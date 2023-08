Ant veido pastebite šiuos taškelius? Pasakė, kaip jais atsikratyti

Miliumai yra maži balti iškilimai, esantys odoje. Paprastai jie pasirodo ant nosies, smakro, skruostų ar aplink akis.

Anot „Mayo“ klinikos specialistų, miliumai susidaro tada, kai odos paviršiuje susikaupia ir įstringa keratinas.

Nors įprastai miliumai suaugusiems žmonėms yra pašalinami specialistų, vis tik yra keli būdai, ką galite padaryti norėdami pagreitinti jų gijimo procesą ir užkirsti kelią jų plitimui.

Jeigu miliumai yra atsiradę ant veido ir jus erzina, jokiu būdų jų nelieskite ir nebandykite išspausti ar kitaip pašalinti. Taip tik atsiras kraujosruvos, šašai ir net randai. Be to, šalinant miliumus nešvariomis rankomis galima prisitraukti ir infekciją, rašo healthline.com.

REKLAMA

REKLAMA

Štai, ką reikėtų profilaktiškai daryti

Visgi, kaip elgtis, norint, kad miliumai būtų kuo mažiau pastebimi?

Pirmas dalykas, būtinai gerai valykite savo veido odą ir atverkite poras. Kaip tą galite padaryti? Ogi būdami duše, kuris pilnas garų, susidariusių nuo karšto vandens.

REKLAMA

Sėdėkite šiuose garuose 5–8 minutes. Garai švelniai atvers poras ir taip leis vėliau išvalyti visus susikaupusius odos nešvarumus, kurie buvo įstrigę jose.

Išlipę iš dušo veidą gerai nuprauskite savo naudojamu prausikliu, kad iki galo pasišalintų visi nešvarumai. Vėliau veidą švelniai nusausinkite rankšluosčiu, tačiau jokiu būdu juo netrinkite jo.

Be to, apsisaugoti nuo miliumų atsiradimų gali padėti ir reguliarus odos šveitimas, kuris taip pat leis užtikrinti, kad jūsų veidas būtų švarus, be jokių negyvų odos ląstelių sankaupų.

REKLAMA

REKLAMA

Kai kurios odos šveičiamosios priemonės neleidžia joje gamintis keratino pertekliui. Parduotuvėse rinkitės tuos šveičiamuosius valiklius, kurių sudėtyje yra salicilo, citrinos ar glikolio rūgšties.

Tačiau būkite atsargūs, mat pernelyg dažnas odos šveitimas gali ją sudirginti, todėl šveitimu nereiktų užsiimti dažniau nei du kartus per savaitę. Išbandykite šią odos priežiūros rutiną ir stebėkite, kaip keičiasi jūsų miliumų situacija.