35-erių vyrą mirtis netikėtai užklupo vandenyje: dabar įspėja kitus

Gedinti britų nardymo instruktoriaus sužadėtinė, kurios vyrą mirtinai užpuolė ryklys, pasakojo, kad yra laimingiausia moteris pasaulyje, kuriai teko sutikti tikrą savo sielos draugą.

Jessie Ho gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis po to, kai jos partneris tapo pirmąja mirtina ryklio atakos auka po 60 metų nuo paskutiniosios aukos.

Gedėdama moteris atiduoda duoklę savo mylimam partneriui, kuriam specialiai sukūrė svetainę, kurioje dalinasi prisiminimais apie jį.

35 metų Simoną Nellistą pražudė pasirodęs ryklys, Litl įlankoje, Sidnėjuje, vos už 100 metrų nuo poilsiaujančių paplūdimio lankytojų.

„Daily Mail Online“ trečiadienį paskelbė sužadėtinio netekusios moters pasakojimą, kuriame ji teigė, kad vyras buvo toks vienintelis pasaulyje.

Ji sakė: „Simonas yra mano gyvenimo meilė ir aš esu laimingiausia moteris, kuriai teko jį sutikti. Jis buvo dosnus ir nesavanaudiškas vyras. Jis labai mylėjo mane, savo šeimą ir draugus. Jis man yra tikras mano sielos draugas, o taip pat buvo nuostabus sūnus, brolis, dėdė ir draugas.“

Jessie pasakojo, kad jai ir Simonui patikdavo kartu stovyklauti, žygiuoti ir nardyti, o buvęs „RAF“ kariuomenės karys pasižymėjo aistringu pomėgiu vandenyno ir jūrų apsaugai.

Jessie pasakoja, kad iki šiol brangina prisiminimus apie Simoną ir jo gimtąjį miestą Kornvalį, kuriame leisdavo laiką kartu su jo šeima ir draugais. Dabar moteris pasaulį be mylimojo apibūdina kaip „šiek tiek turintį mažiau šviesų“.

Pora turėjo susituokti 2020 metais, tačiau vestuvių ceremoniją teko atkelti dėl prasidėjusios koronaviruso pandemijos. Šventė buvo buvo perkelta į šių metų vidurį, o kaip pranešė „Daily Mail Australia“, poros vestuvės turėjo įvykti jau vos po kelių savaičių.

Šeimos skausmui nėra ribų

Simono šeima taip pat minėjo, kad jis Jessie padarė be galo laimingą ir pilną. „Kartu jie turėjo be galo daug planų ateičiai. Simonas turėjo retą dovaną – akimirksniu užmegzti ryšį su nepažįstamaisiais, įgyti jų pasitikėjimą ir pagarbą. Labai didžiuojamės viskuo, ką pavyko Simonui pasiekti ir koks jis buvo laimingas džiaugdamasis tuo, kuo tapo. Mums jo siaubingai trūks. Be proto jį mylime“ , – atviravo žuvusio vyro šeima.

Simono artimieji sukūrė svetainę, kuri skatina draugus ir šeimos narius prisidėti prie jo prisiminimų bei paaukoti jo laidotuvių išlaidoms.

Vyro mirtis „Buchan Pointe“, privertė trečiadienį Sidnėjaus valdžios institucijas uždaryti kelis paplūdimius, įskaitant ir garsųjį Bondi.

Vandenyje buvo įrengtos specialios „būgninės lynos" – vandens spąstai, kuriuose naudojami kabliukai skirti dideliems rykliams suvilioti ir gaudyti. Tačiau tokie spąstai sukėlė prieštaringų emocijų, nes būtent šiuose lynuose žūsta patys rykliai.

Jie taip pat dažnai gaudo ir kitus laukinius gyvūnus. Simon tėtis, ponas Nellistas pasipiktino dėl jų naudojimo Sidnėjuje ir teigė, kad tokia priemonė nieko neapsaugo ir reikia eiti kitu keliu.

Vyras mirė praėjus kelioms savaitėms anksčiau nei buvo pranešta, kad turėjo būti sumontuotos būgninės linijos, kurios būtų galėjusios užkirsti kelią tragedijai. Simonas buvo pirmasis žmogus, kurį nuo septintojo dešimtmečio pabaigos Australijoje pražudė ryklys.