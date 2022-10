Atskleidė, kiek kainuos karaliaus Karolio III karūnavimas: suma pribloškia

Teigiama, kad istorinė ceremonija bus perpus trumpesnė, lyginant su karalienės Elžbietos II karūnavimu, taip pat dalyvaus ir mažiau kviestinių svečių. Tačiau šios pompastiškos iškilmės šaliai kainuos daugiau nei 115 milijonų eurų.

Suma išaugo dvigubai

Karališkoji šeima iš savo lėšų apmoka karališkąsias vestuves, tačiau naujojo karaliaus karūnavimas apmokamas iš valstybės lėšų, rašo thesun.co.uk.

Ceremoniją planuojantis „Operation Golden Orb“ komitetas apskaičiavo, kad net ir mažesnė karūnavimo ceremonija gali atsieiti daugiau nei 115 mln. eurų (100 mln. svarų sterlingų).

1953 metais Didžioji Britanija vis dar bandė atsigauti po Antrojo pasaulinio karo, kur išleido nemažai lėšų, tačiau tuomet Vinstono Čerčilio vyriausybė karalienės Elžbietos II karūnavimo ceremonijai išleido kiek daugiau nei 17 mln. eurų (1,5 mln. svarų sterlingų).

Šaltinis teigė: „Skaičiuojant šiandien, 1953 vykęs karūnavimas kainavo maždaug 58 mln. eurų (50 mln. svarų sterlingų), tačiau karaliaus Karolio III karūnavimas kainuos dvigubai daugiau, nes reikės daugiau apsaugos, kuri per karalienės karūnavimą nebuvo tokia svarbi.

Tačiau ceremonijos transliavimas per televiziją tikrai atpirks šią sumą, be to, tai pritrauks daugiau turistų. Jau dabar daugelis viešbučių yra rezervuoti savaitgaliui, kai vyks karūnavimas.“