Akušeriu tapti nusprendęs jaunuolis nori griauti stereotipus: „Akušerijoje reikia naujų vėjų!“

„Akmenukas nuo Mosėdžio atriedėjo iki Respublikinės Šiaulių ligoninės“, – sako Skuodo rajone gimęs ir augęs vaikinas. Jo giminėje būta medikų, todėl jau mokykloje tvirtai žinojo, kad pasirinks mediciną. Pasirinkti būtent akušeriją įkvėpė 12-oje klasėje mokykloje apsilankiusi buvusi mokinė, baigusi akušeriją.

Jaunos medikės pasakojimas apie studijų laikotarpį sužavėjo, kad sužinojęs, jos Lietuvoje yra vos keli akušeriai vyrai, tvirtai nutaręs pasirinkti būtent šią sritį. „Mano žiniomis, nors Lietuvoje yra akušerių-ginekologų tikrai yra nemažai, praktikuojančių vyrų vien akušerių šiuo metu nėra“, – sako studentas, studijas Kauno kolegijoje pasirinkęs dėl didesnio dėmesio praktikai.

Akušerijoje reikia naujų vėjų!

Jis tikisi, kad po metų baigęs 3,5 metų trukusias studijas būsiantis praktikuojantis akušeris. Pats juokauja: „Kiek galima šioje srityje leisti pasireikšti moterims. Akušerijoje reikia naujų vėjų!“ Nors ir pripažįsta, kad nusistovėjusius stereotipus laužyti nebus lengva, mat jau ir praktikų metu teko būti išvarytam iš gimdymo.

„Norėtųsi daugiau visuomenės sąmoningumo, ypač vyrų supratimo, kad akušeris į gimdymą ateina kaip į darbą. Jis nepriima gimdymo, jis tiesiog padeda moteriai pagimdyti. Atsisakyti tokios pagalbos dėl specialisto lyties nėra itin apdairu“, – sako būsimasis akušeris.

Jis taip pat pripažįsta, kad Lietuvoje per mažai dėmesio skiriama psichologiniam moters palaikymui po gimdymo. „Tikslas turėtų būti ne kuo greičiau išleisti namo, o įsitikinti, kad moteris iš gydymo įstaigos išvyksta emociškai stipri ir stabili“, – sako jaunas medikas.

Iki šiol praktikas atlikęs Klaipėdoje ir Kretingoje, B. Kontrimas sako Šiauliuose per keletą dienų jau turėjęs progų iš arčiau pamatyti ne tik gimdymus, Cezario pjūvius, bet ir epiziotomiją. „Teorinių žinių turiu išties jau daug, bet kai ateini į praktiką suvoki, kad visko mokaisi iš naujo. Paskaitos būtų bevertės be praktinės dalies, nes tik realiai dalyvaudamas gimdyme suvoki milžinišką proceso dinamiką, supranti, kaip per akimirką kardinaliai pasikeičia situacija“, – praktikos įspūdžiais dalinasi studentas.

Paklaustas, ar baigęs studijas, pasirinks darbą Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, B. Kontrimas atviras: „Kol kas ši gydymo įstaiga man atrodo moderni ir imli naujovėms. Kaskart renkuosi praktiką vis kitoje įstaigoje, kad galėčiau išsirinkti kur dirbi būtų įdomiausia. Šiauliuose manau yra perspektyvu dirbti ir šioje ligoninėje vertinami savo srities lyderiai.“

Nors Kauno kolegijos studentui itin patinka plaukimas, jis prisipažįsta, šiuo metu pramogoms ir pomėgiams laiko lieka labai mažai, nes drauge su kolege kineziterapeute padedami ir vadovaujami akušerės, slaugos katedros lektorės Alinos Liepinaitienės rašo baigiamąjį darbą apie pilvo raumenų diastazes po gimdymo.