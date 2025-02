Atsakė, kaip dažnai reikia skalbti liemenėles: kitos taip tikrai nedaro

Jis paaiškino, kaip dažnai skalbti liemenėles ir nuo ko priklauso skalbimų dažnis.

Kaip dažnai reikia skalbti liemenėlę?

Nors odos priežiūros ekspertas Alokas Vijas pripažįsta, kad viskas priklauso nuo to, ką darote dėvėdami liemenėlę, jis sako, kad bendra taisyklė yra skalbti liemenėlę po antro ar trečio dėvėjimo.

Tačiau rekomenduojamo skalbimo dažnis padidėja, jei užsiimate fizine veikla, dėl kurios prakaituojate daugiau nei tie, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia sėdėdami prie darbo stalo. Kalbėdamas su Klivlendo klinika, A. Vij sakė:

„Kelios valandos su liemenėle, kai prakaituojama minimaliai, gali būti neskaičiuojamos kaip pilnas dėvėjimas, tačiau kelios valandos, kai prakaituojama stipriai, gali būti skaičiuojamos kaip dvigubas ar trigubas dėvėjimas.

Tą pačią liemenėlę galite dėvėti dvi dienas iš eilės, jei tarp jų kelioms valandoms ją nusiimsite. Tačiau dėvint „laimingą“ liemenėlę diena iš dienos, ji greičiau praras savo formą.“

Jis pasidalijo per ilga nešvarios liemenėlės dėvėjimo rizika, pridurdamas, kad tai gali sukelti odos sudirginimą, bėrimą ar odos infekcijas dėl mielių ar bakterijų, rašoma express.co.uk.

Taip pat ant liemenėlės gali atsirasti dėmių ir nuolatinių kvapų. Ši tema sukėlė diskusiją socialinėje medijoje, kai kurios moterys išdidžiai teigia, kad liemenėles skalbia po kiekvieno naudojimo, o kitos prisipažįsta, kad tarp skalbimų būna mėnesių mėnesiai.

Vartotojų reakcijos

Viena naudotoja komentavo: „Turiu keturias liemenėles, kurias nuolat dėviu, ir tikrai neprisimenu, kada paskutinį kartą jas skalbiau, gal prieš tris ar keturis mėnesius?

Dirbu namuose ir esu gana plokščiakrūtė, todėl dažnai net nedėviu liemenėlės, taigi ją dėviu tik tris-keturias valandas per dieną, nebent esu suplanavusi kokią nors veiklą.

Ypač kūno spalvos, tiesa, pakraščiai šiek tiek purvinesni, nei turėtų būti, bet niekas to nemato, be to, abejoju, ar smirdžiu per savo drabužius.“

Kita vartotoja pridūrė: „Du mėnesius neskalbiu liemenėlių.“

Trečioji vartotoja teigė: „Aš savo liemenėlę dėviu septynias dienas, o paskui dedu į skalbyklą. Vasarą arba kai labai prakaituoju, paprastai per savaitę sudėviu dvi liemenėles, todėl skalbiu kas tris-keturias dienas.“

Dar viena vartotoja prisipažino: „Skalbiu gal kartą per mėnesį, tarkime, po dešimt dėvėjimų. Sportines liemenėles – po vieno arba dviejų dėvėjimų.“

Kita vartotoja pridūrė: „Kai liemenėles dėvėdavau reguliariai, skalbdavau jas maždaug kartą per mėnesį. Dabar liemenėles dėviu kelis kartus per metus ir neprisimenu, kada paskutinį kartą skalbiau liemenėlę.“

Viena moteris, pasibjaurėjusi žmonių atsakymais, sakė: „Man asmeniškai skalbti liemenėles kartą per tris mėnesius atrodo bjauru.

Net jei esate plokščiakrūtė ir dėvite ją tris ar keturias valandas, tai vis tiek yra apatinis drabužis, o ne paltas. Jame kaupiasi jūsų prakaitas.

Žmonės gali užuosti, jei ji nebuvo skalbta. Skalbkite jas švelniausia funkcija skalbimo mašinoje ir pakabinkite, kad išdžiūtų, taip jos nesusigadins.“