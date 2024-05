Aleksas Lemanas išdavė jaunystės paslaptį: su žmona Lina mėgaujasi gyvenimu

A. Lemanas tikina, jog muzikos dar nėra apleidęs. Džiaugiasi artėjančiais koncertais, jų niekada neatsisako, o planuoja koncertus ir visoje Lietuvoje. Visi gerbėjai sako, jog atlikėjo balsas dar skamba neįtikėtinai.

„Koncertuosiu vasarą visoje Lietuvoje: Palangoje, Šiauliuose, Plungėje, Birštone prie sanatorijos „Versmė“ fontano. Ten, kur kviečia žmonės – visur gerai. Būna ir koks jubiliatas į savo gimtadienį pasikviečia, padainuoju, papildau ir savo repertuarą“, – šypsosi vyras.

A. Lemanas sveikata niekada nesiskundžia, jis tikina, jog metai tam reikšmės neturi. Svarbiausia yra prižiūrėti savo sveikatą, nepiktnaudžiauti niekuo ir sportuoti:

„Pas mus miške yra treniruokliai, ten aš ir sportuoju, o po to vaikštau Birštone pagal miško sveikatingumo taką Žvėrinčiuje. Yra net trys tvenkiniai – vieną dieną dieną viename išsimaudau, kita dieną – kitame.

Būna, kad ir pažvejoju. Ir žmonės Birštone puikūs, ir poilsiautojų čia netrūksta, pilna sanatorijų. Kas mėnesį čia koncertuoju, po operacijų man tai yra gydomieji koncertai“, – atvirauja dainininkas.

Išdavė ilgaamžiškų santykių paslaptį

Estrados legenda gimė Kaune, gyveno ir sostinėje, tačiau šiuo metu gyvena Birštone, o to priežastis yra – meilė.

„Mano meilė yra amžina. Gimiau Kaune, gyvenau ir Vilniuje, tačiau mano paskutinė stotelė yra Birštonas, nes čia gyvena mano meilė.

Aišku, visko būna, susipykstam, kažkokį daiktą ne į tą vietą padedi, nespėjai durų atidaryti, kai ji lipa į automobilį, kraną palikai ne į tą pusę atsuktą, tačiau nėra namų be dūmų.

Pasižodžiauji, o po to bučiuojiesi. Tie, kurie sako, kad gyvena be pykčių – jie meluoja. Be pykčių – meilės nėra. Jau kartą pažadėjome, kad vienas su kitu būsime iki gyvenimo galo – o pažado reikia laikytis“, – įsitikinęs dainininkas.

A. Lemanas niekada nestokoja energijos. Kai jis atvykta koncertuoti pas jubiliatą, svečiai visada klausia – iš kur pas jus tiek energijos?

„Būna nuvažiuoju, aišku, dainuoju gyvai ir jau po keleto valandų manęs klausia – iš kur pas jus tiek energijos? Sako, juk dar ne pensija. O aš pajuokauju sakydamas, kad iki pensijos man dar pora mėnesių liko“, – šmaikštauja A. Lemanas.

Estrados legenda neslepia, jog jo žmona Lina labai skaniai gamina ir prižiūri vyro sveikatą, Abu kartu jie suvalgo daug daržovių ir vaisių, bet ir patys mėgsta pasisodinti. Augina krapus, svogūnėlius, špinatus – visko po truputį.

Juk savo paties užaugintos su meile daržovės yra geriausios ir niekada neprilygs nusipirktoms iš parduotuvės.