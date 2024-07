72-ejų vilnietė nustebino ne vieną: šiemet ištekėjo

Paaiškėjo ir vyriausiosios nuotakos amžius.

Per pusmetį gimė 506 vaikai, iš jų – 11 porų dvynukų

Per pirmąjį 2024 m. pusmetį Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje buvo užregistruoti 506 gimimo aktai – gimė 252 berniukai ir 254 mergaitės, iš jų 47 gimė užsienio valstybėse. Praeitais metais per pusmetį užregistruoti 572 gimimo aktai (305 berniukai ir 267 mergaitės).

Birželio 30 d. duomenimis, Vilniaus rajone gimė 11 porų dvynukų. Gimė 5 poros vienodos lyties dvynukų, 6 poros – skirtingos lyties. Palyginimui, 2023 m. iš viso buvo įregistruota 17 porų dvynukų ir 2 poros trynukų (per pirmąjį pusmetį 11 porų dvynukų ir 2 poros trynukų).

REKLAMA

REKLAMA

Šių metų birželio 22 dieną gimusi mergaitė Adrianna tapo 500-uoju naujagimiu, šiemet užregistruotu Vilniaus rajono savivaldybėje. Liepos 2 d. apsilankiusią mažylę ir jos tėvus pasveikino Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič ir Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Brigita Jankovska.

REKLAMA

Populiariausių naujagimių vardų penketukas

Šiemet berniukų vardų suteikimo tendencija kiek pasikeitė – jeigu praeitais metais populiariausias vardas buvo Adomas, šiemet tėvai savo vaikams dažniausiai rinkosi Jokūbo (suteiktas 8 kartus) ir Beno (7) vardus. Kiti populiariausi berniukų vardai – Mykolas, David ir Emilis (suteikti po 6 kartus).

2023 m. populiariausi berniukams suteikti vardai buvo: Adam/Adomas/Adamas, Dominik/Dominykas, Benas, Lukas, Jokūbas ir kt.

REKLAMA

REKLAMA

Jau daugelį metų vienas iš populiariausių mergaičių vardų išlieka Emilijos vardas. Šiais metais šis vardas suteiktas 11-ai mergaičių. Tarp populiariausių vardų taip pat buvo: Sofija (suteiktas 11 kartų), Amelija (7), Ieva (6), Kamilė, Milana, Nikolė (suteikti po 5 kartus).

Palyginimui, 2023 m. populiariausi mergaičių vardai buvo: Amelija/Amelia, Olivija/Olivia, Eva/Ieva, Emilija, Ariana ir kt.

Santuokų sudarymo ir nutraukimo tendencijos

Per pirmąjį šių metų pusmetį sudaryta 140 santuokų, iš jų 16 – bažnyčioje ir 30 – užsienyje. Šiemet jaunavedžių pasirinktoje vietoje įregistruota 16 santuokų. Populiariausios jaunavedžių pasirenkamos vietos – VšĮ „Europos parkas“, esantis Riešės sen. ir sodyba „Food in the Wood“, esanti Dūkštų sen.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Daugiausia santuokų buvo Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje (3), Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo, Paberžės Švč. Jėzaus Širdies ir Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčiose.

Jauniausiai šiemet susituokusiai nuotakai buvo 17 metų, o vyriausiai – 72 m. Didžiausias amžiaus skirtumas tarp susituokusių Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyriuje sudarė 25 metų. Ketvirtą kartą lemtingą „taip“ savo nuotakoms ištarė 2 vyrai. Viena moteris tuokėsi 3 kartą.

REKLAMA

Per pirmąjį pusmetį Vilniaus rajono savivaldybėje įregistruoti 58 santuokos nutraukimo įrašai, iš jų 3 užsienyje. 2023 metais tuo pačiu laikotarpiu buvo sudaryti 77 santuokos nutraukimo įrašai.

Mirtingumo statistika

Per pirmąjį šių metų pusmetį netekome 615 rajono gyventojų, iš jų – 9 užsienyje. Šiek tiek didesnis mirtingumas stebimas vyrų tarpe – mirė 313 vyrai ir 302 moterys.

Lyginant su pastaraisiais metais, pirmajame 2023 m. pusmetyje mirtingumas Vilniaus rajone labai panašus. 2023 m. iki birželio 30 d. buvo sudaryta 616 mirties įrašų (333 vyrai, 283 moteris).