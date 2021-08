24-metės mirtis sukrėtė iki ašarų: dėl visko kalta paprasta vinis

Talia Roberts savo „Ford Fiesta“ į darbą važiavo be saugos diržo, parodė tyrimas. Jos garbei gedintys jos šeimos nariai atvyko dalyvauti jos universiteto diplomų teikimo ceremonijoje – jie pasakojo, kad Talia turėjo auksinę širdį ir buvo mylima visų ją pažinojusių, rašoma mirror.co.uk.

Ji buvo ką tik gavusi savo svajonių darbą ir persikėlusi gyventi į naujus namus su partneriu Elliottu. Tyrimas parodė, kad moteris važiavo maždaug 135 – 145 km/h greičiu, kai 2019 metų gruodžio 5 dieną, ketvirtadienį, apie 9 valandą ryto žuvo automobilio avarijoje. Leistinas greitis kelyje buvo 90 km/h.

Avarijos metu buvo be saugos diržo

Vakarą prieš tai Kalėdų eglutę namuose papuošusi moteris avarijos metu buvo be saugos diržo. Tyrėjai vienoje iš jos automobilio priekinių padangų rado vinį, dėl kurios padanga akimirksniu išsipūtė ir moteris greičiausiai nesuvaldė automobilio. Gamintojo rekomenduojamas padangų slėgis automobiliui „Ford Fiesta“ yra 2,3 barų. Tačiau paaiškėjo, kad prakiurusioje padangoje jis tebuvo 0,8 baro.

Policijos pareigūnas apie įvykį sakė: „Buvo važiuojama per nelygumus ant kelio, paaiškėjo, kad turbūt buvo bandyta kaip nors automobilį suvaldyti vairu, bet jis pradėjo suktis. Automobilis greičiausiai pasviro į kurią nors pusę. Tačiau galiausiai jis ėmė suktis, išlėkė iš kelio ir rėžėsi į medį. Gali būti, kad bandyta stabdyti. Tačiau suvaldyti situaciją buvo labai sunku.“

Dėl stipraus smūgio spidometras užstrigo tarp 135 km/h ir 145 km/h greičio rodmenų. Pareigūnų teigimu, nėra jokių įrodymų, kad vairuotoja avarijos metu būtų dėvėjusi saugos diržą. Po įvykio taip pat patvirtinta, kad moteris avarijos metu mobiliuoju telefonu nesinaudojo. Pomirtinė apžiūra parodė, kad jauna socialinė darbuotoja žuvo dėl krūtinės sužeidimų.

Pamatė dūmų stulpą

Į įvykio vietą pirma atvykusi Kerry Ogg, kuri važiavo priešinga kryptimi, jau iš tolo pamatė dūmų stulpą. Ji ir iškvietė pagalbą, tačiau matė, kad vairuotoja jau yra žuvusi. Į įvykio vietą tuomet atvyko policijos pareigūnai, ugniagesiai ir greitoji medicinos pagalba. Deja, atgaivinti Talios nebepavyko.

Ją prisimindama jos vyresnioji sesuo Kirsty Holden papasakojo, kad seserų mama mirė 2012 metais, kai Talia buvo studentė – anuomet ji mokėsi kirpėjos ir kosmetologės amato. Po mamos mirties ji pradėjo studijuoti sveikatos ir socialinės rūpybos mokslus Notingemo universitete, Didžiojoje Britanijoje. Jos diplomų teikimo ceremonija vyko vos penkioms dienoms praėjus po tragedijos – vietoj žuvusiosios diplomą atsiėmė jos šeimos nariai.

Kirsty pasakoja: „Visi ją labai mylėjo. Jai sekėsi viskas, ko ji imdavosi. Ji buvo fantastiškas, labai mielas žmogus, auksinės širdies, visų mylima. Ji buvo ką tik gavusi savo svajonių darbą.“

Dvynį brolį Soulį turėjusi Talia taip pat buvo keturių mergaičių ir trijų berniukų teta.

Prieš akis buvo visas gyvenimas

Kirsty sako: „Ji visada vėluodavo. Tai buvo vienas iš mūsų šeimos juokelių, kad ji ir į savo laidotuves pavėluos. Todėl per jos laidotuves visų paprašėme atvykti 15 minučių anksčiau, kad atrodytų, jog ji vėluoja. Ji gyveno laimingą gyvenimą ir labai daug pasiekė per tą trumpą laiką, kuris buvo jai skirtas. Mes norėtume, kad žmonės ją atsimintų dėl to, kokia ji buvo, o ne dėl tos avarijos.“

Tyrimo išvadose koroneris Markas Kendallas rašė: „Talia Roberts buvo jauna moteris, kuriai prieš akis buvo visas gyvenimas – nauji namai ir nauja karjera.“

Jo teigimu, dėl didelio automobilio greičio smūgis buvo labai stiprus. Moters avarijos metu neblaškė mobilusis telefonas, ji neturėjo jokių sveikatos sutrikimų. Koronerio teigimu, dėl vinies buvo išsipūtusi automobilio priekinė padanga – vinis padangoje nebuvo ilgą laiką, todėl vairuotoja galėjo jo ir nepastebėti. Eksperto vertinimu, laiko sureaguoti į nekontroliuojamą automobilį tiesiog nebuvo.

„Net jei ji būtų dėvėjusi saugos diržą, greičiausiai tai nieko nebūtų pakeitę“, – teigė jis. M. Kendallo išvadoje nurodoma, kad nustatyta mirties priežastis – susidūrimas eismo įvykio metu.