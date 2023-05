5 priežastys, kodėl verta įsigyti akumuliatorinį traktoriuką

REKLAMA

Mažiau išlaidų

Paprastai akumuliatorinė įranga, pavyzdžiui, traktoriukai, iš pradžių gali kainuoti šiek tiek brangiau nei benzinu varomi analogai, tačiau išlaidos kurui ir techninei priežiūrai išliks ir toliau, tuo tarpu akumuliatorius reikės tik įkrauti. Taigi, ilgalaikėje perspektyvoje akumuliatoriumi varomas traktoriukas leis sutaupyti.

Paprastesnė techninė priežiūra

Benzininiams traktoriukams reikalinga reguliari techninė priežiūra, alyvos keitimas ir pildymas, bei degalų filtrų ir degimo žvakių priežiūra. Tuo tarpu akumuliatoriumi varomos įrangos priežiūra yra minimali.

Draugiška aplinkai

Benzinu varomi varikliai pasižymi dideliu taršos lygiu. Jeigu norite draugiškesnio gamtai sprendimo, rinkitės techniką varomą elektra – taip išvengsite nuodingų CO2 išmetamųjų dujų ir tausosite gamtą.

Tylesnis veikimas

Benzininiai traktoriukai veikdami sukelia daug triukšmo – burzgia ir ūžia. Toks triukšmingas vejos pjovimas gali erzinti kaimynus, naminius augintinius ir jūsų šeimą. Vis dėlto, nėra padėties be išeities – akumuliatoriniai žolės pjovimo traktoriukai veikia gerokai tyliau ir yra puikus pasirinkimas kiekvienam vertinančiam ramybę.

Lengvesnis valdymas

Akumuliatoriniai traktoriukai pasižymi gerokai mažesniu svoriu nei jų benzininiai analogai, to pasekoje, išsiskiria daug lengvesniu valdymu ir manevringumu. Be to, esant drėgnam paviršiui, ženkliai sumažėja įklimpimo rizika, todėl vairuotojas sutaupo pastangų.

Patikimas gamintojas

Renkantis vejos pjovimo traktoriuką labai svarbu atkreipti dėmesį į gamintoją – juk norime, kad įsigytas prietaisas tarnautų ilgai ir kokybiškai atliktų savo darbą. Jeigu jau kuris laikas ieškote patikimo sodo priežiūros pagalbininko varomo akumuliatoriumi, pats laikas susipažinti su inovatyviuoju „Stiga Gyro“ traktoriuku, valdomu vairalazde.

Šis iš pirmo žvilgsnio paprastas įrenginys savo kokybe ir universalumu nustebins net ir visko mačiusius sodininkus. „Stiga Gyro“ yra pirmasis akumuliatorinis sodo traktoriukas valdomas vairalazde. Dėl ypatingo valdymo būdo, šis traktoriukas gali pasiekti net atokiausius sodo kampelius ir apsisukti 360° apie savo ašį. „Stiga Gyro“ vairavimo sistema veikia sklandžiai ir jautriai, todėl leidžia naudotojui valdyti važiavimo kryptį, manevravimą ir greitį vos vienu riešo judesiu. „Stiga Gyro“ buvo sukurtas su išmaniu svorio paskirstymu ir labai žemu svorio centru, galinčiu saugiai važiuoti net iki 15° įkalnėse, bei išbandytas siekiant užtikrinti didesnę saugos ribą. Laisva erdvė kojoms, leidžianti lengvai įlipti ir išlipti, todėl naudotojas gali išlaikyti ne tik puikų pasiekiamumą, bet ir puikų matomumą darbo zonoje. Vienu įkrovimu gali dirbti iki apytiksliai 110 min. priklausomai nuo žolės aukščio bei nupjauti iki 8000 m² ploto. Šis traktoriukas dar ir išmanus – naudojant programėlę STIGA.GO telefone galite nuolat matyti traktoriuko pagrindinius darbo parametrus.

Kviečiame nieko nelaukti ir kreiptis į artimiausią „Stiga“ atstovą, kur gausite visą reikalingą informaciją ir konsultaciją iš savo srities profesionalų.