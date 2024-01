Rebel Wilson prisipažino, kad dėl streso priaugo apie 14 kg, t. y. beveik trečdalį iš įspūdingų 40 kg, kuriuos ji numetė pernai.

Pirmadienį muzikinės komedijos „Pitch Perfect“ („Aukšta klasė“) žvaigždė atskleidė, kad svorio priaugo po to, kai apleido savo pastarųjų metų sveiką gyvenimo būdą. Savo sekėjams „Instagrame“ ji aiškino, kad dėl to kaltas darbas naujuose filmuose, rašo mirror.co.uk.

Aktorė Rebel Wilson prisipažino: priaugo trečdalį numesto svorio

„Dirbau labai sunkiai, dėl patirto streso priaugau 14 kg!, – rašė ji po nuotrauka – Jaučiuosi blogai... neturėtų taip būti... bet taip yra. Aš tikrai didžiuojuosi darbu, kurį atlikau kurdama naujus filmus, tiesiog visko buvo daug ir aš nebekreipiau pakankamai dėmesio sveikam gyvenimo būdui.“

Jos įrašas sulaukė gausios gerbėjų reakcijos. „Tu esi nuostabi, dirbi neįtikėtiną darbą, stenkis nebūti sau per griežta“, – pakomentavo vienas gerbėjas. „Stenkis dėl to per daug nepergyventi, – ramino aktorę kitas. – Tu esi žmogus. Mes visi patiriame stresą. Gyvenimas kelia stresą.“

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusį birželį Rebel prisipažino, kad susilaukusi dukters priaugo svorio. „Dabar negaliu eiti į sporto salę taip dažnai, kaip anksčiau, – sakė ji portalui „MailOnline“. – Tiesiog nesportuoju tiek daug.“ Aktorė pasiguodė, kad jai nuolat trūksta miego.

REKLAMA

Praėjusių metų gruodį Rebel pademonstravo įspūdingai sulieknėjusią figūrą, pozuodama Fidžio paplūdimyje. Australijoje gimusi aktorė vilkėjo viliojančiai prasegtą ryškiai oranžinį hidrokostiumą.

„Aš Fidžyje“, – parašė ji po nuotrauka, kuria ji pasidalijo su beveik 12 mln. sekėjų „Instagram“ tinkle. Australų gražuolės gerbėjai neįtikėtinai greitai suskubo išsakyti liaupses savo žvaigždei. „Tu esi geriausia“, – rašė vienas žmogus.

REKLAMA

REKLAMA

„Rebel, esi populiariausių pasaulio žmonių sąraše, tu labai graži“, – teigė kitas. „Atrodai fantastiškai“, – pridūrė dar vienas. „Užėmė kvapą!, – žavėjosi kažkas. – Sunku tave atpažinti.“ „Seksuali ir karšta“, – trumpai pakomentavo vienas sekėjas.

Prieš kelerius metus Rebel nepaprastai pasikeitė, kai ji atsikratė apie 40 kg, bei prisipažino, jog pasijuto žymiai sveikesnė.

2022 m. sausį savo tinklalaidėje „Life Uncut“ Rebel sakė, kad jaunystėje buvo normalaus sudėjimo, tačiau, būdama dvidešimties, priaugo svorio, kai jai buvo diagnozuotas policistinių kiaušidžių sindromas. Ji pajuokavo, kad dauguma komikų dažnai turi kažką fiziškai nenormalaus ir būtent dėl to jie ir imasi komedijos.