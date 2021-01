Nuo COVID-19 žmoną palaidojęs vyras kreipiasi į kitus: „Virusas tikras“

Martinas Freebornas sausio 18 dieną iš Londono Karališkosios ligoninės kalbėjosi su „BBC“ žurnaliste Clive Myrie, vos kelioms akimirkoms praėjus nuo jo žmonos mirties. Į pensiją išėjęs vyras sakė: „Mano žmona pralaimėjo kovą dėl savo gyvybės. Ją nužudė koronavirusas kartu su kitą infekcija. Praradau ją vos prieš pusvalandį.“

Martino žmona Helena (64) buvo viena iš 130 šioje ligoninėje gydomų koronaviruso pacientų, rašoma dailystar.co.uk.

Paklaustas, kokią žinutę norėtų perduoti žmonėms, kurie įsitikinę, kad viruso nėra, jis sakė: „Tai man tikrai kelia pyktį. Niekas nenori to išgyventi. Niekam to nelinkėčiau. Tai tikrai siaubinga. Virusas tikras, žmonės tikrai privalo savimi rūpintis ir būti atsargūs, nes jokiu būdu nenorite, kad jums taip nutiktų. Tikrai niekam to nelinkėčiau.“

Jis visus ragina atsibusti ir būti labai labai atsargiems.

„Per daug atsargos tikrai nebus“, – sako jis. – „Žiūrėkite, kad ir jums taip nenutiktų.“

Martinas papasakojo, kad jo dukrų siųstas laiškas atėjo per vėlai – jo žmona buvo prijungta prie dirbtinės plaučių ventiliacijos ir nespėjo jo perskaityti. Tuomet TV laidoje buvo parodytos trys jo dukros – Laura, Lindsay ir Meghan – ašarų kupinomis akimis skaitančios laišką mamai. Ši istorija sugraudino daugelį ją žiūrėjusiųjų.