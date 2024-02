26-erių mergina mirė iškart po gimdymo: šeimai plyšta širdys

26 metų Emily Lockley patyrė įtariamą plaučių aneurizmą – kraujagyslės sienelės išsipūtimą, kuris pažeidė jos širdį. Harley, kuris gimė sveikas, sverdamas 3,6 kilogramus, liko be mamos. Tačiau dabar visa Emily šeima: 24 metų sesuo Chloe Stokes, 46 metų mama Tracey Wootton ir 27 metų partneris Tyleris Collinsonas, kartu rūpinasi Harley, rašo mirror.co.uk.

Tracey sako: „Emily, mes prižiūrėsime tavo nuostabų berniuką Harley ir perduosime jam savo meilę, kurią tu siunti iš dangaus.“

Prisimindama savo vyresniąją seserį, Chloja sako: „Ji buvo labai graži – ir iš vidaus, ir iš išorės. Vadinome ją Mažąja šokių karaliene, nes ji mėgo „Abba“. Mes, kaip šeima, esame visiškame šoke, nes Emily turėjo visiškai normalų nėštumą.

Mes visi labai išgyvename, bet turėti Harlį – tai tarsi turėti dalelę Emily. Jis teikia mums paguodą.“

Moteris buvo be galo laiminga dėl nėštumo

27 metų suvirintojas Taileris, kuris vis dar gyvena su Harley Vutonų namuose, sako: „Mes abu labai džiaugėmės, kad tapsime tėvais, o Emily padėjo man labai tikėti savimi, kad geriausiai atliksiu tėčio vaidmenį. Ji taip mane palaikė ir buvo pasiruošusi, kuo aš labai žavėjausi.

Jaučiausi laimingiausias vyras pasaulyje, kad ji pasirinko eiti per gyvenimą su manimi. Ji buvo viena iš milijono.“

Kai bendrosios praktikos gydytojo kabinete dirbusi Emily pradėjo susitikinėti su Taileriu, netrukus kalba pakrypo apie šeimos kūrimą. Pora gyveno su Emily šeima, įskaitant 57 metų patėvį Marką Woottoną ir 17 metų brolį Kieraną Woottoną, Stoke-on-Trent mieste. Chloja sako: „Kartu su ja ėjau į daugybę skenavimų. Didžiąją laiko dalį verkiau. Mes su Emily buvome labai, labai artimos.

Emily buvo be galo laiminga dėl nėštumo, tai buvo viskas, ko ji kada nors norėjo. Ji svajojo būti mama ir, jei būtų galėjusi, būtų turėjusi du ar tris vaikus.“

Ji juokiasi prisiminusi, kaip Emily pranešė žinią apie savo nėštumą po to, kai sutiko būti pamergė per Chloe vestuves su Jasonu sausio mėnesį. Ji prisimena: „Ji paniškai bijojo, kad supyksiu ant jos dėl to, jog ji bus nėščia per mano vestuves, bet aš manau, kad tai buvo gražu.“

Šeima nesupranta, kaip tai nutiko sveikai moteriai

Vasario 5 d. – per savo 26-ąjį gimtadienį, Emily namuose nubėgo vandenys. Mama ir Taileris nuvežė ją į Karališkąją Stoko universitetinę ligoninę, kur ji buvo laikoma per naktį.

Vasario 6 d. 12 val. ryto buvo nuspręsta jai sukelti gimdymą. Chloja pasakoja: „Tuoj po 6 val. ryto prasidėjo gimdymas. Apie 6.30 val. ryto ji man parašė Facetim'u, tačiau kalbėjo, kaip įprastai. Maždaug po 40 minučių su mumis susisiekė mama ir liepė vykti į ligoninę.“

Po vaistų suleidimo Emily tapo šiek tiek mieguista, tačiau Chloe pasakoja: „Tuomet ji labai giliai įkvėpė ir nugriuvo, ją skubiai nuvežė į operacinę. Harlis gimė 7.56 val. ryto, o po 12 val. gydytojai mums pranešė, kad Emilija mirė. Jie kelis kartus bandė ją gaivinti, bet nepavyko.“

Chloe ir jos šeima nesupranta, kaip tai galėjo nutikti tokiai sveikai jaunai moteriai. Ji sako: „Kiek žinojome, jai nieko blogo nebuvo. Emilija mėgo bėgioti ir reguliariai bėgiodavo su Taileriu. Prieš porą metų ji įveikė pusę maratono.“

Ligoninė vis dar nenustatė tikslios Emily mirties priežasties. Chloja tęsia: „Gydytojai mano, kad tai buvo plaučių aneurizma, tačiau jie turi patikrinti, ar buvo dar kas nors, kas slypi už jos.

Tai šiek tiek užtruks. Esame patenkinti gydytojais ir slaugytojomis ir labai dėkingi neonatologijos skyriui, nes jie užtikrino Harlio saugumą.“

Laimei, Harlis yra visiškai sveikas ir jis tapo pagrindiniu šeimos rūpesčiu. Chloja sako: „Harlis yra absoliuti Emily kopija: jis turi jos dideles, mėlynas akis, jos nosį – visas jo veidas yra Emily.“