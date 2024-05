Ajanos „Svajonių žygio“ dienoraštis: „Skamba keistai, bet nesu buvusi Palangoje“

Mielas dienorašti,

Žygis eina į pabaigą ir nors jėgos jau išsekusios, norėčiau eiti dar 1000 km!

Gamta – nuostabi ir jauki, sutinku tiek karvių, tiek žirgų, tiek erelių, tiek sraigių. Ir, regis, kiekvienas skuba pasisveikinti!

Nuo mažens gamta buvo mano prieglobstis ir stebuklų šalis, kur jokie ramentai ar cerebrinis paralyžius neegzistavo: sėdėdavome kartu su boruže ar slieku ir TIESIOG džiaugdavomės diena, laiku, grožiu ar artėjančiu lietumi.

Tai man liko iki šiol: einu pro medžius – girdžiu jų muziką ir vėl grįžtu į išgalvotą šalį, kur ramentų nėra: yra tik ta akimirka ir mes, dvi gyvos būtybės, geriančios gyvenimą.

Tokiu būdu aš apkeliavau bene pusę pasaulio, mokiausi kovos menų Shaolin vienuolyne Kinijoje (kas nebuvote, ten tyrlaukiai kaip reikiant), ar mokiausi jodinėti Trakų rajone Laimingo žirgo žirgyne. Esu gamtos žmogus, kuriam gera sėdėti po medžiu ar gulėti pievoje.

Beje, dar niekada nebuvau Palangoje. Vis gąsdina žmonių kiekis, betonas ir garsi muzika (aš taip įsivaizduoju Palangą iš legendų). Kurgi aš pasislėpčiau, ar būtų koks medis, ar gyvūnas, kuris mane paglobotų, jeigu ką?

Skamba keistai, aš žinau. Bet Kinijoje tai vadino mano talentu, – Kung fu panda vadindavo ir kaip kokį neprijaukintą žvėrelį mokė pasitikėti žmonėmis. Sakė, vilties yra, tik užtruks. Juolab, kad aš mėgstu žmones, man jie įspūdingai gražūs, tik prisibijau. Ar gali būti, kad dėl neįgalumo? Nes pasąmonėje vis dar girdžiu žodžius „invalidė eina, žiūrėkit!", ir matau jų akyse pasibjaurėjimą? Galbūt.

Bet tvirtai tikiu, kad galima gyventi be to, kad man pavyks bendrauti ir su žmonėmis, o Mulan pavyks mane to išmokyti. Juk šis šuo jau išvedė mane į žygį su tokiu būriu žmonių ir mes TAIP GERAI leidžiame laiką! Mums viskas pavyks!

Tikiu, kad jūs mane palaikote. Būsiu labai dėkinga, jei prisidėsite ir 10 ar 5 eurais, paskambindami numeriais 1415 arba 1416. Taip pat kviečiu įsigyti „Svajonių žygio“ marškinėlius mulanfondas.lt.

Renkame pinigus, kad galėtume ir toliau ruošti šunis asistentus, kurie atlieka savo misiją šeimose, kuriose yra turinčių negalią. Leiskite šunims jiems padėti.