37-erių mamos mirtis sukrėtė vaikus: niekas negalėjo to numatyti

Viktorijai Ayres, gražiai ir linksmai moteriai, liga buvo pakartotinai diagnozuota, nors pradžioje manyta, kad ji ligą jau sėkmingai įveikė. 37 metų moteris buvo susitelkusi į prasmingą laiko leidimą su vaikais, deja, po 11 mėnesių jai pranešė, kad liga nebepagydoma, rašo mirror.co.uk.

Staiga pasijuto blogai

Vėžys Viktorijai išplito į inkstą, dubenį ir skrandį, moterį suparalyžiavo ir liepos 12 dieną ji mirė. Kaip teigia moters pusbrolis Chris Murray, 2019 gruodžio pradžioje Viktorija staiga pasijuto blogai, nors prieš tai nejautė jokių simptomų. Iki Kalėdų moteris stipriai sublogo.

Visi liko priblokšti, kai Viktorijai buvo diagnozuotas 3 stadijos gimdos kaklelio vėžys ir buvo patarta nedelsiant pradėti gydymą.

Jai buvo suteikta tik 30–50% tikimybė išgyventi, tačiau, nepaisant visų prognozių, 2020 metų balandžio 9-oji buvo džiugi diena Prestono karališkojoje ligoninėje – Viktorija vėžį įveikė.

Chris teigė, kad tai buvo „nepaprastai emocingas“ momentas, o tada jis leidosi į labdaringą žygį po Velsą rinkti lėšų, kad Viktorija galėtų pasimėgauti, leisdama laiką su savo šešiais vaikais ir „kurdama nepamirštamus prisiminimus“.

Viktorija persikėlė iš savo namų Blekberne, Lankašyro grafystėje, į Velsą ir pagaliau pirmą kartą pasimėgavo paštetu ir skrebučiais − tai buvo vienas iš dalykų jos gyvenimo svajonių sąraše.

Būklė staigiai pablogėjo

Tačiau 2021 metų kovą jos būklė staigiai pablogėjo, vėžys išplito į kitus gyvybiškai svarbius organus. Chris, kuris dėl karantino ribojimų retai ją matė, tvirtino, kad Viktorija buvo „vakarėlių siela“ ir kad niekas jos niekada „nepamirš“.

„Mums visiems labai skaudu dėl to, kas nutiko. Viktorija buvo per jauna ir per gera“, − pridūrė jis.

REKLAMA

„Vickie mėgo pramogas, ji būdavo visų vakarėlių siela. Ji visuomet jautėsi laiminga. Vaikai buvo jos gyvenimas ir ji jiems buvo pasiryžusi padaryti viską. Visada ją prisiminsime kaip laimingą, gražią ir gerą motiną“, − sakė jis.

Jo teigimu, kai Viktorijos liga atsinaujino, visa šeima atsidūrė beviltiškoje padėtyje, nes vėžys buvo labai agresyvus, o jie dėl karantino apribojimų negalėjo būti šalia.

„Kai ji pranešė įveikusi vėžį, tikėjomės, kad jai gerėja, labai norėjome, kad ji daugiau laiko praleistų su vaikais“ – pasakojo Chris.

„Niekada netikėjome, kad ji nuo šios ligos mirs, tikrai niekada. Tiesiog norėjome, kad jie džiaugtųsi gyvenimu. Tačiau Viktorijai labai taip pablogėjo, kad ji gulėjo pusiau be sąmonės ir žmonės negalėjo jos lankyti“, − sakė jis.

Drąsi mama dar spėjo atšvęsti 37-ą gimtadienį su savo vaikais Davina, Michael, Matthew, Megan, Amelia ir C-J . Po savaitės ji mirė. Šeši Viktorijos vaikai dabar gyvena su jos mama Theresa ir patėviu Gary.