Gelbėtojai rado dalį vyro skeleto miegamajame, o kitus kaulus – svetainėje. Manoma, kad juos ten pernešė paukščiai, kurie buvo pradėję sukti lizdus apleistame būste.
Kaimynai vyrą paskutinį kartą matė 2010 metais
Nustebę daugiabučio Valensijoje gyventojai teigė, kad paskutinį kartą vyrą – kaip manoma, į pensiją išėjusį statybininką vardu Antonijus – matė dar 2010 metais, rašo thesun.co.uk.
Pasak vietos žiniasklaidos pranešimų, dviejų vaikų tėvas gyveno vienas viršutiniame bute po skyrybų su žmona ir nebendravo su savo suaugusiais sūnumis.
Kūnas buvo išvežtas į Valensijos Teismo medicinos institutą. Teismo medicinos ekspertai iš buto išėjo nešini baltais maišais, kuriuose, kaip teigiama, buvo vyro palaikai.
Kaimynai buvo įsitikinę, kad vyras išvyko gyventi į senelių namus. Jo komunaliniai mokesčiai ir namų bendrijos įmokos buvo reguliariai apmokamos, nes jie buvo nurašomi tiesioginiu debetu iš jo banko sąskaitos, į kurią vis dar buvo pervedama pensija. Dėl to niekam nekilo įtarimų dėl jo dingimo.
„Iš kūno beveik nieko nebuvo likę – tik kaulai“
Viena iš kaimynių, kuri iškvietė ugniagesius, kai vanduo ėmė sunktis į jos butą, vietos žiniasklaidai pasakojo:
„Nebuvome matę viršuje gyvenančio vyro jau daugelį metų. Kadangi jo langai buvo išdaužyti, o smarkiai lijo, iš pradžių maniau, kad vanduo teko pro juos ir sunkiasi žemyn.
Pažiūrėję iš lauko pamatėme, kad problema buvo terasoje – pasirodo, lataką buvo užblokavęs stiklas.
Kai ugniagesiai ir policija pateko į būstą, jie rado žmogaus, kuris buvo miręs jau keletą metų, kūną ir daugybę balandžių.
Butas buvo apgailėtinos būklės. Paskutinį kartą šeimininką matėme 2010-aisiais. Policija man pasakė, kad iš kūno beveik nieko nebuvo likę – tik kaulai, jo skeletas.“
„Jei ne smarkus lietus, šio vyro palaikai greičiausiai vis dar gulėtų niekieno nerasti“, – pridūrė šaltinis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!