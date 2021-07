Atkreipkite dėmesį į šiuos 4 ženklus ant dantų: štai, ką jie atskleidžia

Nutolusios dantenos

Mūsų dantis saugo emalis, kuriam kenkia per stiprus dantų valymas. Dėl pažeisto emalio dantenos gali atsitraukti, taip sukeldamos pavojų dantų šaknims. Jeigu dantys pasiekia šią stadiją, gali tekti juos plombuoti, valyti kanalus ar net ištraukti nesveikus dantis. Pasak odontologų, apie 10–20% viso pasaulio gyventojų per stipriai valydami pažeidžia savo dantis.

Ką daryti?

Laikykite dantų šepetėlį kaip tušinuką, taip jo pernelyg nespausite ir galėsite lengvai kontroliuoti valymosi greitį. Kai laikote šepetėlį kumštyje, savo jėgos taip paprastai kontroliuoti negalite. Spausdami dantų geriau neišvalome, svarbiausia, kad šereliai pasiektų visus kampučius ir pašalintų apnašas bei bakterijas.

Dantų jautrumas

Kai nuvalomas emalis gali ne tik atsitraukti dantenos, bet ir sujautrėti dantys. Kai šaknys neapsaugotos dantų nervai tampa lengviau pasiekiami. Tad jeigu pastebėjote, kad dantų jautrumas padidėjęs, kai geriate karštus arba šaltus gėrimus, vertėtų sunerimti ir apsilankyti pas gydytoją. Be to, privalote švelniau valytis dantis.

Ką daryti?

Pradėkite naudoti elektrinius dantų šepetėlius, kurie įspėja, kai dantis valote per stipriai. Šepetėlyje esanti šviesa pasikeis iš žalios į raudoną, pradės skleisti įspėjantį garsą. Tačiau ne visi elektriniai šepetėliai turi šią funkciją, pirkdami turėtumėte pasiteirauti.

Išsiskėtę dantų šepetėlio šereliai

Didelis dantų šepetėlio nusidėvėjimas parodo, kad dantys valomi per stipriai arba, kad dantų šepetėlis yra per kietas. Taigi, jeigu jūsų dantų šepetėlis yra ganėtinai naujas, bet atrodo jau nusidėvėjęs, tuomet valote per stipriai. Nors šepetėlį reikia keisti kas 3–4 mėnesius, jis vis tiek turėtų atrodyti gana gerai.

Ką daryti?

Dantims kenkia ne vien valymo stiprumas, bet ir prasta šepetėlio kokybė, tad pirmiausia reikėtų išsirinkti šepetėlį minkštais šereliais. Tuomet jau reikėtų pakeisti ir valymo būdą: dantų šepetėlį laikykite 45 laipsnių kampu ir švelniai valykite pirmyn ir atgal. Galite pabandyti valytis dantis nedominuojančia ranka, kad spaudimas sumažėtų.

Dantys nebeblizga

Jeigu jūsų dantys prie dantenų yra patamsėję, tai reiškia, kad jie jau nebėra apsaugoti emalio. Štai kodėl, kai jūsų dantenos pradeda trauktis, apnuoginta dantų vieta tampa geltonos arba tamsesnės spalvos. Netekę emalio, kuris apsaugotų, dantys susiduria su įvairiausių rūšių mikrobais ir bakterijomis. Taigi per stiprus dantų valymas gali pakenkti visai dantų būklei.

Ką daryti?

Dantims gali pakenkti ne vien kietas šepetėlis ar per stiprus valymas, bet ir netinkama dantų pasta. Stipriai poliruojanti pasta taip pat gali nuvalyti emalį. Galite pasitikrinti dabar pat, ar jūsų naudojama pasta nėra per stipri: paimkite nedidelį gabalėlį folijos, ant jo užtepkite šiek tiek pastos ir nuplaukite vandeniu. Patikrinkite, ar ant folijos liko įbrėžimų. Jeigu jų daug, jūsų naudojama pasta yra per stipri.