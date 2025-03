Atskleidė, kokių dainų laidotuvėse prašo dažniausiai: nustebins ne vieną

Po daugelio metų šiame versle jis išėjo į pensiją ir parašė dviejų dalių autobiografiją: Šis gyvenimas mirtyje, pirmasis tomas: „Kova“ ir antrasis tomas: „Beprotybė“. Jo šeimos įmonė „Hodgson & Sons“ paliko ryškų pėdsaką Didžiosios Britanijos laidojimo tradicijose, rašoma express.co.uk.

Atskleidė populiariausias dainas laidotuvėse

Laidotuvių direktorius H. Hodžsonas sako, kad dažniausiai prašomų dainų laidotuvėse sąraše yra „The Beatles“ ir Robbie Williamso dainos.

Taip pat jis atskleidė, kokias dar dainas žmonės dažniausiai renkasi laidotuvėms.

Jis sakė: „Anksčiau visos laidotuvės būdavo labai panašios, tik pastaruoju metu žmonės renkasi muziką, kuri jiems reiškia kažką daugiau. Mūsų įmonė iš dalies prisidėjo prie to, kad laidotuvės taptų asmeniškesnės gedintiesiems.

REKLAMA

REKLAMA

Norėčiau, kad per mano laidotuves skambėtų „Beatles“ muzika. Pasirinkčiau „Hey Jude“, o ši daina iš tiesų yra tarp populiariausių.“

REKLAMA

Laidotuvėse dažniausiai p dainos:

Angels – Robbie Williams

Always Look on the Bright Side of Life – Eric Idle

Bring Me Sunshine – Morecombe & Wise

Let It Be –The Beatles

Hey Jude – The Beatles

Kitos populiarios dainos:

Here Comes the Sun – The Beatles

The Sound of Music – Julie Andrews

Knocking on Heaven's Door – Bob Dylan

Hotel California – The Eagles

Mr Blue Sky – ELO

My Way – Frank Sinatra

Ain't No Mountain High Enough – Marvin Gaye

Tačiau yra ir tokių dainų, kurių, pasak jo, dėl akivaizdžių priežasčių tikrai geriau vengti.

Tarp jų yra: Come On Baby, Light My Fire – The Doors, He Ain't Heavy, He's My Brother – The Hollies, Carry That Weight – The Beatles, It's All Over Now – The Rolling Stones.