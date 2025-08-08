Alerginis rinitas sukelia ir fizinių, ir emocinių kančių

Emocinės bėdos ir padidėjusi psichinių ligų rizika
Nosies užgulimas neigiamai veikia miego kokybę. Nepakankamas miego kiekis ir nemiga dažnai sukelia lėtinį nuovargį, mieguistumą dienos metu. Dėl to apribojamas normalus asmens darbingumas, atsiranda irzlumas, sumažėja dėmesio koncentracija, netgi pablogėja atmintis. Tai mažina kasdienį produktyvumą.
Nuo alerginio rinito kenčiantis asmuo gali išgyventi gana stiprų nerimą ir stresą. Tokie simptomai kaip nuolatinis nosies varvėjimas bei užgulimas, niežulys bei priepuolinis čiaudulys stipriai erzina ir vargina, gali sukelti psichologinį išsekimą ar net intensyvų nevilties jausmą. Alerginis rinitas gali iššaukti nerimo sutrikimus, kai baiminamasi, kad šie įkyrūs simptomai svarbiais momentais tik paaštrės ir taip juos sugadins. Ilgainiui asmuo gali pradėti vengti tam tikrų socialinių situacijų, tad didėja socialinė atskirtis.
Tie pacientai, kurie kenčia nuo alerginio rinito (ypač tinkamai nekontroliuojamo) turi daug didesnę depresijos išsivystymo riziką.
Fizinės bėdos ir padidėjusi įvairių sveikatos komplikacijų rizika
Duomenys rodo, kad alerginis rinitas dažnai „žygiuoja“ kartu su astma, tad tinkamai nekontroliuojamos ligos gali pasunkinti viena kitos eigą.
Tinkamai negydoma sloga, nuolatinis perteklinių gleivių kaupimasis dėl nosies užgulimo gali sukelti tokias kvėpavimo takų komplikacijas kaip sinusitas, vidurinės ausies uždegimas (ypatingai vaikams) ir kt.
Kitas svarbus aspektas – fizinės išvaizdos pokyčiai. Ašarojančios ir paraudusios akys, nosies paburkimas ir trynimas bei patamsėję ratilai po akimis gali neigiamai paveikti pasitikėjimą savimi ir pakenkti suvokimui apie savo įvaizdį. Įdomu ir tai, kad ilgalaikis kvėpavimas per burną (o ne per nosį, kaip įprasta) vaikams ilgainiui gali netgi paveikti veido formas.
Taigi kokios išvados peršasi?
Kadangi tinkamai nekontroliuojamas alerginis rinitas gali neigiamai paveikti gyvenimo kokybę, nes labai sutrikdo miegą, mažina asmens darbingumą ir produktyvumą, vargina fiziškai bei psichologiškai, padidina astmos komplikacijų ir kitų sveikatos sutrikimų riziką, visai nesunku padaryti vieną svarbią išvadą – būtina kaip įmanoma efektyviau jį kontroliuoti ne tik dėl to, kad taip išvengiama galimos žalos, bet ir dėl to, kad galima tiesiog kasdien kokybiškiau gyventi be intensyvių alerginio rinito simptomų.
