvegiją. Vis tik išvykus pirmąjį kartą iš karto ten įsitvirtinti nepavyko.
Pradėjo vairuoti turistinį autobusą
Mąstydama, kokiu keliu eiti toliau, Lina atskleidė, kad susisiekė su buvusiu kolega iš Lietuvos kariuomenės ir paklausė, ką šis veikia. Kolega pateikė atsakymą: jis vairuoja turistinį autobusą ir paskatino Liną eiti tuo pačiu keliu.
„Paklausiau, kaip čia taip jis dirba, šiek tiek jaudinausi. Jis nuramino mane ir pasakė: visi važiuoja, tu irgi nuvažiuosi“, – aiškino Lina.
Įkvėpta kolegos padrąsinimų Lina ryžosi kreiptis į jo darbovietės vadovą. Jai susisiekus neilgai trukus įvyko darbo pokalbis.
„Aš nuvažiavau į pokalbį, vyko ilgas svarstymas, nes aš buvau vienintelė moteris, kiti buvo vyrai. Po savaitės man paskambino ir pasakė, kad priima į darbą. Taip prasidėjo mano kelionės turistiniu autobusu po Skandinaviją, Europą“, – šyptelėjo ji.
Vis tik vėliau, prasidėjus pandemijai, įmonė buvo uždaryta ir Liną atleido. Tuo metu ji susirado miesto autobuso vairuotojos darbą, tačiau šis jos netenkino.
Pasak Linos, darbo sąlygos buvo prastos, atlyginimas mažesnis nei žadėtas, tad neilgai trukus ji vėl išvyko į Norvegiją ir įsidarbino turistinio autobuso vairuotoja.
„Visgi, su turistais tai yra sezoninis darbas, o žiemą reikdavo kažką kito daryti. Tad praėjusiais metais žiemą vairavau sunkvežimį, o vasarą – turistinius autobusus“, – atskleidė ji.
Darbe daugiausia privalumų
Pasiteiravus Linos apie turistinio autobuso vairuotojos darbo privalumus ir trūkumus, ji pasidalijo keliais iš jų. Kaip pasakojo pašnekovė, šis darbas puikiai tinka tiems, kurie yra vieni, nesukūrę šeimos, nes namuose jos nebūna po dvi-tris savaites.
„Man su tuo problemų nebuvo, nes aš turiu draugą, kuris visuomet laukia manęs grįžtančios. Kaip tik darbe matau daugiau privalumų, nes visada važiuoju naujais keliais, aplankau skirtingas šalis ir miestus.
Aš pamatau naujų dalykų, susipažįstu su naujais žmonėmis, iš kitų žmonių lūpų išgirstu, kaip jie gyvena, kur gyvena. Tai labai praturtina suvokimą apie gyvenimą“, – džiaugėsi Lina,
Ji pridėjo, kad taip pat darbas suteikia galimybę jai savo laiką leisti kartu su turistais, tad pašnekovė vis lankosi prabangiuose viešbučiuose, restoranuose.
Lina prisipažino, kad tokio gyvenimo stiliaus ji tikrai nebūtų galėjusi sau leisti, tad darbas ją tikrai džiugina.
„Man taip smagu dėl šio darbo, aš tiesiog kartu su turistais galiu mėgautis visu tuo gyvenimu, pramogomis, gražiausiais baseinais, terasomis“, – atskleidė pašnekovė.
Šiame darbe moterims dėmesio netrūksta
Pasiteiravus Linos apie tai, ar tiesa, kad moterys vairuotojos sulaukia daug dėmesio, ji šyptelėjo – tikrai taip.
Pasak jos, kiti vairuotojai vyrai visuomet mielai sutinka jai pagelbėti, patraukia savo transporto priemones, jeigu mato, kad dar gali tilpti Linos autobusas.
„Jeigu kažkas atsitinka, kažkokia lemputė užsidega, aš galiu nueiti paklausti kolegų, jie visi pažiūrės, padarys, ką reikia. Manau, kad mes, moterys, dirbdamos tokį darbą, tikrai daug dėmesio gauname“, – atviravo Lina.
O pasiteiravus pašnekovės, ar yra buvę kuriozinių situacijų dėl gerbėjų dėmesio, ji pasidalijo viena iš jų.
„Kalbant apie kuriozus, tai su jais daugiau susiduriama, kai vairuojamas vilkikas. Tada atvažiuoji į aikštelę, jie pamato, kad išlipo moteris, o tada apspinta aplink langus. Aš, atsimenu, kažkada net miegoti negalėjau, nes jie visi rėkavo po langais“, – juokėsi Lina.
Atlyginimai – įvairūs
Galiausiai, pasiteiravus pašnekovės apie tai, kiek galima uždirbti iš turistinio autobuso vairavimo, ji pateikė skaičius.
Vis tik, Lina pabrėžė, kad daug kas priklauso ne tik nuo paties vairuotojo, bet ir nuo įmonės, kurioje dirbama.
„Labai daug kas priklauso nuo firmos, kaip skaičiuojamos valandos, ką veža, kokius arbatpinigius žmogus gauna.
Jeigu moteris pasiruošusi dirbti, netinginiauja, bendrauja su keleiviais ir atiduoda visą širdį, visą save, galima labai daug uždirbti – apie 7 000 eurų. O jeigu ne, tuomet apie 3 000 eurų“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį ji.
