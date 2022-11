Apledijo automobilio langai? Turi jums patarimą

Ekspertų teigimu, svogūnai padeda panaikinti šerkšną ar ledą vos jam pradėjus formuotis, rašo mirror.co.uk.

Tiesiog perpjaukite svogūną per pusę ir iš vakaro gausiai įtrinkite juo langus ir priekinį stiklą. Tai turėtų padėti langams neužšalti.

Jei neturite svogūnų, lygiai tą patį efektą turėtų duoti ir bulvės. Panašiai veikia ir actas, todėl iš vakaro galite apipurkšti stiklus acto ir vandens mišiniu.

Ekspertai aiškina, kad actas dažnai „naudojamas kaip ledą tirpdanti priemonė, nes jo užšalimo temperatūra yra daug žemesnė nei vandens, o tai reiškia, kad ant acto patekęs vanduo neužšąla“.

Kiti patarimai

Jei nenorite naudoti daržovių, yra keletas kitų gudrybių ir patarimų, kuriuos galite išbandyti. Pavyzdžiui, galite uždengti priekinį stiklą paklode ar dideliu kartono gabalu, kad per naktį langas neužšaltų.

Kitas patarimas – panaudoti ledą tirpinantį skystį, kurio galima įsigyti daugelyje prekybos centrų. Nors naminės alternatyvos gali būti veiksmingos ir yra pigios, šis skystis tikrai atliks savo darbą, be to, jį visada galite turėti po ranka.

Jei nesuveikia nė viena gudrybė, galite pripilti į užsegamą maišelį šilto vandens ir juo perbraukti per stiklą – šerkšno kaip mat neliks.

Ekspertai įspėja: „Galbūt tai atrodo akivaizdu, bet visada verta paminėti, kad negalima pilti verdančio vandens ant priekinio stiklo.

Kas penktas žmogus prisipažįsta išbandęs tokį būdą, tačiau net ir pilant drungną vandenį, automobilio stiklai gali suskilti, ypač, jei juose yra mažų įskilimų.

Vietoj to į užsegamą maišelį įpilkite šiek tiek šilto vandens ir perbraukite juo per priekinį stiklą. Praėjusią žiemą ši „TikTok“ gudrybė tapo hitu, nes šerkšnas ir ledas pašalinamas per kelias sekundes!“