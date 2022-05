Atsikratykite riebalų be jokio vargo: štai, kas jums padės

„Camelia“ vaistininkė Greta Šimkė dalinasi 3 patarimais, kurie gali padėti atsikratyti papildomų kilogramų. Viena iš priežasčių, kodėl gali būti sunku reguliuoti kūno svorį – tam tikrų maisto medžiagų trūkumas organizme.

Pasirūpinkite reikalingomis maisto medžiagomis

Vaistininkė pataria atkreipti dėmesį į savo mitybą ir, jei reikia, pasikonsultuoti dėl galimo maisto papildų poreikio.

„Chromas atlieka esminį vaidmenį gliukozės medžiagų apykaitoje, užkerta kelią insulino atsparumui, taip pat veikia lipidų (svarbus organizmo energijos šaltinis) apykaitą. Chromas gali padėti sumažinti kūno riebalų procentinę dalį, pagreitina medžiagų apykaitą. Chromas taip pat gali padėti sumažinti alkį bei norą valgyti saldumynus“, – sako vaistininkė G. Šimkė.

Specialistė pastebi, kad norint sėkmingai reguliuoti kūno svorį, į dienotvarkę būtina įtraukti į judėjimą. Sportuojant ir prakaituojant per prakaitą pasišalina daug skysčių ir kartu mineralų magnio ir kalio, dėl ko vėliau pacientai skundžiasi raumenų traukuliais, neramių kojų sindromu ir/ar padidėjusiu pulsu, skausmu širdies plote ir kitais širdies negalavimais.

REKLAMA

„Siekiant tam užkirsti kelią, pradėjus sportuoti siūlau rinktis maisto papildus, kuriuose būtų kalio ir magnio“, – pataria vaistininkė.

Moksliniais tyrimais įrodyta, jog vitamino D trūkumas siejamas su svorio padidėjimu bei nutukimu.

„Pagrindinis natūralus vitamino D šaltinis – saulė. Jos mūsų gyvenamojoje teritorijoje dažnai nebūna, ypač šaltuoju laiku, o net ir vasarą ne visiems natūraliai pavyksta šio vitamino pasisemti.

Buvo nustatyta, kad didžiajai daugumai Lietuvos gyventojų yra vitamino D trūkumas, tad išsiversti be maisto papildų daugeliui – labai sunku“, – tvirtina vaistininkė G. Šimkė. Vitamino D paros rekomenduojama dozė suaugusiems – 1000-2000 TV, vaikams – 400-1000 TV.

Įrodyta, kad lengviau papildomo svorio atsikrato tie žmonės, kurių organizme yra didesnis vitamino C kiekis, nei tų, kuriems vitamino C trūksta. Vitamino C rekomenduojama paros norma: vaikams – 40-75 mg, suaugusiems – 75-120 mg.

G. Šimkė taip pat akcentuoja – užtikrintas vitamino B grupės vitaminų kiekis lėtina maistinių medžiagų, angliavandenių virsmą į riebalinį audinį, reguliuoja apetitą.

REKLAMA

REKLAMA

Vitaminas B1 dalyvauja angliavandenių apykaitoje, B6 lemia fermentinius procesus, skatina riebalų bei angliavandenių apykaitą, B12 svarbus medžiagų apykaitos procesuose, dalyvauja energijos kaupime raumenyse, reguliuoja kraujodaros procesus ir kt.

Kalcis palaiko normalią medžiagų apykaitos veiklą ir kontroliuoja gliukozės kiekį kraujyje. Vaistininkė nurodo – rekomenduojama kalcio paros norma vaikams – 500-800 mg, suaugusiems – 1000-1200 mg.

„Cholinas yra medžiaga, palaikanti gyvybiškai svarbias organizmo funkcijas – gerina smegenų ir centrinės nervų sistemos funkcijas, gerina atmintį ir nuotaiką.

Taip pat padeda kepenims ir raumenims veikti tinkamai. Ši maisto medžiaga taip pat Gerina ląstelių formą ir stiprina jų membranas, lemia lipidų yrimą ir paverčia juos energija“, – sakė vaistininkė G. Šimkė.

Obuolių sidro actas mažina cukraus kiekį kraujyje, mažina kalorijų įsisavinimą, gerina virškinimą ir greitina medžiagų apykaitą.

„Vartojant gryną obuolių sidro actą reikėtų būti atsargiems, ypač turintiems skrandžio problemų. Vaistinėse taip pat galima rasti obuolių sidro acto maisto papildų, dėl kurių vartojimo pakonsultuos vaistininkai“, – sako G. Šimkė.

REKLAMA

REKLAMA

Skaidulos – svarbios siekiant lieknėti

Skaidulos yra laikomos supermaistu – tai organizmo gerųjų bakterijų maistas.

„Skaidulos atsakingos už įvairias organizmo funkcijas, įskaitant vitaminų sintezę, žarnyno gerovę ir veiklą, mikro bei makro medžiagų pasisavinimą, toksinų šalinimą, cukraus kiekio kraujyje kontrolę ir kt.

Skaidulų gausios daržovės, vaisiai, uogos, grūdai, taip pat greitesniam lieknėjimui galima išbandyti maisto papildus – maistines skaidulas.

Skaidulos blokuoja maistinių medžiagų pasisavinimą, gerina medžiagų apykaitą, skatina tulžies rūgšties išsiskyrimą, veikia įvairius hormonus, mažina insulino šuolius.

Skaidulos pasižymi greitu brinkimu, todėl išgėrus vandens ir skaidulų mišinį prieš valgį – skrandyje jos išbrinksta ir skrandis užsipildo, dėl to sumažėja alkio jausmas, suvalgoma mažiau maisto“, – sako vaistininkė ir priduria, kad skaidulos organizme nepasisavinamos, ir yra pašalinamos tuštinantis.

Skaidulas galima vartoti tiek pavienes, tiek jų kompleksus. Dažniausiai vartojamų skaidulų pavydžiai – balkšvųjų gysločių luobelės, linų sėmenų išspaudos, gliukomanas, rugių skaidulinės medžiagos, kviečių sėlenos, ispaninio šalavijo sėklos ir kitos.

REKLAMA

REKLAMA

Lieknėti gali padėti vaistažolių arbatos

Vaistinėse yra ne viena arbata ar arbatų mišinys, gerinantys virškinimą, greitinantys medžiagų apykaitą, laisvinantys vidurius (jei kankina užkietėję viduriai). Svorio reguliavimui padeda arbatos, pasižyminčios gausiu antioksidantų kiekiu.

Pipirmėčių arbata – gerina žarnyno veiklą, didina liaukų sekreciją, degina kalorijas, padeda kontroliuoti alkio priepuolius. Ramunėlių arbata slopina alkio jausmą, mažina pilvo pūtimą, skatina skrandžio sulčių išsiskyrimą, o tai lemia geresnį virškinimo procesą.

Kmynų arbata skatina medžiagų apykaitos pagreitėjimą, padeda pašalinti skysčių perteklių iš organizmo, padeda deginti riebalus. Krapų arbata gerina virškinimą, mažina vidurių pūtimą.

Senos lapų, šaltekšnio žievės arbatos laisvina vidurius – šiuos preparatus reikia vartoti ypač saikingai ir ne profilaktiškai, o tik dėl svarios priežasties, nes ilgainiui organizmas prie jų pripranta.

Dilgėlių arbata – skatina aktyvų raumenų ir sąnarių elastingumą, stimuliuoja riebalų deginimo procesus, valo toksinus, šaliną susikaupusius skysčius iš organizmo. Kinrožių arbata sudėtyje turi medžiagų, mažinančių kalorijų pasisavinimą.

REKLAMA

REKLAMA

Margainio arbata stiprina kepenų veiklą. Varnalėšų arbata varo šlapimą, laisvina vidurius, skatina tulžies išsiskyrimą, gerina virškinimo veiklą. Juodųjų serbentų lapų, beržų lapų, kiaulpienių arbatos skatina skysčių išsiskyrimą, rašoma pranešime spaudai.

„Noriu priminti, kad maisto papildais ar vaistažolėmis negalima pakeisti tikro maisto. Net ir stengiantis numesti nereikalingų kilogramų privaloma subalansuotai maitintis ir gauti kuo didesnę įvairovę medžiagų su maistu,“ – akcentuoja vaistininkė.