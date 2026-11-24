Tyrėjai mano, kad tam įtakos gali turėti pasibaigęs šventinis laikotarpis ir neišsipildę porų lūkesčiai, rašo yourtango.com.
Tyrimas atskleidė, kada dažniausiai prašoma skyrybų
Ar iš tiesų egzistuoja skyrybų sezonas? Ar yra tam tikri metų laikotarpiai, kai santuokos dažniau išyra? Vašingtono universiteto atliktas tyrimas rodo, kad toks reiškinys iš tiesų egzistuoja.
Tyrimą atliko sociologijos docentė Julie Brines ir doktorantas Brianas Serafini. Mokslininkai pastebėjo, kad skyrybų prašymų skaičius išauga du kartus per metus – kovą ir rugpjūtį.
Jų teigimu, šie laikotarpiai leidžia manyti, kad poros dažniau nusprendžia skirtis pasibaigus žiemos ir vasaros šventėms.
Tyrimo autorė J. Brines aiškino, kad žmonės į šventes dažnai žvelgia su dideliais lūkesčiais, net jei ankstesniais metais teko patirti nusivylimų.
„Šventės yra laikotarpiai, kai žmonės tikisi kažko naujo, naujos pradžios, kitokio gyvenimo ar perėjimo į naują etapą. Tam tikra prasme tai optimizmo ciklas“, – teigė ji.
Pasibaigus šventėms optimizmas gali išblėsti
Kiekvienas, palaikantis ilgalaikius santykius, tikriausiai žino, kad šventinis laikotarpis poroms ne visada būna lengvas. Vašingtono universiteto tyrimo duomenys rodo, kad žmonės gali vengti kreiptis dėl skyrybų per pačias šventes, tačiau joms pasibaigus sprendimas skirtis tampa realesnis.
Rugpjūtį skyrybų prašymų skaičius išauga iškart po vasaros atostogų. Tuo metu tarp Naujųjų metų ir kovo mėnesio pastebimas ilgesnis tarpas.
Brines ir Serafini mano, kad tai gali būti susiję ne tik su jausmais, bet ir su praktinėmis aplinkybėmis. Net ir po Naujųjų metų nusprendusios skirtis poros turi įvertinti savo finansinę padėtį, susirasti advokatus ir išspręsti kitus organizacinius klausimus. Be to, kai kurios poros prieš priimdamos galutinį sprendimą dar nori kartu praleisti paskutines Kalėdas.
Skyrybų laikui įtakos turi ir finansinė padėtis. Iš pradžių Vašingtono universiteto mokslininkai tyrė Didžiosios recesijos poveikį santuokų stabilumui. Tačiau pastebėję pasikartojančius skyrybų prašymų skaičiaus pikus kovą ir rugpjūtį, jie atkreipė dėmesį ir į ekonominius veiksnius.
Tyrėjai nustatė, kad tokie veiksniai kaip nedarbas ar būsto kainos iš tiesų turėjo įtakos skyrybų skaičiui. Vis dėlto jų poveikis nebuvo toks didelis, kad reikšmingai pakeistų du pagrindinius skyrybų prašymų pagausėjimo laikotarpius – kovą ir rugpjūtį.
Šventės gali tapti rimtu išbandymu santykiams
Į šventes dažnai žvelgiame su dideliais lūkesčiais. Tikimės, kad vasaros atostogos bus pačios geriausios, o Kalėdos – ypatingos ir kupinos gražių akimirkų. Kiekvienais metais stengiamės, kad šis laikas būtų kuo malonesnis.
Tačiau šventėms pasibaigus poros vėl susiduria su kasdienybe ir problemomis, kurios galbūt visą tą laiką buvo nustumiamos į šalį.
Tai nereiškia, kad nereikėtų stengtis gražiai praleisti švenčių. Vis dėlto nereikėtų tikėtis, kad smagios atostogos ar jaukios Kalėdos išspręs jau seniai pašlijusius santykius. Pernelyg dideli lūkesčiai ir spaudimas gali dar labiau apsunkinti poros santykius.
Tad jei jūsų santykiai atlaikė šių metų rugpjūtį, galite lengviau atsikvėpti. Tačiau, kaip rodo tyrimas, kitas skyrybų prašymų pagausėjimas fiksuojamas kovą. O kol kas galbūt verta tiesiog ramiai pasitikti artėjantį šventinį laikotarpį.
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