2 idėjos nepamirštamai Valentino dienai pagal „Kitchen Julie“ – ypatinga vištiena ir rožiniai sveikesni ledai

Kelias į širdį veda per skrandį. Šį labai gerai žinomą posakį verta praktiškai išbandyti per Valentino dieną. Ir tai nebūtinai turi būti sudėtingi širdelės formos patiekalai ar prabangi vakarienė geriausiame miesto restorane. Prie „Iki“ komandos prisijungusi ir laidoje „IKI šefų kovos“ dalyvaujanti tinklaraščio „Kitchen Julie“ autorė Julija Steponavičiūtė-Vosylė dalijasi 2 receptais, kurie leis sukurti šventišką nuotaką ir parodyti meilę be didelių išlaidų.