Apsilankę Klaipėdos kavinėje su vaikais patyrė šoką: per audrą išvarė lauk

Vieno vaiko mama Laima (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) vakarykščiu nutikimu pasidalino ir socialiniam tinkle „Facebook“. Moteris neslepia apmaudo, jog šalyje siaučiant koronavirusui žmogiškumas lieka paraštėse.

„Vakar buvo eilinį kartą įrodyta, kad Covidas ir žmogiškumas du nesuderinami dalykai. Jau daug čia „Facebook“ mačiau nuotraukų iš Klaipėdos. Čia siautėjo audra, kai kurie žmonės net nesilaikė ant kojų, o lietus pylė taip, kad po to reikėjo vandenį iš batų pilti“, – rašė moteris.

Buvo išprašyti lauk

Lietaus vaikų stovyklos dalyviai, kurių amžius įvairus – yra ir naujagimių, o vyriausiems 15 metų, tądien buvo suplanavę kelionę į delfinariumą, pažiūrėti delfinų šou. Kadangi atvyko anksčiau, likus kiek laiko iki pasirodymo, nusprendė užsukti į delfinariumo kavinę:

„Atvykome šiek tiek anksčiau kas kaip, kai kurie ėjo du kilometrus pėstute nuo kelto. Liko dar keleta minučių iki kol įleido į salę, tad visi nuėjo į delfinariumo kavinę, ten, kur anksčiau buvo tiesiog didžiulė erdvė, kur galima buvo vaikams pažiūrėti į delfinus iš apačios.“

Tačiau planas pasislėpti nuo lietaus ir pažiūrėti į delfinus virto nemalonia patirtimi – moteris teigia, kad visi buvo varomi lauk. Kaip pasakojo naujienų portalui tv3.lt, jokio paaiškinimo, kodėl buvo išvaryti, nesulaukė, tik buvo pasakyta, kad atėję daugelis nieko nepirko, todėl negali būti viduje dėl galiojančių taisyklių.

„Ir iš ten mus išvarė. Vaikščiojo ciocės ir griežtu tonu visus vijo lauk, nepaisant to baisaus oro lauke. Visi prašė, maldavo pasigailėti, bet atsakas buvo vienas ir griežtas. Covidas ir taisyklės yra taisyklės, čia jūsų problemos.

Dar priminsiu, kad absoliučiai visi vaikai yra su negalia, daugelis sunkia. Taigi paprastas humanizmas covido akivaizdoje dingsta. Ar jis atsiras po pandemijos, jau sunku pasakyti, greičiausiai, kad nebe, nes procesai vyksta.“, – apmaudo neslėpė Laima.

Tačiau ir pati moteris kartu su vyru ir vaiku buvo išprašyta lauk, nors laukė, kol vyras nupirkęs atneš arbatą. Teko išeiti užsakytą maistą ir gėrimus palikus ant staliuko:

„Jūrų muziejus, kaip paaiškėjo, su humaniškumu neturi nieko bendra, tiesiog biznis. Nes jei perki ką nors iš kavinės gali būti, tačiau nors ir perkant kelis kartus buvom vejami iš ten. Taip, kad tai, ką nusipirkom, nespėjom nei suvalgyti, nei išgerti, tiesiog liko viskas kavinėje ant staliuko.“

Kavinės dirba be Galimybių pasų, ribojamas žmonių kiekis

Delfinariumo kavinę aptarnaujančios įmonės „Jogundė“ vadovė Edita Milašienė sako, kad pati vakar visą dieną buvo kavinėje ir situaciją matė. Kadangi muziejus nusprendė dirbti be Galimybių pasų, viduje galioja nustatytos taisyklės.

„Kadangi Lietuvos jūrų muziejus priėmė nutarimą dirbti be Galimybių pasų, tai ir mūsų kavinė dirba be Galimybių pasų. Į kavinę mes įleidžiam visus, kas tik nori. Mūsų kavinė yra delfinariumo fojė, pats delfinariumas į pasirodymus leidžia per lauką ir nieko bendro neturi su šia patalpa.

Vakar buvo vėjas, lietus, audra. Pirmadienį išėjęs yra ministro įsakymas nesibūriuoti, kaukės, atstumai ir ribotas skaičius žmonių, kadangi mes dirbam be Galimybių pasų. Ir iš tų žmonių buvo reikalaujama, kad jie eitų kavinėj kažką pirktų ir sėstų prie staliukų po du arba tada paliktų kavinės patalpas, tik tiek“, – situaciją komentavo E. Milašienė.

Tačiau vadovė patvirtina, kad žmonės, užsisakę maisto, nebuvo prašomi išeiti ir niekada tokios situacijos net nėra buvę. E. Milašienė patikina, kad situacija nemaloni, tačiau įmonėms grasinama baudomis, tad teko dalies žmonių paprašyti išeiti:

„Mes durų net nebuvom atidarę, ten tiesiog šturmu buvo paimta kavinė, buvo visi suėję į vidų, daug žmonių, net nuotrauką turiu. Kada yra ministro įsakymas išėjęs ir grasina baudom įmonei iki 6 tūkstančių, įmonė kažkaip turi gintis nuo viso šito.

Bet kad žmonės atsisėdę prie staliukų valgytų ir mes vos ne juos grūstume lauk, tikrai to nebuvo.“

Moteris sako kelis kartus klaususi, kas yra grupės vadovas, tačiau atsakymo nesulaukė. Ji patikina, kad neįgalių vaikų grupės kavinėje lankosi ne pirmą kartą, visuomet prie darbuotojų prieina grupės vadovas ir jiems atrandama vietos, kur galėtų būriuotis.

„Aš porą kartų buvau nuėjusi į tą pusę ir klausiau, kas yra vadovas grupės. Aš atsakymo negavau. Jeigu pas mane būtų atėjęs vadovas grupės ir pasakęs, kad čia yra neįgali grupė su neįgaliais vaikučiais, aš tikrai, čia ne pirmas kartas, aš tikrai būčiau kažkur kampe vietos kažkokios atskyrus, pasakius, kad gal jūs čia bazuokitės“, – kalbėjo „Jogundė“ vadovė.