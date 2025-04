4 žmones pražudžiusi tragedija Pabradėje atvėrė skaudžią Lietuvos žaizdą: prabilo atvirai

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas aktualiausioms žemės ūkio temoms: nuo šlapynių priežiūros iki jaunųjų ūkininkų galimybių įsigyti žemę. Taip pat aptarti kaimo vaidmuo šalies saugumo srityje ir svarbiausi klausimai, susiję su Lietuvos maisto politika bei gyvulininkystės plėtra, rašoma pranešime spaudai.

Šlapynės: realybė, kurią išryškino tragedija

Po tragiškų įvykių Pabradėje, kai pelkėje nugrimzdo JAV karius vežęs šarvuotis, LJŪJS vicepirmininkas Vytautas Buivydas atkreipė dėmesį į panašias rizikas, kylančias ūkininkams dirbantiems šlapynėse. Net paprastos veiklos, tokios kaip šienavimas ar gyvulių ganymas, gali kelti pavojų žmonių gyvybei ir technikai.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūloma 242 Eur/ha kompensacija nėra pakankama, kad padengtų realias išlaidas ar užtikrintų saugų darbą. Be to, griežti reikalavimai (pvz., nupjautos žolės išvežimas, laukų fotografavimas ir duomenų pateikimas per „NMA Agro“) dar labiau apsunkina ūkininkų veiklą.

REKLAMA

Ministras pabrėžė, kad bus peržiūrimos šlapynių tvarkymo taisyklės, siekiant racionalių ir saugių sprendimų, atitinkančių šiuolaikinius aplinkosaugos bei klimato kaitos iššūkius.

Jaunųjų ūkininkų galimybės: ribojamos sisteminių kliūčių

Susitikime vėl išryškėjo iššūkiai, su kuriais susiduria pradedantys ūkininkai. Šiuo metu galiojančios žemės įsigijimo taisyklės, suteikiančios pirmumo teisę besiribojančių sklypų savininkams, neretai apsunkina galimybę įsigyti net mažą žemės plotą.

REKLAMA

REKLAMA

Taip pat pastebima, kad 500 hektarų apribojimas kai kurių rinkos dalyvių yra apeinamas pasitelkiant juridinius asmenis, o tai lemia nelygias konkurencines sąlygas.

LJŪJS atstovai pabrėžė, jog būtina didinti ne tik investicinių paramų intensyvumą, bet ir sudaryti galimybes gauti lengvatinius kreditus, kad jauni ūkininkai lengviau įsigytų pirmuosius žemės sklypus. Ministras pripažino, kad ši sritis reikalauja gilesnių diskusijų ir kompleksinių sprendimų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Strateginis požiūris: maisto saugumas ir gyvulininkystė

Aptariant Lietuvos maisto politiką, LJŪJS išskyrė būtinybę skatinti vietinę maisto gamybą ypač tuose sektoriuose, kurių produkcijos šalyje trūksta (daržininkystė, uogininkystė, sodininkystė, šiltnamininkystė, kiaulininkystė). Siekiama kiek įmanoma sumažinti priklausomybę nuo importo ir sustiprinti vietinės maisto tiekimo grandinės atsparumą įvairioms krizėms.

REKLAMA

Trūkstami produktai galėtų sukurti didesnę pridėtinę vertę žemės ūkyje, o gyvulininkystės plėtra turėtų tapti vienu iš svarbiausių prioritetų. Tokia kryptis leistų efektyviau panaudoti vietinius išteklius (pavyzdžiui, grūdus), sukurti daugiau darbo vietų regionuose ir užtikrintų stabilesnę šalies maisto gamybą.

Kaimo vaidmuo nacionaliniame saugume

Susitikimo metu aptarta ir kaimo svarba šalies gynybai. Siūloma stiprinti bendradarbiavimą tarp ūkininkų bei krašto apsaugos sistemos, sudarant galimybę mobilizuoti ūkininkų turimą techniką (traktorius, krautuvus, statybinę ir transporto įrangą) šalies gynybos reikmėms, jei iškiltų tokia būtinybė. Toks bendradarbiavimas ne tik sustiprintų regionų ekonominę galią, bet ir prisidėtų prie valstybės saugumo.

REKLAMA

LJŪJS pabrėžia, jog būtina:

* Tęsti reguliarų dialogą tarp ministerijos, savivaldos ir ūkininkų organizacijų.

* Užtikrinti konkurencingas sąlygas jauniems ūkininkams pradėti veiklą.

* Plėtoti maisto apsirūpinimo strategiją, grindžiamą vietinių resursų stiprinimu ir mažesne priklausomybe nuo importo.