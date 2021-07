Šių metų Agurkų dienos programai numatyta nauja koncepcija: tai bus pusryčiai, pietūs ir vakarienė mieste. Žali staliukai keliaus po miestą kviesdami prisėsti ir pasibūti. Diena mieste bus praturtinta gausiomis pramogomis, koncertais, reginiais ir maisto turgeliu. Ryte išėję iš namų, galėsite sugrįžti tik vakare: sotūs, apsipirkę, visko pamatę bei pasiklausę.

Tokiu ritmu gyvena didieji pasaulio miestai Vilnius, Stokholmas, Berlynas. Nubudęs juose savo pirmąjį kavos puodelį išgeri kavinėje prie namų ir tavo visa diena vyksta mieste: važiuoji, dirbi, pietauji, dairaisi, perki, susitinki su draugais, mokaisi, vaikštai, o namo sugrįžti tik vėlai vakare.

Šventės organizatorė Daiva Turskytė-Urbonienė nestokoja idėjų ir dar pernai su komanda drąsiai sudrebino nusistovėjusios ir Lietuvoje žinomiausios Agurkų šventės pamatus. Ji žada naujos kryptis nepaleisti ir šiais metais.

REKLAMA

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Agurkinės pramogos ir skoniai įvažiuoja į Kėdainių miestą

Pusryčiauti kvies „Kavamanija“

Didžiojoje gatvėje liepos 14 dieną pamatę žalius staliukus prie „Kavamanijos“ būtinai prisėskite. Pirmieji 10 lankytojų, atėję nuo 8 valandos ryto, bus pavaišinti kava, na, o ypatingų skonių ragautojus ir mėgėjus vilios jų ypatingas „žaliasis meniu“, paragauti galėsite specialiai šiai dienai sukurtos labai gaivios šaltosios agurkų skonio arbatos bei užsisakyti gaminių su pistacijomis: eklerų su žaliuoju glajumi bei pistacijų torto gabalėlį. Taip pat meniu bus keksiukai su agurkinėmis kepuraitėmis, o tiems, kas nenori saldumynų, bus siūloma paragauti net specialiai paruoštų žaliųjų tortilijų.

Senamiestyje – žali staliukai

Nuo 12 valandos, kaip jau įprasta, – pietų metas. Didžioji gatvė tiesiog užkvips. Galėsite apsipirkti turgelyje ar prisėsti prie bet kurio žalio staliuko, kad ir su savo atsineštais pietumis dėžutėje. Jauskitės jaukiai, bet jei pamiršite pietus, jus pasitiks kulinarinio paveldo virtuozai, Darius Biriukas su žaliausiais kokteiliais ir naujais meniu vilios restoranai. Gatvėje sutiksite žirgliojančius žaliakojus kojūkininkus ir bus kitų linksmybių.

Visas šurmulys tęsis iki 14 valandos. Kadangi Agurkų šventė yra pirmasis kulinarinis festivalis Lietuvoje, tai neatsiejam jo tradicija bus išlaikyta. Kulinarinį paveldą pristatys Kėdainių krašto

seniūnijos. Ragavimui miestelėnams bus pateikti žali agurkėliai su šviežiu medumi, gaivios ir lengvos žalios salotos, ypatinga agurkinė sriuba, šiuolaikinėmis technologijomis pagamini šaltibarščiai, kaimiškos bandelės ir kibinai, bulvės, apkeptos su lašinukais, su raugintu agurkėliu.

Kėdainiai vaišins: per pietus bus patiekta nemokamų porcijų firminių „Beneto karčiamos“ Kėdainių blynų. O vakare vėl skubėkite užimti vietas ‒ prizų su vakaro užkandžiais įsteigė krautuvėlė „Ragauk“.

Gatvėje ir aikštėse ‒ muzika

Organizatoriai pasirūpino ne tik skrandžio malonumais. Net jei neplanuojate išgerti kavos, net jei labai skubėsite, ryte eikite tik Didžiąja gatve – čia iki pat 10 valandos gatve srovens saksofonisto Manto Dirdos rankomis valdomo subtilaus instrumento – saksofono muzika gerai dienos pradžiai. Jei plauksite vytine, girdėsite vandens čiurlenimą.

REKLAMA

Žali maži ir dideli staliukai vakarop iš Didžiosios gatvės peržygiuos į Didžiosios Rinkos aikštę. Visi, kas dvejojate dėl Agurkų dienos, dabar sukluskite: grupė „Subtilu Z“ ruošiasi specialiai. To dar tikrai nebuvo!

Įkvepia kūrėjus

Grupė „Subtilu Z“ su vokaliste Lina Rovaite taip užsikrėtė pasiūlymu dalyvauti, kad apsisprendė kurti ypatingą ir specialiai šventiniam vakarui paruoštą programą. Kartu su jais pasirodys birbynininkas, kuris niekur kitur pasaulyje nesutinkamo instrumento unikalumą išryškins atlikdamas populiarią elektroninę muziką. Be to, pakviestas dar vienas jaunosios kartos atlikėjas Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro operos solistas tenoras Edgaras Davidovičius. kuris taip sparčiai kyla karjeros laiptais, kad jį būtina išgirsti ir įvertinti patiems. Ir tai dar ne viskas Kauno grupė „DixXband“ nuskraidins į diksilendo šalį, kur skamba melodingos improvizacijos ir pašėlę ritmai. Populiariausias to laikmečio džiazo dainas atliks elegantiškai melodingo balso vokalistė Vaiva Venslovienė.

Jau girdžiu kaip save gerbiančios ponios ir ponai planuoja, kuo reiks pasipuošti. Ir tikrai ‒ juk vakaras mieste, prie upės, skambant įvairiausiai muzikai, miestelėnų šnekoms ir sklindant kvapams, yra vertas visų mūsų apsilankymo ir pastangų.