I. Raudienė sako, kad seniau žmonės buvo labiau konservatyvūs, tad auskarus vėrėsi į ausis, ausų spenelius. Tačiau po dvejų metų atsirado mada – žmonės auskarus pradėjo vertis ir į liežuvį.

„Manęs daug kas klausia, kodėl žmonės auskarus veriasi į liežuvį, tačiau atsakymas – dėl oralinio sekso. O po liežuvio auskarų sekė auskarų vėrimas į bambą“, – sako ji.

Veriasi ir jauni, ir vyresni

Auskarų vėrimo meistrės teigimu, dabar žmonės iš naujo atrado auskarų grožį, nes turi galimybę keliauti ir pažinti įvairais kultūras. O dabartinė naujausia tendencija – auskarai krūtų speneliuose.

„Į spenelius auskarus veriasi ne tik vyrai, bet ir moterys – tai tikra puošmena. Neretai atėję klientai sako, kad turi gražius spenelius, tad tiesiog nori pasipuošti.

Žmonės veriasi auskarus, norėdami išsaugoti tam tikrus prisiminimus. Pavyzdžiui, auskaro vertis ateina dukra, o mama nusprendžia, kad irgi nori tai padaryti, nes išdrįso dukra – šeimyniniai duetai labai populiarūs“, – pasakoja Inga.

I. Raudienė sako, kad kai žmonės auskarus veriasi intymiose vietose, jie to neatskleidžia. Moters teigimu, jaunimas yra laisvesnis ir drąsesnis, tačiau vyresnieji tai slepia.

„Tokiose vietose auskarus veriasi ir 50 metų vyrai ir moterys – amžiaus cenzo nėra. Visgi tai labai mažai kas akcentuoja ir dalinasi tik su partneriu.“

Moteris sako, kad dažniausiai auskarus veriasi merginos nuo 25 iki metų, nes nuo 45-erių metų moterys atgimsta iš naujo ir nori išbandyti kažką naujo.

„Mažai kas Lietuvoje veria auskarus į šias vietas, nes patalpa turi būti uždara, klientas turi pasitikėti meistru – nėra pakankamai specialistų, o tai gali privesti prie komplikacijų. Kai nėra specialistų, jauni žmonės bando patys prasiverti auskarus su pigiomis priemonėmis.“

Vyrauja tam tikros tendencijos

Meistrė I. Raudienė atskleidžia, kad moterys auskarus dažniausiai auskarus veriasi į lytines lūpas arba klitorį, o vyrai į kapšelį ar sėklidžių odą.

„Vyrų lytiniuose organuose ne retai būna atmetimo reakcija, nes ten yra gleivinė bei raumuo, kuris dažnai funkcionuoja“, – pasakoja moteris.

Visgi I. Raudienė atskleidžia, kad auskaro vėrimo skausmas lytiniuose organuose atrodo baisesnis nei iš tikrųjų, tačiau tikras profesionalas turi tam tikras paslaptis, kad klientui neskaudėtų.

Taip pat meistrė pasakoja, kad žmonės intymiose vietose auskarus veriasi, nes nori nustebinti partnerį ypatingos dienos proga arba sužadinti intymų gyvenimą.

„Kiti veriasi, nes jiems patiems gražu. O pavyzdžiui, moterys, klitoryje gali vertis auskarą tam, kad padidėtų jautrumas.

Lytinėse lūpose auskarą įsiverti norėjusi vyriausia klientė – 55 metų moteris: „Ji norėjo pabandyti kažką naujo, pasipuošti, o auskarą nešioja ir dabar bei juo džiaugiasi.“

Moteris pasidalija, kad būna žmonių, kurie tampa priklausomi ne tik nuo tatuiruočių, bet ir auskarų, nes jiems patinka patiriamas adrenalinas.

„Nors ir žinai, kokio jausmo gali tikėtis, kai veria auskarą – kiekvienoje dalyje jis skirtingas ir turi savitą pojūtį. O žmonės tampa nuo to priklausomi“, – sako ji.

Veriant auskarus ne tik bijo, bet ir alpsta

I. Raudienė teigia, kad prieš veriant auskarą reikia išankstinio psichologinio pasiruošimo: „Neretai žmonės alpsta, bijo. Visada rekomenduoju pasirinkti meistrą, kuris atitiktų lūkesčius, nuramintų, patartų. Jei pas mane ateina jaunas žmogus ir nori auskarą įsiverti veide, patariu apie tai pamąstyti ar tikrai to nori.

O auskarai ausyse, pasaitėlyje ar lytiniuose organuose, nėra matomi ir gali būti bet kada išimami – nereikia to bijoti. Jei to norite labiau nei bijote jums to reikia.“

Moteris sako, kad dėl trūkstamų žinių, būna daug komplikacijų. Pavyzdžiui, mergina prasivėrė ausies kremzlę ir su ranka išplėšė ausies dalį. Auskarų meistrė džiaugiasi, kad rado sprendimą ir pritaikė auskarą – trūkumą pavertė puošmena.

„Taip pat moterys, prasivėrusios auskarą bamboje, gimdant neišsiima auskaro – tai daryti būtina, nes ant pilvo darosi strijos ir auskaras išplyšta.

Kartais žmonės galvoja, kad užteks auskaro vietą patepti vandenilio peroksidu ar kvepalais ir viskas bus gerai – tai netiesa, nes yra tam tikri preparatai, kuriuos būtina naudoti, o rankos privalo būti nudezinfekuotos“, – sako ji.

I. Raudienė dalijasi savo praktinėmis žiniomis ir pasakoja, kad organizmas gali auskarą atmesti nei jei jis buvo įvertas kokybiškai. Moteris pasakoja, kad tada tenka klientą nuliūdinti ir pasakyti, kad toje vietoje auskaro būti negali.

„Gali pasidaryti gangrenacija, pūliavimas. Moteriai pravėrėme auskarą kokybiškai, tačiau ji tepėsi pudrą ir ją valė į ausies pusę, o po ausies speneliu patekusi pudra, sukelė infekciją.

Kartais žmonėms reikia skubios pagalbos ir kreiptis į gydytojus, kad gautų antibiotinį tepalą. Gali susidaryti ir randeliai“, – patirtimi dalijasi Inga.