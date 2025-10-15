Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Antonijaus niekas nepasigedo nuo 2010 metų: rado tik kaulus

2025-10-15 14:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 14:05

Šokiruojantis atvejis Ispanijoje – namuose rasti, kaip manoma, prieš 15 metų mirusio vyro palaikai. Skeletas aptiktas netikėtai, vyresnio amžiaus kaimynei iš buto apačioje iškvietus ugniagesius, kai į jos butą ėmė sunktis vanduo.

Urna, laidotuvės

Šokiruojantis atvejis Ispanijoje – namuose rasti, kaip manoma, prieš 15 metų mirusio vyro palaikai. Skeletas aptiktas netikėtai, vyresnio amžiaus kaimynei iš buto apačioje iškvietus ugniagesius, kai į jos butą ėmė sunktis vanduo.

REKLAMA
0

Gelbėtojai rado dalį vyro skeleto miegamajame, o kitus kaulus – svetainėje. Manoma, kad juos ten pernešė paukščiai, kurie buvo pradėję sukti lizdus apleistame būste.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaimynai vyrą paskutinį kartą matė 2010 metais

Nustebę daugiabučio Valensijoje gyventojai teigė, kad paskutinį kartą vyrą – kaip manoma, į pensiją išėjusį statybininką vardu Antonijus – matė dar 2010 metais, rašo thesun.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak vietos žiniasklaidos pranešimų, dviejų vaikų tėvas gyveno vienas viršutiniame bute po skyrybų su žmona ir nebendravo su savo suaugusiais sūnumis.

REKLAMA

Kūnas buvo išvežtas į Valensijos Teismo medicinos institutą. Teismo medicinos ekspertai iš buto išėjo nešini baltais maišais, kuriuose, kaip teigiama, buvo vyro palaikai.

Kaimynai buvo įsitikinę, kad vyras išvyko gyventi į senelių namus. Jo komunaliniai mokesčiai ir namų bendrijos įmokos buvo reguliariai apmokamos, nes jie buvo nurašomi tiesioginiu debetu iš jo banko sąskaitos, į kurią vis dar buvo pervedama pensija. Dėl to niekam nekilo įtarimų dėl jo dingimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš kūno beveik nieko nebuvo likę – tik kaulai“

Viena iš kaimynių, kuri iškvietė ugniagesius, kai vanduo ėmė sunktis į jos butą, vietos žiniasklaidai pasakojo:

„Nebuvome matę viršuje gyvenančio vyro jau daugelį metų. Kadangi jo langai buvo išdaužyti, o smarkiai lijo, iš pradžių maniau, kad vanduo teko pro juos ir sunkiasi žemyn.

Pažiūrėję iš lauko pamatėme, kad problema buvo terasoje – pasirodo, lataką buvo užblokavęs stiklas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kai ugniagesiai ir policija pateko į būstą, jie rado žmogaus, kuris buvo miręs jau keletą metų, kūną ir daugybę balandžių.

Butas buvo apgailėtinos būklės. Paskutinį kartą šeimininką matėme 2010-aisiais. Policija man pasakė, kad iš kūno beveik nieko nebuvo likę – tik kaulai, jo skeletas.“

„Jei ne smarkus lietus, šio vyro palaikai greičiausiai vis dar gulėtų niekieno nerasti“, – pridūrė šaltinis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų