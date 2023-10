Atrado superinį šokoladinį pyragą: neišbandyti būtų nuodėmė

Prekybos tinklo „Iki“ konditeris Thierry Lauvray siūlo gaminti gardumynus ne tik iš obuolių, kriaušių morkų, bet išbandyti ir lietuvių taip mėgiamus pigiuosius burokėlius. Derinyje su šokoladu jie nepaliks abejingų, patiks ir išrankiausiems – net tiems, kurie laikosi sveikos mitybos principų ar yra veganai.

„Praėjo šaltibarščių sezonas, tačiau ne burokėlių. Iš tiesų statistika rodo, kad šias daržoves lietuviai valgo ištisus metus. Nebrangūs burokėliai ypač universalūs ir mėgstami, todėl populiaru juos pirkti ne tik žalius, virtus, marinuotus, bet ir įvairius patiekalus su jais. Rudeniškas hitas būna burokėlių salotos su obuoliais ar raugintais kopūstais, taip pat klasikinės burokėlių salotos su majonezu“, – apie pirkėjų įpročius pasakoja Vaida Budrienė, minėto prekybos tinklo komunikacijos vadovė.

Ji primena, kad renkantis burokėlius parduotuvėje ar turguje, svarbu juos apžiūrėti. Rinkitės tuos, kurie yra tvirti, su nepažeista odele, be įpjovimų. Jeigu pastebite dėmelių – gali būti, kad tokie suges namuose greičiau. Taip pat labai patogu yra įsigyti jau išvirtų sufasuotų burokėlių – jų kaina nedaug skiriasi nuo žalių, o sutaupo nemažai laiko virtuvėje ir gali išstovėti šaldytuve ilgiau.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip laikyti šviežius burokėlius

Burokėliams idealiai tinka vėsus rūsys, tačiau net ir jo neturint šviežios gėrybės namuose gali išstovėti iki dviejų savaičių. Daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė primena, kad nors ir bulvės, ir burokėliai yra šakniavaisiai, jų laikymo sąlygos skiriasi.

REKLAMA

„Jeigu bulvių nereikėtų laikyti šaldytuve, tai burokėliams būtent ten ir vieta, jeigu neturite rūsio. Jeigu turite burokėlių dar su lapais, juos būtina pašalinti. Lapai genda greičiau nei šakniavaisius, todėl laikant juos kartu, sutrumpės daržovės bendras galiojimo laikas. Lapus reikėtų nupjauti aštriu peiliu palikus kelis centimetrus stiebo“, – pasakoja daržovių žinovė.

Taip pat svarbu atminti, kad prieš dedant į šaldytuvą burokėlių negalima plauti – taip jie sudžius gerokai greičiau. Parduotuvėje įsigyti jie paprastai būna pakankamai švarūs, tačiau galite juos dar papildomai nuvalyti minkštu šepetėliu. Burokėlius reikėtų laikyti daržovių stalčiuje, idealu – kiekvieną jų atskirai suvyniotą į foliją ar pergamentinį popierių.

REKLAMA

REKLAMA

O burokėlių visad turėti namuose išties verta. Ne be reikalo jie pastaraisiais metais išgyvena dar vieną populiarumo bangą – jie ne tik pigūs, bet ir skanūs, universalūs bei labai naudingi sveikatai.

„Galima net sakyti, kad jie yra mūsų lietuviškas supermaistas. Burokėliai teigiamai veikia kraujotakos sistemą, padeda gerinti imunitetą, lėtinti senėjimo procesus ir gerinti medžiagų apykaitą. Verta žinoti, kad 100 gramų burokėlių turi tik 43 kalorijas, tačiau po terminio apdorojimo jų glikeminis indeksas padidėja iki 64 (tai svarbu žmonėms, turintiems atsparumą insulinui ir sergantiems diabetu)“, – sako J. Sabaitienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be kiaušinių ir be sviesto – bet pyragas bus drėgnas ir gerai iškils

Burokėlių panaudojimo būdų – aibė: nuo salotų ir barščių iki kotletų, kokteilių ar desertų. Būtent saldžią burokėlių variaciją siūlo išbandyti konditeris Th. Lauvray. Burokėlių ir šokolado derinys pastaraisiais metais įgyja vis daugiau gerbėjų – šie skoniai puikiai papildo vienas kitą. Nereikia baimintis, kad jausis burokėlių skonis – jis skaniai susilieja su kitais ingredientais, tad tokius desertus valgys net vaikai.

REKLAMA

Su šiuo deriniu galima kurti pyragus, tortus, keksiukus, ledus, putėsius. Pradedantiesiems Th. Lauvray parinko receptą, kurį pagaminti itin lengva, nereikia didelių kulinarinių sugebėjimų ar įmantrių produktų. Paruošite pyragą vos per 15 minučių, o dar po gero pusvalandžio galėsite juo jau mėgautis.

„Šis šokoladinis pyragas be sviesto, be kiaušinių ir, jeigu norite, be pieno yra ypač drėgnas, sultingas būtent dėl burokėlių. Veganai juo taip pat galės mėgautis, jeigu pieną pakeis augaliniu gėrimu, o glajui nenaudos grietinėlės. Jis tiks ir tiems, kurie vengia glitimo – tereikia vietoj kvietinių miltų dėti jo neturinčius“, – sako pranešime spaudai konditeris.

REKLAMA

Šiame recepte gali pasirodyti neįprasta ne tik burokėliai, bet ir citrinos sultysi bei obuolių sidro actas. Šių ingredientų nepraleiskite – pasak Th. Lauvray, jie kartu su kepimo soda užtikrins, kad pyragas be kiaušinių tikrai gerai pakils.

Super drėgnas šokoladinis burokėlių pyragas

Reikės: 200 g burokėlių, 130 g rudojo cukraus, 220 g kvietinių miltų, 30 g nesaldintos kakavos miltelių, 2 šaukštelių kepimo miltelių, ½ šaukštelio kepimo sodos, ½ šaukštelio vanilės ekstrakto, 1 žiupsnelio druskos, 100 ml pieno (galite naudoti ir avižų arba sojų gėrimą), 150 ml saulėgrąžų aliejaus, 1 šaukštelio citrinos sulčių, 1 šaukštelis obuolių sidro acto. Glajui: 150 g juodojo šokolado ir 150 ml riebios grietinėlės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Gaminame:

Burokėlius išvirkite, atvėsinkite, supjaustykite mažais gabalėliais ir su cukrumi sutrinkite trintuvu, kad neliktų gabalėlių – turi gautis tiršta tyrė. Įkaitinkite orkaitę iki 175 laipsnių. Ištepkite riebalais nedidelę (20 cm) kepimo formą ir pabarstykite ją trupučiu kakavos. Dubenyje sumaišykite miltus, kakavą, kepimo miltelius, kepimo sodą, druską. Kitame dubenyje suplakite augalinį gėrimą ar pieną, aliejų, obuolių sidro actą, citrinų sultis ir vanilės ekstraktą. Supilkite į burokėlių tyrę. Sudėkite drėgnus ingredientus į sausus ir viską trumpai, bet energingai išmaišykite, kad susidarytų vientisa tešla. Supilkite į paruoštą formą ir išlyginkite. Kepkite apie 35-40 minučių. Paruoškite glajų. Puode užvirinkite grietinėlę ir ja užpilkite smulkiai sutrupintą šokoladą. Jam ištirpus, gerai išmaišykite ir šiek tiek atvėsinkite, kad glajus sutirštėtų. Pyragą juo aptepkite tik tada, kai šis jau atvėsęs. Papuošimui taip pat puikiai tiks riešutai, avietės ar granato sėklos.

Beje, šis receptas tiks ir keksiukų kepimui – pagal šias proporcijas išeitų jų maždaug 12. Tiesa, keksiukus kepkite trumpiau, jiems orkaitėje pakaks 15-20 minučių.