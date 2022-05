Akių sausumo priežastys: kai kurios gali nustebinti

REKLAMA

Nors akių sausumas itin varginantis nemalonumas, vis dėlto, suradus priežastis galima lengvai ir greitai to atsikratyti.

Akių sausumas sukelia nemalonius pojūčius

Pradžioje, pastebėjus pirmuosius akių sausumo simptomus, gali pasirodyti, jog tai nekalta problema, tačiau išties, pacientai kenčiantys nuo šios problemos patvirtins – akių sausumą lydi begalė nemalonių simptomų, pavyzdžiui:

- „smėlio“ pojūtis akyse;

- akių paraudimas;

- perštėjimas;

- akių jautrumas šviesai ir vėjui;

- susiliejęs vaizdas;

- aplink akis paburkusi oda;

- niežulys;

- pojūtis, kad akyje yra svetimkūnis;

- deginimo jausmas;

- ašarojimas;

- laikinas, neryškus regėjimas.

Priežastys gali nustebinti

Ašarų plėvelė yra sudaryta iš trijų sluoksnių, o kiekvienas sluoksnis turi savo funkciją – pirmasis sluoksnis užtikrina ašarų prikibimą prie akies, antrasis sluoksnis drėkina, o trečiasis – apsaugo akį nuo drėgmės išgaravimo. Jeigu pažeidžiamas bent vienas iš trijų sluoksnių, sutrinka ir kitų dviejų sluoksnių veikla, dėl ko akys ima sausėti.

Akių išsausėjimą dažniausiai jaučia vyresnio amžiaus žmonės, nes jų regos organai savo funkcijas atlieka prasčiau, tačiau šis nemalonumas gresia ir jauniems žmonėms, daug laiko praleidžiantiems prie kompiuterio, užterštame ore ar prastai vėdinamose, išsausėjusiose patalpose.

Taip pat vertėtų nepamiršti, kad akių sausumą gali sukelti ir virusai, bakterijos ar netgi netinkamai parinkti kontaktiniai lęšiai, todėl pajutus įvardintus simptomus rekomenduojama atidžiai save stebėti, sekti simptomus ir išsiaiškinti tikslią priežastį.

Žinoma, kai kuriais atvejais akių sausumą gali paskatinti ir vartojami vaistai, todėl, jei pakoregavus įpročius (praleidžiant mažiau laiko prie kompiuterio, pakeitus lęšius ir būnant gryname ore) ši problema nedingsta, patariama kreiptis į medikus, kurie atliks tyrimus ir nustatys priežastis, sukėlusias akių išsausėjimą bei skirs tinkamiausią gydymo būdą.

Ar galima naudoti drėkinančius akių lašus?

Jei akys sausėja nuolatos, namuose pravartu turėti kokią nors akių drėkinimo priemonę. Vaistinėse parduodamos skysčio, gelio ar tepalo pavidalo priemonės. Tokių preparatų įsigijimui recepto nereikia, o ir pasirinkimas išties platus.

Vis dėlto prieš renkantis akių lašus, derėtų atkreipti dėmesį į gaminio sudėtį – gydytojai rekomenduoja rinktis tokius preparatus, kuriuose nėra konservantų, nes konservantai gali neigiamai paveikti akį. Taip pat verta pasidomėti ir kitais sudėties komponentais.

Pavyzdžiui, be konservantų pagaminti akių lašai „Starazolin Complete“ savo sudėtyje turi natrio hialuronato ir dekspantenolio. Natrio hialuronatas – tai natūrali medžiaga, sudaranti patvarų ir ilgalaikį apsauginį sluoksnį ant akies paviršiaus. Dekspantenolis yra vitamino B grupės medžiaga, sustiprinanti natrio hialuronato savybes. Šios abi medžiagos drėkina, atgaivina, apsaugo ir maitina akies paviršių. Be to dėl ypatingos sudėties, akių lašus „Starazolin Complete“ gali naudoti ir pacientai naudojantys visų tipų kontaktinius lęšius. Lašai grąžina natūralią akių drėgmės pusiausvyrą, apsaugo nuo pakartotinio jų išsausėjimo.