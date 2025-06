Artimiausias kaimynas – briedis, didžiausias ginčas – dėl raugintų kopūstų: Vylius Blauzdavičius tokio iššūkio dar neturėjo

Dūmai, purvas ir juokas jau nuo šio sekmadienio užplūs 15 hektarų laukinę sodybą, kur artimiausias kaimynas – briedis, o didžiausia problema – užtvanką pastačiusios bebrų gaujos. Būtent čia prasidės V. Blauzdavičiaus ir jo bičiulio Vitalijaus Vardžiukevičiaus nuotykiai.

REKLAMA

REKLAMA

„Mes patys bandome remontuoti ir namą, ir sodinti – viską, ko nesame darę. Galiu drąsiai sakyti, kad per visus 40 savo gyvenimo metų, tokių iššūkių nesu patyręs. Tačiau būtent tai ir žavi, tai ir yra įdomiausia – jaučiu poreikį visuomet atrasti kažką naujo.

REKLAMA

Manau, kad to reikia ir kitiems žmonėms – juk dažnai kažką meistraudami namuose savimi nepasitikime. Tačiau pamatę, kad ir mūsų abi rankos yra kairės, galbūt kažkas pasisems įkvėpimo. Juk pamatys, kad yra ir dar blogesnių“, – juokiasi jis.

Laidoje „Ūkio šefas“ laukia nuotykiai

Žinoma, nuotykiai nebūtų tokie smagūs, jei ne gera kompanija – Vylius pasakoja, kad tokioje avantiūroje negalėtų būti geresnės kompanijos nei Vitalijus.

REKLAMA

REKLAMA

„Mūsų draugystė yra tokia, kurioje nuolatos gali vienas kitą įžeidinėti, traukti per dantį ir iš to pasijuokti. Per visą šį laiką nesame susipykę – nebent gal 5 minutėms. Galvoju, kad tai – tinkamas subrendusių vyrų duetas. Vitalijui – 51-eri, o man – 41. Matyt, amžius taip pat priduoda brandos“, – teigia jis.

O štai dabar abu bičiuliai imsis pildyti seną Vyliaus svajonę apsigyventi kiek tolėliau nuo miesto. Darbų čia – daug, juoko – taip pat. Tiesa, vyrai neslepia – kartais šypsenas pakeičia ir... keiksmai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Žinoma, viskas vyksta absoliučiai ne pagal planą. Gyvenimas kaime ir savas ūkis paprasta ir gražu tik Holivudo filmuose ar pasakose. O realybėje čia labai daug išbandymų. Galvoji, kad daug visko padarysi, bet iš tiesų vos spėji suktis“, – sako V. Blauzdavičius.

Visgi, kad ir kokie iššūkiai belydėtų, savo idėjos Vylius atsisakyti neketina: „Nesu iš tų, kurie ką nors meta. Esu iš tų užsispyrusių, kurie ima ir viską padaro. Galvoju, kad jeigu nepadarysi iki galo, kodėl tada išvis pradėjai?

REKLAMA

Žinoma, mes su Vitalijumi nuolat pasikeikiame, nes tikrai yra sunku. Pradedi vieną darbą, staiga turi jį mesti ir imtis kito – lakstymo daug. Negana to, niekada nežinai, kas pavyks, o kas ne, ypač tuomet, kai kalba pasisuka apie sodinimą...“

Tegul prasideda nuotykiai!

„Ūkio šefas“ premjera – jau nuo birželio 8 d., sekmadieniais, 9 val. per TV3!