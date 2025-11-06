11 metų emigracijoje praleidusi Jūratė grįžo į Lietuvą: štai kodėl tam ryžosi

Pirmoji į šį kvietimą atsiliepė grožio salono „7 salos“ savininkė Jūratė Avan. Jos salone apsilankiusios senjoros liko sužavėtos ne tik nuoširdžiu bendravimu, bet ir profesionaliai suteiktomis paslaugomis.
Šiltas dėmesys ir rūpinimasis paliko tokį įspūdį, tad po kurio laiko garbaus amžiaus alytiškės vėl sugrįžo – šįkart jau ne kaip akcijos dalyvės, o kaip nuolatinės klientės, rašoma Alytaus miesto savivaldybės pranešime.
„Po gražios Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtos akcijos pastebėjau, kad senjorams reikia tokių iniciatyvų. Noriu padėti žmonėms“, – prisipažįsta prieš pat praėjusias Kalėdas į Alytų iš Tenerifės gyventi persikėlusi Jūratė.
Entuziazmo ir idėjų nestokojanti moteris neseniai sugalvojo Alytaus miesto senjorus dalyvauti socialinėje akcijoje „Graži diena senjorams“. Jos metu senjorai buvo pakviesti pasinaudoti grožio paslaugoms skirtomis nuolaidomis – 50 proc. nuolaida plaukų kirpimui ir 30 proc. nuolaida plaukų dažymui grožio salone „7 salos“.
Artimiausiu metu Jūratė ketina įgyvendinti ir dar vieną sumanymą – Alytaus miesto gimnazijų mokinėms organizuoti mokymus plaukų priežiūros temomis.
Kaip pildosi svajonės
Jūratė gimė ir užaugo Vilniuje. Baigusi mokyklą, įstojo į Medicinos kolegiją. Įgytas medicinos žinias ji pritaikė dirbdama vienoje Vilniaus ligoninių, Chirurgijos skyriuje, tačiau netrukus suprato, kad ši profesija nėra jos pašaukimas.
Ieškodama savęs, moteris nusprendė studijuoti socialinę pedagogiką. Baigusi studijas ir kurį laiką padirbėjusi mokykloje, ji pajuto, kad šis darbas nesuteikia vidinės pilnatvės.
„Aš visada svajojau būti kirpėja – ir pasiekiau savo tikslą. Man pasisekė patekti pas žinomą to meto kirpėją, kuri atskleidė kirpimo subtilybes ir pasidalijo profesinėmis paslaptimis“, – pasakoja Jūratė.
Iš pradžių kirpimas buvo tik papildoma veikla šalia pagrindinio darbo, tačiau laikui bėgant jis tapo pagrindine Jūratės profesija, kuria moteris užsiima jau trisdešimt metų. Ir šiandien Jūratė džiaugiasi galėdama užsiimti tuo, kas jai teikia džiaugsmą.
Kirpėja Jūratė dirbo ne tik Vilniuje, bet ir Didžiojoje Britanijoje, vėliau – Švedijoje, o pastaruosius vienuolika metų – Tenerifėje.
Nauja pradžia Tenerifėje: du lagaminai ir begalė iššūkių
„Kurį laiką gyvenau Londone, o vieną dieną nusprendžiau atostogoms išvykti į Tenerifę“, – prisimena Jūratė. Būtent tos atostogos tapo lemtingos – jos privertė moterį susimąstyti apie gyvenamosios vietos pakeitimą.
„Ta vieta mane tiesiog traukė“, – teigė moteris. Po kelionės Jūratė susirado Tenerifėje gyvenančią lietuvę, su kuria netrukus užsimezgė draugystė.
Paskatinta naujos pažįstamos, Jūratė dar kartą, tąsyk keturioms dienoms, išskrido į Tenerifę – ir ši kelionė tik dar labiau sustiprino jos norą ten gyventi.
Moters vaikai liko gyventi Londone, nes kaip tik tais pačiais metais jie turėjo baigti mokyklą, o Jūratė, nors ir neturėjo nei gyvenamojo ploto, nei darbo, su dviem lagaminais ryžosi išvykti į Tenerifę.
„Iš pradžių jaučiau kalbos barjerą, nors kalbėjau angliškai, šiek tiek ispaniškai ir švediškai, atsivėrė naujos galimybės kalboms – teko pramokti italų ir portugalų“, – pasakoja Jūratė.
Nors ir teko susidurti su daugybe iššūkių: kitokiais įstatymais, skirtinga dokumentų tvarkymo sistema ir nežinoma biurokratija, kuri gerokai skyrėsi nuo įprastos Lietuvoje, moteris ryžosi viename iš Tenerifės viešbučių atidaryti kirpyklą.
Jūratei sekėsi – į kirpyklą dažnai užsukdavo gražiai atrodyti norintys viešbutyje apsistoję svečiai. Tarp moters klientų buvo ir nemažai lietuvių – lankėsi nuomonės formuotojai, sportininkai.
Į kirpyklą užsukdavo ir vietos gyventojai. „Vietiniai žmonės yra labai paprasti ir nuoširdūs. Ispanai visuomet ateis, apsikabins ir būtinai pabučiuos į abu žandus. Jie kur kas laisvesni ir jiems visuomet „mañana“ (liet. rytoj)“, – šypsosi Jūratė.
Didžioji dalis Tenerifės gyventojų, anot moters, dirba žemės ūkyje. Ten visuomet šilta, tad derlių, pavyzdžiui, bulvių čiabuviams tenka nuimti tris kartus per metus.
Gyvenimas Alytuje: nuo kasdienybės iki naujų pomėgių
Bėgo laikas ir Jūratė pajuto, kad keičiasi jos požiūris į darbą. „Tiesiog atėjo toks laikotarpis, kai darbas pradėjo erzinti. Pagalvojau, kad, ko gero, į mano gyvenimą ateina pokyčiai“, – pasakoja moteris.
Visai netikėtai viskas ėmė keistis, kai Jūratė grįžo į Lietuvą dukros vestuvių proga. Būtent tada ji susipažino su dabartiniu savo gyvenimo draugu. Šis susitikimas tapo naujo gyvenimo etapo pradžia.
Po vienuolikos metų Jūratė sugrįžo į Lietuvą ir persikėlė gyventi į Alytų.
„Man patinka Alytus. Vėl gyventi Vilniuje tikrai nenorėčiau. Ten daug triukšmo“, – prisipažįsta nuo praėjusių metų gruodžio Dzūkijos sostinėje gyvenanti Jūratė.
„Užsukus į kokią nors parduotuvę, tave ten būtinai kas nors pakalbina, o tai labai malonu. Netrūksta čia ir veiklos – vakarais lankau kelis būrelius: šoku šokių studijoje „Rūta“, mokausi piešti pas dailininką Vidmantą Jankauską ir lankau pilateso užsiėmimus. Man čia tikrai nenuobodu“, – pasakojimą apie gyvenimą Alytuje tęsia Jūratė.
Moteris neslepia, kad jai labiausiai patinka dzūkiška tarmė ir čia gyvenantys nuoširdumu pasižymintys žmonės. „Džiaugiuosi, kad mane likimas sugrąžino į protėvių žemę“, – šypsosi Jūratė.
Grožio salone – visas dėmesys vienam klientui
Vos persikėlusi gyventi į Alytų, Tilto g. 2 moteris įkūrė grožio saloną „7 salos“, kuris išsiskiria jaukia aplinka.
„Norėjau kirpykloje sukurti jaukią erdvę, kad atėjęs žmogus būtų vienas ir jo nevaržytų aplinkiniai“, – pasakoja Jūratė.
Pradžia, anot Jūratės, buvo gana keista. „Atrodė, kad visos į kirpyklą užsukančios moterys įspraustos į tam tikrus rėmus – plaukai tarsi sulipdyti, kruopščiai sudėlioti.
Viskas labai tvarkinga, gal net per daug, o man norėjosi daugiau laisvumo, natūralumo šukuosenose, todėl teko ilgai įkalbinėti klientes išdrįsti pabandyti ką nors naujo“, – prisimena moteris.
Jūratė džiaugiasi, kad grožio saloną aplankiusioms klientėms čia norisi sugrįžti, o laikui bėgant sulaukia ir naujų moterų, norinčių atnaujinti savo įvaizdį. Grožio salono savininkė kiekvienai klientei skiria ypatingą dėmesį – kol į plaukus įsigeria dažai, moteris vaišina kava ar arbata, mielai pasikalba, atlieka galvos masažą.
Tenerifėje dar laukia klientai
Nors jau greitai bus metai, kaip Jūratė sugrįžo gyventi į Lietuvą, Tenerifės ji vis dar nepamiršta. Artimiausiu metu ji vėl planuoja ten vykti, tiesa, neilgam – vos trims savaitėms ar mėnesiui.
„Tenerifėje manęs laukia klientai. Norisi tą tamsų laikotarpį Lietuvoje iškeisti į vadinamąjį „barchatinį“ sezoną, kuris Tenerifėje tęsiasi nuo spalio iki gegužės, kuomet nėra labai karšta, nes vėliau oro temperatūra pakyla iki +45 laipsnių“, – teigia moteris.
Paklausta, ar norėtų vėl visam laikui išvykti gyventi į Tenerifę, moteris neslėpė, kad to daryti neketina.
„Išvykčiau tik tuo atveju, jeigu atėjus pensiniam amžiui suprasčiau, kad nebeturiu čia ką veikti“, – teigė entuziazmo nestokojanti ir iššūkių nebijanti moteris.
Šaltinis: Alytaus miesto savivaldybė, Komunikacijos skyriaus informacija
