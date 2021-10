Aštuonių vaikų mama stebina bendruomenę: „Esu priklausoma nuo nėštumo“

Iš pašalpų gyvenanti aštuonių vaikų mama, sako, kad yra priklausoma nuo nėštumo ir jai nerūpi, kad žmonės ją vadina šiukšle ar tingine, ar mano, jog ji gimdo kūdikius tik dėl pinigų.

Vieniša mama iš Birmingemo pirmą kartą pateko į žiniasklaidos antraštes, kai ji 2016 metais pasirodė „Channel 4“ laidoje „Tik žmogus“. Neseniai „TikTok“ pasirodė to epizodo scena, kurioje ji sako:

„Esu priklausoma nuo nėštumo, esu priklausoma nuo gimdymo ir maitinimo, esu priklausoma nuo to. Manau, kad daugelis žmonių iš tikrųjų mane laiko šiukšle. Tingia, nenaudinga, tiesiog už pinigus gimdančia vaikus“.

Kalbėdama apie vieną iš savo vaikų, ji pasakė: „Ji yra laimingas kūdikis, todėl aš labai lengvai tai galėčiau vėl padaryti“. Pranešama, kad ji per savaitę gauna 500 svarų išmokų ‒ tai yra apie 26 000 svarų per metus.

Marie turi septynias mergaites ir vieną berniuką, kurie dabar yra nuo 6 iki 18 metų amžiaus. Mama taip pat pasirodė „Channel 5“ laidoje „Benefits Britain: Life On The Dole“ (gyvenimas iš pašalpų), kur ji tvirtino dirbanti 21 valandą per parą prižiūrėdama savo vaikus.

Kaltina, kad naudojasi valstybės parama

Tačiau mama buvo kritikuojama dėl to, kad naudojasi valstybės parama savo prabangiam gyvenimo būdui finansuoti. Ji sukėlė pasipiktinimą, kai pasirodė laidoje „Šį rytą“ sakydama, kad gyvenimas yra geresnis iš pašalpų ir savo pajamas ji išleisianti krūtų didinimui.

Praėjusiais metais ji susitaupė pinigų, pardavinėdama naudotus daiktus ir dirbdama ne visą darbo dieną, ir šias santaupas ji panaudos krūtų didinimo operacijai, rašo mirror.co.uk

Pernai gruodį ji sukėlė pasipiktinimą dėl savo sprendimo po Kalėdų atostogų skristi į Ispaniją be vaikų. Ji sakė, kad jai reikia atotrūkio nuo vaikų, kuriais ji rūpinasi „didžiąją metų dalį“, nes dėl pandemijos buvo uždarytos mokyklos.

„Tokie vyriausybės išlaikytiniai kaip aš, aštuonių vaikų mama, yra pamiršti“, ‒ sakė ji tinklaraščiui metro.co.uk. Sausį Marie sakė, kad buvo išvežta į ligoninę, kai jai buvo nustatytas teigiamas Covid‑19 testas. Ji ne tik prarado skonio ir kvapo pojūtį, pradėjo kosėti, bet taip pat vėmė ir pradėjo kraujuoti iš nosies. Mažiau nei po savaitės ligoninėje Marie buvo išrašyta ir parvežta namo. Namuose ji izoliavosi, užsidarydama savo miegamajame antrame aukšte, o jos vaikai rūpinosi savimi patys.